Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован в ВР. Зеленский будет лично представлять его кандидатуру в зале
В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Резникова министром обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
Инициатором данного проекта постановления выступает глава государства Владимир Зеленский.
Согласно сопроводительному документу к проекту постановления, Зеленский будет лично представлять Резникова парламенту как кандидата на пост министра обороны.
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+11 Nature of Ukraine
показать весь комментарий03.11.2021 15:06 Ответить Ссылка
+8 Ivan Ivanov #432727
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+7 Serg Sergeev
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https://world.segodnya.ua/world/russia/ruhnul-i-zagorelsya-v-rossii-snova-razbilsya-samolet-1582814.html Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
ВСЕХ уволеных со скандалами министров представлял Зеленский.
Вывод?
Работал вместе с https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/12265/9 Сергеем Власенко , позднее - народным депутатом ВР VI (2007-2012 год) и VIII созывов (2014-2019 год) от "Батькивщины", известным по процессу, на котором защищал экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Резников и Власенко, в частности, были в группе адвокатов, защищавших интересы консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" РИНАТА АХМЕТОВА И ВИКТОРА ПИНЧУКА в процессе реприватизации "Криворожстали".
Круг связей и знакомств Резникова необычайно широк. Среди клиентов Резникова - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, группа DCH Александра Ярославского, ФК "Металлист" (относительно обвинений в нарушении принципов fair play), ИА "ИМК", корпорация "Интерпайп".
«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:
"Про капитуляцию - это точно не ко мне,
А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «
https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247
Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
Дочь Резникова от первого брака Анастасия Штейнгауз в настоящее время руководит телеканалом ICTV, где работает ее новая мачеха.
Как говорится - свій до свого по своє…