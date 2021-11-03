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Новости Новый Кабмин
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Весь Кабмин отправлять в отставку не надо: у нас есть очень эффективные министры, - "слуга народа" Арахамия

Весь Кабмин отправлять в отставку не надо: у нас есть очень эффективные министры, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает, что все правительство нужно отправить в отставку.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Арахамии в Кабмине есть "очень эффективные министры": "Кубраков – очень эффективный министр. Все быстро движется по программе "Большая стройка", по внутренним водным путям сейчас пошло активное движение, согласно закону, который мы приняли. Ляшко сейчас тоже очень активно работает – по всем больницам, по вакцинации, мобильным госпиталям и т.д. То есть, есть министры, которые себя показали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия просил министров не отчитываться в Раде: Хотим в этом политическом сезоне проголосовать все, что у нас есть

Говоря о том, насколько эффективным является переход министра с одного министерства в другое, как в случае Алексея Резникова, нардеп заявил, что по нему ситуация "достаточно понятная": "Когда Таран сказал, что он будет уходить, а Министерство обороны у нас имеет высокий приоритет, поэтому мы хотели взять человека, который является хорошим опытным менеджером, который пользуется уважением, в том числе, в международной среде, и который может наладить все процессы по поставкам в армию всего, что нужно. Мы его фактически "схантили" внутри. Он не хотел, потому что нормально работал на своей должности. К нему не было много претензий, но мы сделали так называемое внутреннее перемещение".

Автор: 

Кабмин (14041) Арахамия Давид (991) Ляшко Виктор (1366) Резников Алексей (1170) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+5
это абизяна о ком?
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03.11.2021 15:15 Ответить
+4
Не можу бачити цю Хламідію, та остальне Зе кодло.
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03.11.2021 15:16 Ответить
+3
Особєнно вєрєщук, ще неназначили, а вже як верещить
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03.11.2021 15:18 Ответить
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это абизяна о ком?
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03.11.2021 15:15 Ответить
Не можу бачити цю Хламідію, та остальне Зе кодло.
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03.11.2021 15:16 Ответить
3 ноября, 14:43



https://world.segodnya.ua/world/russia/ruhnul-i-zagorelsya-v-rossii-snova-razbilsya-samolet-1582814.html Самолет Ан-12 разбился под Иркутском
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03.11.2021 15:16 Ответить
На зрозумілому плісняві шоу-лексиконі.
- Хламідіє, призвіща в студію!
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03.11.2021 15:18 Ответить
В понятии хламидии про хороших министров зековская логика: отмазывает от кичи и помогает грабить бюджет...
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03.11.2021 15:18 Ответить
Особєнно вєрєщук, ще неназначили, а вже як верещить
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03.11.2021 15:18 Ответить
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03.11.2021 15:24 Ответить
клонируйте Верещук, заменит всех (с)
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03.11.2021 15:25 Ответить
особенно два ара и хамия єффективній шнірь
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03.11.2021 15:26 Ответить
немає такого слова слуга а є наймит і барахамія нуль
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03.11.2021 15:30 Ответить
не правильно говорит Чиполино: не эффективные а дефективные министры
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03.11.2021 15:45 Ответить
Арахамия, а себя ты тоже считаешь "достойным"???
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03.11.2021 17:21 Ответить
Где можно посмотреть на эффективные результаты деятельности этих "эффективных министров"? "Большую стройку не предлагать", там эффективно только воровство из бюджета. Ляшко - да, эффективен. Эффективен в том, что эффективно, изо всех сил, помогал негодяйке Супрун уничтожать медицину в Украине. Других эффективностей пока у него не обнаружено. Ну, а самому Аре Хамии, постоянно забывают рассказать, что он уже в Раде, а не на передаче "В мире животных". Так и живёт бедолага не подозревая, что он уже давно лепит своего горбатого не перед стаей своих сородичей, а перед людьми.
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03.11.2021 18:55 Ответить
Эффектные идиоты точно есть
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03.11.2021 19:54 Ответить
 
 