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Новости Борьба с коронавирусом
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Больницы в регионах получат дополнительно 140 тонн кислорода, - совещание у Зеленского

Больницы в регионах получат дополнительно 140 тонн кислорода, - совещание у Зеленского

Президент Владимир Зеленский предложил Кабмину представить программу поддержки малого и среднего бизнеса, соблюдающего санитарно-эпидемические нормы, введенные в связи с пандемией COVID-19, в частности в регионах с "красным" уровнем эпидопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, в ходе селекторного совещания обсуждалось, что правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений.

"В частности, эти программы должны предусматривать льготы по аренде помещений, кредитованию и оплате коммунальных услуг. Среди прочего речь идет о тех представителях малого и среднего бизнеса, которые соблюдают все санитарно-эпидемические нормы, введенные правительством", - говорится в сообщении.

Кабмин также выделил средства в объеме 400 млн грн для областей на закупку кислородных станций, и регионы получат субвенции на эти нужды. В специальном фонде дополнительно предусмотрено 800 млн грн. По данным Министерства здравоохранения, средств на закупку кислородных станций достаточно для всех нуждающихся в них больниц. В связи с ростом заболеваемости медицинские учреждения в регионах дополнительно получат 140 тонн кислорода.

Зеленский в ходе совещания отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях, выплатой надбавок медикам в размере 300%.

Также читайте: Рада разрешила экстренную регистрацию лекарств против COVID-19 в Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Кабмин (14041) COVID-19 (18608)


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А своим - "велике надувательство"

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03.11.2021 15:59 Ответить
Дырка от бублика получать 100 тонн...Беня и Фирташ поделили Украину на двоих...
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03.11.2021 16:00 Ответить
Одно правительство нажрашись сегодня ушло в оставку,следующие ученики из Трускавца еще даже не приняли дела...от предыдущих БАРАНОВ...Зеля...кого ты лечишь?
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03.11.2021 16:03 Ответить
https://zakusilov.livejournal.com/3310601.html Сцицерон Олександрович та його спічрайтери | ЗЕралаш N°30

https://youtu.be/h15_bholCPM
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03.11.2021 16:17 Ответить
Ага...
Люди зараз без кисню гинуть, а зелений поц все обіцянками годує...
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03.11.2021 17:30 Ответить
Для поддержки малого и среднего бизнеса, для их выживания достаточно ВР отвергнуть принятие закона № 5600 от кремлевского упыря Гетманцева.
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03.11.2021 18:55 Ответить
140т это вес с баллонами? Если да, то это 1200 баллонов на всю страну, по 50 баллонов на область... Шиканули как мажоры...
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03.11.2021 21:02 Ответить
хорошо.
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03.11.2021 23:03 Ответить
 
 