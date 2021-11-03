Суд обязал Галущенко оплатить 76 тыс.грн газового долга. Министр энергетики утверждал, что счетчик завышал данные

В сентябре Герман Галущенко, министр энергетики получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018—2019 годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом НВ стало известно из судебного реестра.

В апреле прошлого года Герман Галущенко подал в Васильковский городской-районный суд Киевской области против (ООО) "Киевоблгаз Сбыт". Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные.

В сентябре 2021 года суд принял сторону "Киевоблгаза" и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. Инстанция выставила Галущенко счет в 76 тысяч гривен.

В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как данного абонента отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.

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Кроме того, в судебном решении говорится, что во время рассмотрения дела были паузы для предоставления сторонам возможности обоюдно разрешить спор путем соглашения. Для этого министру нужно было допустить представителей облгаза к счетчику для проверки правильности его работы. По словам представителей поставщика газа, Галущенко или его представители не согласовывали подобных действий.

В настоящее время связаться с министром, чтобы получить комментарий по этому делу, не удалось. Чиновник не ответил на звонки и на сообщение в WhatsAPP. Издание обещает опубликовать ответ главы МинЭнерго, как только он его предоставит.