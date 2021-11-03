ВР устранила противоречия в законе об олигархах, чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками, - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистам в ВР рассказал, почему парламент сегодня проголосовал за устранение неточностей в законе о деолигархизации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы сегодня убрали все несогласованности, чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками, которые могут быть", - в частности сказал Арахамия.
Он также подчеркнул, что ресурсный законопроект 5600 планировали рассмотреть в ВР завтра первым вопросом.
"Но, учитывая законопроект 3205 и ситуацию с Мировым банком, мне кажется, было бы правильно поменять местами, так как все нормы 5600 вступают в силу с 1 января, а тут могут быть потеряны 600 миллионов евро", - отметил нардеп.
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Чтобы потом не было судебных разборок, надо Коломойского вместе с ЗЕ и Слугами наркомана в асфальт закатать.
Нет человека - нет разборок.
Не потеряны, а бородатая бабушка спросит "Ась?". Так же и обхламидиться можно...
Если это даже тебе понятно, неужели ты думаешь, что этого не понимают на Банковой?
Всім зеленим довбням доведеться відповідати...