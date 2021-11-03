"Слуга народа" Арахамия о работе родственников нардепов в Раде: "Я бы советовал каждому уволить таких помощников"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против того, чтобы депутаты устраивали на работу в Верховную Раду своих родственников.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Мое отношение к этому (к тому, что депутаты устраивают родственников помощниками к своим коллегам. - Ред.) очень негативное. Негативнее отношения вы не найдёте. Мне кажется, это неправильно", - отметил руководитель фракции "СН".
Он рассказал, что узнал о том, что депутаты так устраивают родственников, из расследований журналистов.
"Я бы советовал каждому уволить таких помощников", - заявил политик.
Арахамия признался, что у него нет родственников, которые бы работали в парламенте: "Они у меня всегда жалуются. Потому что человек занимает такую должность, но даже не берет трубку. Но я не хочу, чтобы меня кто-то обвинял в каких-то родственных связях".
Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.
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Если требование не будет выполнено, то прекратить финансирование депутата на содержание таких "помощников".
03.11.2021, 14:21 • 554 • https://uainfo.org/blognews/1635937182-dlya-zelenskogo-formiruetsya-idealnyy-shtorm-odnim-televizorom.html#mc-container 0
"Офис президента так долго веровал, что схватил Бога за бороду, что регулярно забивал болт на элементарную коммуникацию с обществом. Сегодняшняя акция протеста антивакцинаторов - результат такого пох*изма. Болтовня о цифровой Украине, когда более 20% населения ходит в сортиры класса «мж», приводит к тому, что Украина «Битвы экстрасенсов» становится на дыбы против Украины «цифровых мальчиков». Это будет иметь плохие последствия для рейтинга Зеленского, потому что среди фанов СН 51% антиваксов.
Кроме того, очень плохо коммуницируя власть выбрала вариант принуждения. По сути пряников у власти не осталось, потому все чаще применяется один кнут при игнорировании интересов базовых социальных групп, которые обеспечивали поддержку Зе. Потому рейтинг начинает обваливаться. И будет обваливаться",- об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4754488844572809 пишет политолог Юрий Романенко, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Ибо для Зе формируется идеальный шторм, когда полная задница в энергетике плюс задница с ценами на газ плюс ситуация с ковидом плюс системная игра России, которая делает все, что углубить эти дисбалансы ( запрет на поставку энергетических углей + снижение объема прокачки газа до минимума, чтобы заставить нас потратить 5 ярдов кубов газа на поддержание давления в ГТС+ орды ботов против вакцинации, хотя в самой РФии за неё топят везде + угрозы по Донбассу и т.д.), создают предпосылки для опрокидывания конструкции власти Зеленского. Одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию.
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Поэтому, хотя я против анахронического безумия антиваксов, но я считаю, что акция будет хорошим пинком для Зе и ОП, которые слишком зазвездились и самое время их приземлять. Я не пошёл не акцию, потому что нахождение в компании Нади Савченко отвратительно само по себе, как и с несчастными людьми, вопящими о чипировании. Но не без злорадства наблюдаю за происходящим, потому что это хороший повод Банковой начать шевелить извилинами.
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Владе подскажу, чтобы выйти из цугцванга, нужно просто посмотреть в свою избирательную программу 2019 года и начать выполнять то, что обещали. И перестать думать, что аниматоры из 95 квартала, друзья и кумовья могут заменить профессионалов и компетенции. Тем более, что Зеленский обещал, что никаких кумов и друзей не будет во власти. Так что, самое время возвращаться к истокам зелёного успеха. Времени осталось не так много", - завершает Романенко.
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И в чем выразился твой негатив до сегодняшнего дня в течение 2 лет?
Мне кажется, это неправильно
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Блин, ему еще и кажется.
Ничего не понял. Родственники Арахамии на что жалуются? На то, что какой-то человек при должности не берет трубку или на то, что он их не берет в помошники?
и эти люди еще что-то говорят в адрес попередников.
и самое страшное, что эти люди ничего не видят в этом страшного, типа, "а шо низя?"
на следующих выборах порох будет зеле его же вопросы с листика читать, только листик будет больше раза в 3.