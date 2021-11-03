Шмыгаль внес в ВР представление о назначении министрами Свириденко, Верещук и Рябикина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении троих кандидатов на должности министров правительства.

Об этом сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

В списке три человека.

- Свириденко Юлия Анатольевна - кандидат на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины;

- Верещук Ирина Андреевна - кандидат на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Рябикин Павел Борисович - кандидат на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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