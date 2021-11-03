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Радуцкий о кислороде: есть порядочные главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, кто не сделал даже проектную документацию
Обеспечение больниц кислородом зависит не только от выделенных на это денег.
Об этом глава комитета ВР по здравоохранению, "слуга народа" Михаил Радуцкий сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы в мае уже выделяли 380 миллионов (гривен на кислородные станции. - Ред). И вот есть порядочные собственники больниц и главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, которые не сделали даже проектную документацию", - сказал Радуцкий.
Он добавил, что правительство выделило еще 400 млн грн на оборудование в больницах кислородных станций. Эти деньги, по словам Радуцкого, удалось выделить без внесения изменений в бюджет.
Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.
Топ комментарии
+7 Игорь Васечкин #488879
показать весь комментарий03.11.2021 15:50 Ответить Ссылка
+6 Oljik
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+4 Vasyl Shevchenko
показать весь комментарий03.11.2021 15:49 Ответить Ссылка
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А щодо не вакцинованих , моя позиція чітка : не треба заважати природі самоочищатися від тупоголових .
то же самое про ИВЛ - даже писали тут шо от/после него выживает далеко не каждый поциент.
но власть могла обеспечить - если ты не газосварщик - на, накуси, ой, надышись
мне кстати понравилось поработать с газо-резаком - режешь и плавишь с удовольствием металл
То что поставили:
Станции имеют производительность в 2 раза ниже пиковой нагрузки. Т.е. если в больнице 50 койко мест для ковид-больных, то станция может обеспечить кислородом только 25-30. А мы знаем, что больных там далеко больше 50.
Почему поставили такие станции?
Понятно что цена. Чем ниже производительность станции, тем она дешевле. Но это не главное. Главное - это лимит мощности электроэнергии. Станции - это ОЧЕНЬ большой потребитель электричества. Средняя по мощности станция потребляет 30-40 кВт/ч. Так вот эти станции поставлены ТОЛЬКО там где на ТП был такой лимит. А таких ТП по стране единицы! На большинстве ТП лимита не просто нет, а там перелимит.
Для того чтобы поставить нормальную (а не минимально возможную станцию) необходимо 50-80 кВт/ч. А для этого надо поставить новый трансформатор в ТП и тянуть к нему высокую. И это не просто дорого, это еще и несколько месяцев работы. Т.е. если начать "сейчас", то сделают к лету.
а я то думал шо баллоны достаточно подвозить.
о чем вы говоришь о?
кислород - это то чем дышать надо пациентам, то есть - открутил кран и они... дышат
что за бред про эл. энергию то?
на дом даже привозят баллон и дедушка дышит. ты или брешешь, или лжешь
Но речь идет о станционарных кислородных станциях, которые сами производят кислород из воздуха.
Эти станции производят очищенный, медицинский кислород. И самое главное, они его производят тогда когда необходимо и столько сколько необходимо. Такие станции ставят в больницах во всем цивилизованном мире.
А баллоны, как ты правильно сказал, "на дом привозят и дедушка дышит" или поставляют в больницы с минимальными потребностями в кислороде.
о чем мы сремся то? Шо"власть" тупо даже этого не чмога обуспечить? у меня дедешук нуту, но внуки бы могли спросить за это? кто то там или как?
слышал, что в купянске в ковидном отделении на 211 коек 2 медсестры и главврач.
Отож, 380+400=780 млн. гривень тільки на кисень - немаленький шматок, так швидко його не проковтнеш. Але до кінця року виявиться, що всі ці гроші "засвоїли", або розчинили у кисні.