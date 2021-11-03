"Слуга народа" Арахамия о работе родственников нардепов в Раде: "Я бы советовал каждому уволить таких помощников"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против того, чтобы депутаты устраивали на работу в Верховную Раду своих родственников.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Мое отношение к этому (к тому, что депутаты устраивают родственников помощниками к своим коллегам. - Ред.) очень негативное. Негативнее отношения вы не найдёте. Мне кажется, это неправильно", - отметил руководитель фракции "СН".

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Он рассказал, что узнал о том, что депутаты так устраивают родственников, из расследований журналистов.

"Я бы советовал каждому уволить таких помощников", - заявил политик.

Арахамия признался, что у него нет родственников, которые бы работали в парламенте: "Они у меня всегда жалуются. Потому что человек занимает такую должность, но даже не берет трубку. Но я не хочу, чтобы меня кто-то обвинял в каких-то родственных связях".

Напомним, ранее вышло расследование программы "Схемы", в котором говорилось, что почти 4,5 миллиона гривен потратили из бюджета за два года работы Верховной Рады 9-го созыва на 12 родственников депутатов, работающих помощниками у других парламентариев.