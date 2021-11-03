Радуцкий о кислороде: есть порядочные главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, кто не сделал даже проектную документацию

Обеспечение больниц кислородом зависит не только от выделенных на это денег.

Об этом глава комитета ВР по здравоохранению, "слуга народа" Михаил Радуцкий сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы в мае уже выделяли 380 миллионов (гривен на кислородные станции. - Ред). И вот есть порядочные собственники больниц и главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, которые не сделали даже проектную документацию", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что правительство выделило еще 400 млн грн на оборудование в больницах кислородных станций. Эти деньги, по словам Радуцкого, удалось выделить без внесения изменений в бюджет.

Читайте: Доплачивать людям за вакцинацию - это неправильно, - "слуга народа" Радуцкий

Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.