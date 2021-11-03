Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован в ВР. Зеленский будет лично представлять его кандидатуру в зале

В Раде зарегистрирован проект постановления о назначении Алексея Резникова министром обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Инициатором данного проекта постановления выступает глава государства Владимир Зеленский.

Согласно сопроводительному документу к проекту постановления, Зеленский будет лично представлять Резникова парламенту как кандидата на пост министра обороны.

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