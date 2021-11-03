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Шмыгаль внес в ВР представление о назначении министрами Свириденко, Верещук и Рябикина

Шмыгаль внес в ВР представление о назначении министрами Свириденко, Верещук и Рябикина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении троих кандидатов на должности министров правительства.

Об этом сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

В списке три человека.

 - Свириденко Юлия Анатольевна - кандидат на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины;

 - Верещук Ирина Андреевна - кандидат на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

 - Рябикин Павел Борисович - кандидат на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован в ВР. Зеленский будет лично представлять его кандидатуру в зале

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) назначение (2184) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+21
На фоне падающего стремительным домкратом рейтинга, Зеленскому нужно проявить какую-то активность. Ермак предложил опять расстрелять Шефира, но Подоляк сказал, что народ только обрадуется. Тогда Ермак предложил расстрелять Баканова, но Подоляк сказал, что судя по социологии - он и так мертвый. Тогда решили провести небольшую ротацию в Кабмине. Зеленский предложил отставить весь Кабмин со Шмыгалем во главе, но Ермак сказал, что тогда придет Ахметов и даст ***** (не даст денег). Тогда решили просто имитировать бурную деятельность и поменять одних бесполезных на других.
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03.11.2021 15:45 Ответить
+8
Верещук Ирина Андреевна - министр по неясным вопросам с ясной ************* позицией
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03.11.2021 16:04 Ответить
+6
вони, напевно, вирішили до кінця каденції всих через міністри протягти.. забеспечити допомогою по вислугі.. як там кажуть кaцaпи, - всєм сєстрам по сєрьгам?..
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03.11.2021 15:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А кто знает предыдущих ?
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03.11.2021 15:41 Ответить
Засилье женского полу...
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03.11.2021 15:41 Ответить
Мери Поппинс, снова здрасьте?
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03.11.2021 15:43 Ответить
да и пох...
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03.11.2021 15:43 Ответить
На фоне падающего стремительным домкратом рейтинга, Зеленскому нужно проявить какую-то активность. Ермак предложил опять расстрелять Шефира, но Подоляк сказал, что народ только обрадуется. Тогда Ермак предложил расстрелять Баканова, но Подоляк сказал, что судя по социологии - он и так мертвый. Тогда решили провести небольшую ротацию в Кабмине. Зеленский предложил отставить весь Кабмин со Шмыгалем во главе, но Ермак сказал, что тогда придет Ахметов и даст ***** (не даст денег). Тогда решили просто имитировать бурную деятельность и поменять одних бесполезных на других.
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03.11.2021 15:45 Ответить
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03.11.2021 15:46 Ответить
Все эти клоуны и шуты должны обогатится вовремя...
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03.11.2021 15:45 Ответить
і я про те..
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03.11.2021 15:48 Ответить
вони, напевно, вирішили до кінця каденції всих через міністри протягти.. забеспечити допомогою по вислугі.. як там кажуть кaцaпи, - всєм сєстрам по сєрьгам?..
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03.11.2021 15:47 Ответить
Обидно за бездарно потраченное время. Всё уже должны понять, чуда не произойдёт, страна, во время войны, без руководства. С ишака скакун не получился. Перевыборы нужны максимально быстро.
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03.11.2021 15:59 Ответить
да прямо, посмотрите за кого проголосовали на довыборах...
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03.11.2021 16:16 Ответить
Перестановка лядей в публичном доме
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03.11.2021 16:01 Ответить
Верещук Ирина Андреевна - министр по неясным вопросам с ясной ************* позицией
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03.11.2021 16:04 Ответить
Ну, что тут комментировать? Госпожа Верещук - абсолютно юридически безграмотна, невероятно глупа, исключительно мало культурна, невежественна - ей самое место в министрах при Зеленском.
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03.11.2021 20:55 Ответить
Кто все эти люди ? (с)
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03.11.2021 16:49 Ответить
Юлія Анатоліївна Свириденко (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 25 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2 Чернігів ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 українська діячка в.о. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Чернігівської ОДА (2018). Заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (з 29.09.2019)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] . Перша заступниця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (з 22 липня 2020 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-3 [3] .
До вазеленського- ніхто.
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03.11.2021 16:58 Ответить
подписьздец какой то!...))ей еще в куклы играть..
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03.11.2021 17:40 Ответить
Точно, що не керувати економікою країни. Ну, хіба що, в плани влади входить її остаточне знищення, тоді саириденко, саме воно.
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03.11.2021 18:00 Ответить
Рябикин Павел Борисович- (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Павло Борисович Рябікін, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 6 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA политик , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народный депутат Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_7_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VII созыва .

Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентской ассамблеи Совета Европы (с https://ru.wikipedia.org/wiki/2012 2012 ).
В галузі питань стратегічних галузей промисловості України - ніхто.
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03.11.2021 17:02 Ответить
Верещук- більше ніж ніхто. Дніще, яке пов'язують з мокшанським кизяком, як і дерьмака.
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03.11.2021 17:03 Ответить
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03.11.2021 16:55 Ответить
Это нарушение прав человека!

Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!
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03.11.2021 17:59 Ответить
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03.11.2021 19:34 Ответить
👍💪
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03.11.2021 20:24 Ответить
Яке лйн,ще,немініструвало?
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03.11.2021 18:11 Ответить
Вeрeщук нарeштi навeрeщала!
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03.11.2021 20:22 Ответить
Украина ждёт, что ты и твоё бездарное шобло уйдёт в отставку!
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03.11.2021 20:45 Ответить
В зелёном дурдоме продолжается осеннее обострение
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04.11.2021 02:02 Ответить
Рябикин крыса. Ремонт дорог делал по 10 кратной цене
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04.11.2021 04:42 Ответить
Державна митна служба України під керівництвом Павла Рябікіна 17 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Агро Констракшн» розбудову пункту контролю в Ужогороді Закарпатської області за 155,70 млн грн. Природний рядовий пісок замовили по 1 219 грн./куб. м. У серпні на дорожніх тендерах Київської САД він коштував від чотирьох до десяти разів дешевше - https://nashigroshi.org/2021/08/11/try-nekartelivtsi-vyhraly-v-ukravtodori-********-z-asfal-tom-na-10-15-deshevshym-vid-monitorynhu-ukravtodoru/ 117-272 грн./куб. м
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04.11.2021 05:44 Ответить
 
 