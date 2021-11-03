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Новости
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"Слуга народа" Арахамия о работе родственников нардепов в Раде: "Я бы советовал каждому уволить таких помощников"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против того, чтобы депутаты устраивали на работу в Верховную Раду своих родственников.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Мое отношение к этому (к тому, что депутаты устраивают родственников помощниками к своим коллегам. - Ред.) очень негативное. Негативнее отношения вы не найдёте. Мне кажется, это неправильно", - отметил руководитель фракции "СН".

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Он рассказал, что узнал о том, что депутаты так устраивают родственников, из расследований журналистов.

"Я бы советовал каждому уволить таких помощников", - заявил политик.

Арахамия признался, что у него нет родственников, которые бы работали в парламенте: "Они у меня всегда жалуются. Потому что человек занимает такую должность, но даже не берет трубку. Но я не хочу, чтобы меня кто-то обвинял в каких-то родственных связях".

Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.

Автор: 

ВР (29302) депутат (3323) кумовство (35) Арахамия Давид (991) помощник депутата (40)


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Топ комментарии
+4
смешная абизяна.. а где же они столваться будут?
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03.11.2021 15:46 Ответить
+3
Яка там Ностра! Одна шалупонь, наглюча й безхребетна! Про наявність яєць вже помовчу!
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03.11.2021 15:56 Ответить
+2
Ты не советовать должен, а требовать.
Если требование не будет выполнено, то прекратить финансирование депутата на содержание таких "помощников".
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03.11.2021 15:48 Ответить
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смешная абизяна.. а где же они столваться будут?
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03.11.2021 15:46 Ответить
Тато підкидав мене, але не впіймав. (С)
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03.11.2021 15:56 Ответить
Тато підкидав мене, але стеля була низькою.)))
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03.11.2021 15:57 Ответить
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2347011.html В Иркутске Ан-12 пропал с радаров во время посадки. Он потерпел катастрофу https://www.yaplakal.com/forum1/topic2347011.html

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03.11.2021 15:46 Ответить
Лайнер принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".
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03.11.2021 15:53 Ответить
Просто совет, выполнять не обязательно, это нормально, это же не родственники Порошенко 😁😁😁😁😁😁😁
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03.11.2021 15:47 Ответить
Успокойтесь, родственников Порошенко нет в парламенте.
Вам уже легче?
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03.11.2021 15:51 Ответить
Нет, наоборот! Кроме друзей и родственников членограя меня никто не раздражает и я настроен негативно😁😁😁😁
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03.11.2021 18:16 Ответить
Это как при венчании : На вопрос "не обещался ли кому?" Половина женихов тупит .
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03.11.2021 15:47 Ответить
Новая партия старушек? - спросил Остап. - Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком. - Дети Поволжья? Альхен замялся. - Тяжелое наследье царского режима? Альхен развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.
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03.11.2021 15:47 Ответить
Ты не советовать должен, а требовать.
Если требование не будет выполнено, то прекратить финансирование депутата на содержание таких "помощников".
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03.11.2021 15:48 Ответить
Для Зеленского формируется идеальный шторм: одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию - Юрий Романенко

03.11.2021, 14:21 • 554 • https://uainfo.org/blognews/1635937182-dlya-zelenskogo-formiruetsya-idealnyy-shtorm-odnim-televizorom.html#mc-container 0



"Офис президента так долго веровал, что схватил Бога за бороду, что регулярно забивал болт на элементарную коммуникацию с обществом. Сегодняшняя акция протеста антивакцинаторов - результат такого пох*изма. Болтовня о цифровой Украине, когда более 20% населения ходит в сортиры класса «мж», приводит к тому, что Украина «Битвы экстрасенсов» становится на дыбы против Украины «цифровых мальчиков». Это будет иметь плохие последствия для рейтинга Зеленского, потому что среди фанов СН 51% антиваксов.

Кроме того, очень плохо коммуницируя власть выбрала вариант принуждения. По сути пряников у власти не осталось, потому все чаще применяется один кнут при игнорировании интересов базовых социальных групп, которые обеспечивали поддержку Зе. Потому рейтинг начинает обваливаться. И будет обваливаться",- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4754488844572809 пишет политолог Юрий Романенко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Ибо для Зе формируется идеальный шторм, когда полная задница в энергетике плюс задница с ценами на газ плюс ситуация с ковидом плюс системная игра России, которая делает все, что углубить эти дисбалансы ( запрет на поставку энергетических углей + снижение объема прокачки газа до минимума, чтобы заставить нас потратить 5 ярдов кубов газа на поддержание давления в ГТС+ орды ботов против вакцинации, хотя в самой РФии за неё топят везде + угрозы по Донбассу и т.д.), создают предпосылки для опрокидывания конструкции власти Зеленского. Одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635935922--grustno-chto-temnye-krestyane-pozaproshlogo-veka-do-sih.html "Грустно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор среди нас", - журналист о Марше антивакцинаторов в Киеве

Поэтому, хотя я против анахронического безумия антиваксов, но я считаю, что акция будет хорошим пинком для Зе и ОП, которые слишком зазвездились и самое время их приземлять. Я не пошёл не акцию, потому что нахождение в компании Нади Савченко отвратительно само по себе, как и с несчастными людьми, вопящими о чипировании. Но не без злорадства наблюдаю за происходящим, потому что это хороший повод Банковой начать шевелить извилинами.

Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1635924713-u-kievi-prohodit-marsh-antivaktsinatoriv-foto-video.html У Києві проходить Марш "антивакцинаторів". ФОТО, ВІДЕО

Владе подскажу, чтобы выйти из цугцванга, нужно просто посмотреть в свою избирательную программу 2019 года и начать выполнять то, что обещали. И перестать думать, что аниматоры из 95 квартала, друзья и кумовья могут заменить профессионалов и компетенции. Тем более, что Зеленский обещал, что никаких кумов и друзей не будет во власти. Так что, самое время возвращаться к истокам зелёного успеха. Времени осталось не так много", - завершает Романенко.
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03.11.2021 15:49 Ответить
Настоящая Коза-Ностра должна чтить кровные связи и на них строится.
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03.11.2021 15:50 Ответить
Яка там Ностра! Одна шалупонь, наглюча й безхребетна! Про наявність яєць вже помовчу!
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03.11.2021 15:56 Ответить
Согласен! Это скорее гоп-компани , компания гопников. Бандиты Януковича существенно образованнее были , там понятия были. А тут , что Беня скажет то и сделают.
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03.11.2021 16:02 Ответить
Арахамия: Мое отношение к этому (к тому, что депутаты устраивают родственников помощниками к своим коллегам. - Ред.) очень негативное.
----------------------------------------------------------------------------------------
И в чем выразился твой негатив до сегодняшнего дня в течение 2 лет?

Мне кажется, это неправильно
---------------------------------------------------------
Блин, ему еще и кажется.
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03.11.2021 15:53 Ответить
А квартальщиків і друзів по під"їзду ніт?
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03.11.2021 15:54 Ответить
"Арахамия признался, что у него нет родственников, которые бы работали в парламенте: "Они у меня всегда жалуются. Потому что человек занимает такую должность, но даже не берет трубку. Но я не хочу, чтобы меня кто-то обвинял в каких-то родственных связях".

Ничего не понял. Родственники Арахамии на что жалуются? На то, что какой-то человек при должности не берет трубку или на то, что он их не берет в помошники?
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03.11.2021 15:58 Ответить
СН хотят еще пожить без вручения подозрений...
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03.11.2021 16:06 Ответить
Безмірна жадібність і безкарність,от що характеризує всіх особливо тих хто дорвався до корита,і ніякі підвищення їхньої зарплатні не подолає корупцію бо нема такої цифри котра б їх задовільнила.Мало буде завжди.
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03.11.2021 16:10 Ответить
а то ты этого не знал и не видел? и что значит "бы". Вы со своей, прости Господи, "партии" неугодных на щелчку выгоняете.
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03.11.2021 16:12 Ответить
Звучит как название нового сета DJ David *****
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03.11.2021 16:47 Ответить
такого количества кумовства не было никогда.
и эти люди еще что-то говорят в адрес попередников.
и самое страшное, что эти люди ничего не видят в этом страшного, типа, "а шо низя?"
на следующих выборах порох будет зеле его же вопросы с листика читать, только листик будет больше раза в 3.
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03.11.2021 18:27 Ответить
А сусідів по під*їзду Зеленського з Кривого Рогу куди подіти,а їхніх родичів?Якщо їх прибрати,то буде коллапс-на них "тримається" вся державна влада в Україні.
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04.11.2021 08:42 Ответить
Треба не "радити" пане Арахамія, а створити закон, яким заборонити брати близьких родичів у помічники ! Але це тільки одне питання, а для нардепів потрібно створити закон котрий передбачав би весь шлях від подачі заяви на реєєстрацію і до виборів. Обов'язково потрібно передбачити (до подачі заяви на реєєстрацію) проходження медичного огляду(обов'язково- нарколога та психіатра), обов'язкова вища освіта, обов'язкове громадянство України та проживання в Україні не менше останніх 10 років, обов'язковий віковий ценз -від 35 років, обов'язковий трудовий стаж - не менше 10 років. Тільки після проходження всіх цих пунктів допускати людину до включення в список на голосування, тоді в Раді зберуться спеціалісти, українці, а не те шобло, шо є наразі !
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04.11.2021 11:32 Ответить
 
 