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Новости
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Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован в ВР. Зеленский будет лично представлять его кандидатуру в зале

Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован в ВР. Зеленский будет лично представлять его кандидатуру в зале

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Резникова министром обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Инициатором данного проекта постановления выступает глава государства Владимир Зеленский.

Согласно сопроводительному документу к проекту постановления, Зеленский будет лично представлять Резникова парламенту как кандидата на пост министра обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР отправила в отставку вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции Резникова. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Кабмин (14041) Минобороны (9450) назначение (2184) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+11
Зелі треба такий міністр щоб українці не стріляли в сторону російських окупантів навіть воздушкою...
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03.11.2021 15:06 Ответить
+8
Ну фсьо,тепер ми обов*язково переможемо. Кацапи вже трєпєщат... Просто цікаво,а цей кандидат в міністри оброни хоч раз тримав у руках автомат,я вже не кажу,що стріляв?
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03.11.2021 15:11 Ответить
+7
Ой ржу не молу......
ВСЕХ уволеных со скандалами министров представлял Зеленский.
Вывод?
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03.11.2021 15:18 Ответить
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Зелі треба такий міністр щоб українці не стріляли в сторону російських окупантів навіть воздушкою...
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03.11.2021 15:06 Ответить
по своїм функціональним - сьогоднішня посада МО , практично нічого немае до того щоб "стріляти по кацапам та сепарам "...., для цього е як Головнокомандувач ЗСУ, так і Командувач об'єднаних сил...., інші....
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03.11.2021 16:16 Ответить
Ещё один пиз дец. Пропадёт Страна....... Нет мотивации за этот бедлам здоровьем рисковать..
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03.11.2021 16:47 Ответить
Ну фсьо,тепер ми обов*язково переможемо. Кацапи вже трєпєщат... Просто цікаво,а цей кандидат в міністри оброни хоч раз тримав у руках автомат,я вже не кажу,що стріляв?
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03.11.2021 15:11 Ответить
ой-вей...
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03.11.2021 15:11 Ответить
"Как почётный святой, почётный великомученик, почётный папа римский нашего королевства, приступаю к таинству обряда."
"
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03.11.2021 15:13 Ответить
3 ноября, 14:43

https://world.segodnya.ua/world/russia/ruhnul-i-zagorelsya-v-rossii-snova-razbilsya-samolet-1582814.html Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
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03.11.2021 15:17 Ответить
в каком прикиде этот новопредставленный минист будет по фронтам ездить - все в том же пид...рском клетчатом пиджаке?
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03.11.2021 15:17 Ответить
Ой ржу не молу......
ВСЕХ уволеных со скандалами министров представлял Зеленский.
Вывод?
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03.11.2021 15:18 Ответить
С почином. Первый .ид - министр обороны Украины. Этот Шмуль наобороняет.
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03.11.2021 15:23 Ответить
С 2002 года - РЕЗНИКОВ в адвокатской компании "Правис".

Работал вместе с https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/12265/9 Сергеем Власенко , позднее - народным депутатом ВР VI (2007-2012 год) и VIII созывов (2014-2019 год) от "Батькивщины", известным по процессу, на котором защищал экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Резников и Власенко, в частности, были в группе адвокатов, защищавших интересы консорциума "Инвестиционно-металлургический союз" РИНАТА АХМЕТОВА И ВИКТОРА ПИНЧУКА в процессе реприватизации "Криворожстали".

Круг связей и знакомств Резникова необычайно широк. Среди клиентов Резникова - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, группа DCH Александра Ярославского, ФК "Металлист" (относительно обвинений в нарушении принципов fair play), ИА "ИМК", корпорация "Интерпайп".

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03.11.2021 15:40 Ответить
РЕЗНИКОВ, цитата:

«Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерством капитуляции или деоккупации?". На что я ответил:

"Про капитуляцию - это точно не ко мне,

А ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ И ДРУГИЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. «

https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247

Ну вот тепер и посмотрим, как МО под руководством Резника займется деоккупацией
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03.11.2021 15:41 Ответить
В 2020 Резников женился на Юлии Зорий, ведущей программы "Утро в Большом городе" на канале ICTV.

Дочь Резникова от первого брака Анастасия Штейнгауз в настоящее время руководит телеканалом ICTV, где работает ее новая мачеха.

Как говорится - свій до свого по своє…

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03.11.2021 15:42 Ответить
Призначення хуцпанутого на всю дурну голову корумпованого українофоба і жида-юриста міністром оборони під час війни є злочином. Крапка.
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03.11.2021 17:27 Ответить
Ну если сам "великий лидер современности" лично будет представлять - тогда, конечно, да. Это ж совсем другое дело! Вова ж идеально разбирается в военных делах! Ещё с тех самых пор, как бегал и прятался от повесток из военкомата, а потом проходил КМБ в лифчике, вместо броника, под камеры журналистов. Полноценный броник не дали, пожалели малыша - вдруг ножки подогнутся под тяжестью...
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03.11.2021 19:13 Ответить
 
 