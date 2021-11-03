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Новости Борьба с коронавирусом
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Радуцкий о кислороде: есть порядочные главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, кто не сделал даже проектную документацию

Радуцкий о кислороде: есть порядочные главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, кто не сделал даже проектную документацию

Обеспечение больниц кислородом зависит не только от выделенных на это денег.

Об этом глава комитета ВР по здравоохранению, "слуга народа" Михаил Радуцкий сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы в мае уже выделяли 380 миллионов (гривен на кислородные станции. - Ред). И вот есть порядочные собственники больниц и главврачи, которые уже и станции поставили. А есть те, которые не сделали даже проектную документацию", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что правительство выделило еще 400 млн грн на оборудование в больницах кислородных станций. Эти деньги, по словам Радуцкого, удалось выделить без внесения изменений в бюджет.

Читайте: Доплачивать людям за вакцинацию - это неправильно, - "слуга народа" Радуцкий

Полный текст интервью с Михаилом Радуцким читайте здесь.

Автор: 

больница (1444) финансирование (1814) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608) кислород (70)


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Топ комментарии
+7
а есть мрази типа тебя, крадуцкий, крадущие маски из госрезерва...
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03.11.2021 15:50 Ответить
+6
Цей моральний урод ще буде когось соромити?!
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03.11.2021 15:52 Ответить
+4
ага.. так он хто винен?.
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03.11.2021 15:49 Ответить
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ага.. так он хто винен?.
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03.11.2021 15:49 Ответить
Опять все проблемы перекладывают на местные власти. А денег дать -- это не о зеленой плесени. Было целое лето подготовиться и закупить нужное количество концентраторов. Но тупой пиар и воровство на дорогах было нужнее.

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03.11.2021 16:02 Ответить
а есть мрази типа тебя, крадуцкий, крадущие маски из госрезерва...
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03.11.2021 15:50 Ответить
Вот же падло крадуцкое...Оказывается Зе шобла не виновата. а виноваты на местах люди!
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03.11.2021 15:51 Ответить
Предлагаю в Киеве на митинге противников вакцинации поставить палатку , в которой будут записываться митингующие на отказ от госпитализации в случае заболевания "короной" . Тогда нормальным людям хватит кислорода .
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03.11.2021 15:51 Ответить
Підтримую.
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03.11.2021 15:53 Ответить


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03.11.2021 16:05 Ответить
шість рук )))))))))
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03.11.2021 18:20 Ответить
Жертва экспериментов проклятого Пентагона.
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03.11.2021 18:42 Ответить
СМЕШНО!!!!!
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04.11.2021 07:08 Ответить
Цей моральний урод ще буде когось соромити?!
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03.11.2021 15:52 Ответить
А ещё есть п...сы, которые перед эпидемией вывозят миллионы масок из страны
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03.11.2021 16:02 Ответить
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03.11.2021 16:03 Ответить
Україна готова , просто деякі дібіли не готові . Вакцини , слава Богу, є багато і різної . БЕЗКОШТОВНО .
А щодо не вакцинованих , моя позиція чітка : не треба заважати природі самоочищатися від тупоголових .
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04.11.2021 06:16 Ответить
... По данным Государственной службы статистики Украины средний размер заработной платы в сфере здравоохранения составляет 11 000 гривен. Но даже несмотря на невысокую зарплату, задолженность в отрасли по выплате заработной платы по состоянию на 1 августа составила 108 млн грн, что, по сравнению с суммой задолженности на 1 января текущего года, составляет 390%. То есть даже по официальным данным только за 2021 год наблюдается рост задолженности в четыре раза. По информации профсоюза работников здравоохранения Украины, который недавно осуществил мониторинг состояния выплаты заработной платы в медучреждениях, реальный размер задолженности перед медицинскими работниками перевалил за 300 млн грн. В одних заведениях врачи до сих пор не получили летние отпускные, в других - с медиков сняли все возможные надбавки, в третьих - оптимизировали штат медперсонала и койко-места. Такая ситуация вынудила работников к радикальным действиям: медики городской больницы Сосновки Львовской области объявили голодовку, им с апреля не платили зарплату; сотрудники Валковской больницы, что на Харьковщине, перекрывали международную трассу; на митинги выходили врачи в Славянске, Запорожье, а теперь и Виннице. Сигналы идут из разных уголков Украины, так как медики больше не хотят молчать....
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04.11.2021 09:42 Ответить
станции-то поставили, а ты, сукин кот, лучше расскажи где кислород, а заодно и о том, как "порядочные главврачи" вымаливают деньги у громад, а те жмут бабки или их попросту нет
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03.11.2021 16:04 Ответить
А для чого кисень ? Є вакцина . Вакцинуйтесь . Не хочете - ваші проблеми .
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04.11.2021 13:14 Ответить
Станции-это минимум блок разделения воздуха,кто этим заниматься будет,при больнице?
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03.11.2021 16:07 Ответить
Ну да , бред . Согласен .
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03.11.2021 16:10 Ответить
Именно, если пациент уже загремел с вирусом, то как-о нелапо говорить про кисли-дисло.
то же самое про ИВЛ - даже писали тут шо от/после него выживает далеко не каждый поциент.
но власть могла обеспечить - если ты не газосварщик - на, накуси, ой, надышись
мне кстати понравилось поработать с газо-резаком - режешь и плавишь с удовольствием металл
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03.11.2021 16:15 Ответить
Думаю никого не удивлю, если скажу что Радуцкий нагло манипулирует говоря: "И вот есть порядочные собственники больниц и главврачи, которые уже и станции поставили"
То что поставили:
Станции имеют производительность в 2 раза ниже пиковой нагрузки. Т.е. если в больнице 50 койко мест для ковид-больных, то станция может обеспечить кислородом только 25-30. А мы знаем, что больных там далеко больше 50.
Почему поставили такие станции?
Понятно что цена. Чем ниже производительность станции, тем она дешевле. Но это не главное. Главное - это лимит мощности электроэнергии. Станции - это ОЧЕНЬ большой потребитель электричества. Средняя по мощности станция потребляет 30-40 кВт/ч. Так вот эти станции поставлены ТОЛЬКО там где на ТП был такой лимит. А таких ТП по стране единицы! На большинстве ТП лимита не просто нет, а там перелимит.
Для того чтобы поставить нормальную (а не минимально возможную станцию) необходимо 50-80 кВт/ч. А для этого надо поставить новый трансформатор в ТП и тянуть к нему высокую. И это не просто дорого, это еще и несколько месяцев работы. Т.е. если начать "сейчас", то сделают к лету.
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03.11.2021 16:13 Ответить
ну вот(((
а я то думал шо баллоны достаточно подвозить.
о чем вы говоришь о?
кислород - это то чем дышать надо пациентам, то есть - открутил кран и они... дышат
что за бред про эл. энергию то?
на дом даже привозят баллон и дедушка дышит. ты или брешешь, или лжешь
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03.11.2021 16:19 Ответить
Верно. Можно и в баллонах. Можно и индивидуальные покупать.
Но речь идет о станционарных кислородных станциях, которые сами производят кислород из воздуха.
Эти станции производят очищенный, медицинский кислород. И самое главное, они его производят тогда когда необходимо и столько сколько необходимо. Такие станции ставят в больницах во всем цивилизованном мире.
А баллоны, как ты правильно сказал, "на дом привозят и дедушка дышит" или поставляют в больницы с минимальными потребностями в кислороде.
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03.11.2021 16:33 Ответить
иак и я за шр 0 гнмды "борцы тупо не наложили баллонов"
о чем мы сремся то? Шо"власть" тупо даже этого не чмога обуспечить? у меня дедешук нуту, но внуки бы могли спросить за это? кто то там или как?
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03.11.2021 19:11 Ответить
а увольнять таких не пробовали?
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03.11.2021 16:44 Ответить
ідіот радуцкий,- главврач не робить проектну документацію і не заказує її, ти тількив аналізах кандидата вмієшь лад навести
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03.11.2021 17:11 Ответить
круто, теперь главврачи виноваты. нашли крайних.
слышал, что в купянске в ковидном отделении на 211 коек 2 медсестры и главврач.
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03.11.2021 18:23 Ответить
так а где выводы?
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03.11.2021 19:33 Ответить
О! Так ЗЕ!шобла не виновата. То всё врачи, власть на местах, громады (нужное подчеркнуть) виноваты
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03.11.2021 20:41 Ответить
Вакцинованим штучний кисень не потрібен . І голов-лікар це знає .
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04.11.2021 06:08 Ответить
Майже всі головлікарі так чи інакше залежні від облздороввідділів. Так що гроші "пиляють" на пару з владою, в тому числі, місцевою.
Отож, 380+400=780 млн. гривень тільки на кисень - немаленький шматок, так швидко його не проковтнеш. Але до кінця року виявиться, що всі ці гроші "засвоїли", або розчинили у кисні.
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04.11.2021 08:47 Ответить
 
 