Больницы в регионах получат дополнительно 140 тонн кислорода, - совещание у Зеленского
Президент Владимир Зеленский предложил Кабмину представить программу поддержки малого и среднего бизнеса, соблюдающего санитарно-эпидемические нормы, введенные в связи с пандемией COVID-19, в частности в регионах с "красным" уровнем эпидопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Так, в ходе селекторного совещания обсуждалось, что правительство должно подготовить инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса во время карантинных ограничений.
"В частности, эти программы должны предусматривать льготы по аренде помещений, кредитованию и оплате коммунальных услуг. Среди прочего речь идет о тех представителях малого и среднего бизнеса, которые соблюдают все санитарно-эпидемические нормы, введенные правительством", - говорится в сообщении.
Кабмин также выделил средства в объеме 400 млн грн для областей на закупку кислородных станций, и регионы получат субвенции на эти нужды. В специальном фонде дополнительно предусмотрено 800 млн грн. По данным Министерства здравоохранения, средств на закупку кислородных станций достаточно для всех нуждающихся в них больниц. В связи с ростом заболеваемости медицинские учреждения в регионах дополнительно получат 140 тонн кислорода.
Зеленский в ходе совещания отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества на ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях, выплатой надбавок медикам в размере 300%.
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