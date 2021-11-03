Шмыгаль внес в ВР представление о назначении министрами Свириденко, Верещук и Рябикина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду о назначении троих кандидатов на должности министров правительства.
Об этом сообщил в Телеграм-канале представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
В списке три человека.
- Свириденко Юлия Анатольевна - кандидат на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины;
- Верещук Ирина Андреевна - кандидат на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Рябикин Павел Борисович - кандидат на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Топ комментарии
+21 Ревизор
показать весь комментарий03.11.2021 15:45 Ответить Ссылка
+8 S. Fogger
показать весь комментарий03.11.2021 16:04 Ответить Ссылка
+6 Vasyl Shevchenko
показать весь комментарий03.11.2021 15:47 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
даст *****(не даст денег). Тогда решили просто имитировать бурную деятельность и поменять одних бесполезных на других.
До вазеленського- ніхто.
Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентской ассамблеи Совета Европы (с https://ru.wikipedia.org/wiki/2012 2012 ).
В галузі питань стратегічних галузей промисловості України - ніхто.
Согласно пункту 6 Декларации ООН "О правах умственно отсталых людей", их эксплуатация категорически запрещена!