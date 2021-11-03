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ВР устранила противоречия в законе об олигархах, чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками, - Арахамия

ВР устранила противоречия в законе об олигархах, чтобы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистам в ВР рассказал, почему парламент сегодня проголосовал за устранение неточностей в законе о деолигархизации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня убрали все несогласованности, чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками, которые могут быть", - в частности сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что ресурсный законопроект 5600 планировали рассмотреть в ВР завтра первым вопросом.

"Но, учитывая законопроект 3205 и ситуацию с Мировым банком, мне кажется, было бы правильно поменять местами, так как все нормы 5600 вступают в силу с 1 января, а тут могут быть потеряны 600 миллионов евро", - отметил нардеп.

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Автор: 

ВР (29302) Налоговый кодекс (1342) Арахамия Давид (991) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+6
чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками

Чтобы потом не было судебных разборок, надо Коломойского вместе с ЗЕ и Слугами наркомана в асфальт закатать.

Нет человека - нет разборок.
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03.11.2021 15:24 Ответить
+6
Беня сегодня отсудил газа у госкомпании на 17 млрд. Это уже началась деолигархизация или еще нет?))
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03.11.2021 15:32 Ответить
+4
Лядь, ну для кого воно бреше?
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03.11.2021 15:20 Ответить
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Лядь, ну для кого воно бреше?
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03.11.2021 15:20 Ответить
прямо вижу как почва уходит из под ног Козломойского...
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03.11.2021 15:20 Ответить
как раз вычеркивание и принятие антиконституционного закона про Разумкова отдельная тема и песня вы и нарвались на уголовные дела...
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03.11.2021 15:27 Ответить
чтобы "выбить почву" под потенциальными судебными разборками

Чтобы потом не было судебных разборок, надо Коломойского вместе с ЗЕ и Слугами наркомана в асфальт закатать.

Нет человека - нет разборок.
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03.11.2021 15:24 Ответить
"а тут могут быть потеряны 600 миллионов евро", - отметил нардеп.
Не потеряны, а бородатая бабушка спросит "Ась?". Так же и обхламидиться можно...
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03.11.2021 15:25 Ответить
Беня сегодня отсудил газа у госкомпании на 17 млрд. Это уже началась деолигархизация или еще нет?))
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03.11.2021 15:32 Ответить
инфляция. 600 х 30,5 = 18,3 млрд.
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03.11.2021 15:39 Ответить
мог бы просто сказать "бе-бе-бе". смысла столько-же.
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03.11.2021 15:37 Ответить
Фирташ и Беня поделили Украину на двоих...точно так делили Гитлер и Сралин в 1939 году весь Мир...
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03.11.2021 15:38 Ответить
судові розборки переносяться в ЄСПЛ, в Стасбург
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03.11.2021 15:38 Ответить
Без сомнений! Бабла у ребят навалом, у каждого штат юристов с армию Лихтенштейна. Будет лавина исков.
Если это даже тебе понятно, неужели ты думаешь, что этого не понимают на Банковой?
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03.11.2021 15:46 Ответить
Из 28 Исков РАБссиянский ГрязьПром проиграл 27...с армией юристов и прочих БАРАНОВ
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03.11.2021 15:48 Ответить
Все кто угодно...Лишь бы не Порошенко...да 73 % ДЕБИЛОВ?
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03.11.2021 15:40 Ответить
Может тебе, Агрохимия, лучше сыграть или спеть с собутыльниками? https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU Или поржать по приколу.
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03.11.2021 15:42 Ответить
В Ютьюбе нашел видос где известный актер Панкратов-Черный обосрал РАБссию Путлера по самые турецкие помидоры ********* и Байрактары Есть еще на РАБссии думающие мужики...https://youtu.be/iLmGbkuqJAA
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03.11.2021 15:45 Ответить
А не ліпше приймати якісні закони, а не переголосовувати їх, як кажуть сім раз примір, а раз відріж?
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03.11.2021 17:15 Ответить
Та невже! Так всі протиріччя усунуті? Ганьба!
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03.11.2021 17:28 Ответить
...знов порушивши Конституцію...
Всім зеленим довбням доведеться відповідати...
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03.11.2021 17:33 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує . Думаю Венеціанка зарубає такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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03.11.2021 20:42 Ответить
 
 