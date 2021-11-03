ВР устранила противоречия в законе об олигархах, чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистам в ВР рассказал, почему парламент сегодня проголосовал за устранение неточностей в законе о деолигархизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня убрали все несогласованности, чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками, которые могут быть", - в частности сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что ресурсный законопроект 5600 планировали рассмотреть в ВР завтра первым вопросом.

"Но, учитывая законопроект 3205 и ситуацию с Мировым банком, мне кажется, было бы правильно поменять местами, так как все нормы 5600 вступают в силу с 1 января, а тут могут быть потеряны 600 миллионов евро", - отметил нардеп.

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