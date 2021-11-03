Весь Кабмин отправлять в отставку не надо: у нас есть очень эффективные министры, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает, что все правительство нужно отправить в отставку.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По словам Арахамии в Кабмине есть "очень эффективные министры": "Кубраков – очень эффективный министр. Все быстро движется по программе "Большая стройка", по внутренним водным путям сейчас пошло активное движение, согласно закону, который мы приняли. Ляшко сейчас тоже очень активно работает – по всем больницам, по вакцинации, мобильным госпиталям и т.д. То есть, есть министры, которые себя показали".

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Говоря о том, насколько эффективным является переход министра с одного министерства в другое, как в случае Алексея Резникова, нардеп заявил, что по нему ситуация "достаточно понятная": "Когда Таран сказал, что он будет уходить, а Министерство обороны у нас имеет высокий приоритет, поэтому мы хотели взять человека, который является хорошим опытным менеджером, который пользуется уважением, в том числе, в международной среде, и который может наладить все процессы по поставкам в армию всего, что нужно. Мы его фактически "схантили" внутри. Он не хотел, потому что нормально работал на своей должности. К нему не было много претензий, но мы сделали так называемое внутреннее перемещение".