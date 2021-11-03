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Суд обязал Галущенко оплатить 76 тыс.грн газового долга. Министр энергетики утверждал, что счетчик завышал данные

Суд обязал Галущенко оплатить 76 тыс.грн газового долга. Министр энергетики утверждал, что счетчик завышал данные

В сентябре Герман Галущенко, министр энергетики получил решение Васильковского суда, согласно которому обязан выплатить стоимость потребленного газа за период 2018—2019 годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом НВ стало известно из судебного реестра.

В апреле прошлого года Герман Галущенко подал в Васильковский городской-районный суд Киевской области против (ООО) "Киевоблгаз Сбыт". Он просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено. По его мнению, счетчик газа сломался и показал завышенные данные.

В сентябре 2021 года суд принял сторону "Киевоблгаза" и обязал министра выплатить начисленную сумму в полном размере. Инстанция выставила Галущенко счет в 76 тысяч гривен.

В ходе судебных слушаний стало известно, что в ноябре 2018 года после того, как данного абонента отключили от газоснабжения, представители облгаза выявили признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Они составили акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник. Суд также указал, что нет оснований не доверять подлинности данного акта.

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Кроме того, в судебном решении говорится, что во время рассмотрения дела были паузы для предоставления сторонам возможности обоюдно разрешить спор путем соглашения. Для этого министру нужно было допустить представителей облгаза к счетчику для проверки правильности его работы. По словам представителей поставщика газа, Галущенко или его представители не согласовывали подобных действий.

В настоящее время связаться с министром, чтобы получить комментарий по этому делу, не удалось. Чиновник не ответил на звонки и на сообщение в WhatsAPP. Издание обещает опубликовать ответ главы МинЭнерго, как только он его предоставит.

Автор: 

Газ (10238) долг (1151) суд (25155) Галущенко Герман (262)


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Топ комментарии
+25
Президент не платить податків, міністри не платять комуналки. Це лютий пипець...
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03.11.2021 16:33 Ответить
+21
А сколько таких Галущенко, властной швали,которые тупо не платят имея состояния. Платят пенсионеры с 1900 гр. пенсии,а эти уроды при зарплатах до 200 тыс гр. месяц( без учета многомиллионных взяток) - не платят годами. ВСЕ такие,еще и судится,урод.
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03.11.2021 16:12 Ответить
+18
А начиналась эта камарилья с 4 бутылок пива у другого яркого представителя зеленой шоблы...
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03.11.2021 15:57 Ответить
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А начиналась эта камарилья с 4 бутылок пива у другого яркого представителя зеленой шоблы...
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03.11.2021 15:57 Ответить
этот мой стон у нас ЗЕ-песней зовется !!!!!!

Боже ж ты мой !
Министр енергетики не платит за газовые долги и самовольно подключается к газовой сети!

ЗЕ-льоные, вы воистину бездонные !
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03.11.2021 19:36 Ответить
лучше бы он в универсаме шоколадку украл.
я бы ему еще верил как специалисту по энергетике
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03.11.2021 19:41 Ответить
Херассе, какой крутой у нас Фирташ-газ!!! Министров энергетики заламывает... Вот и попробуйте с ними судиться... (министра не оправдываю)
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03.11.2021 15:58 Ответить
Гребаный треш
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03.11.2021 15:59 Ответить
на фото: эти руки ничего не крали...
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03.11.2021 16:01 Ответить
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03.11.2021 16:08 Ответить
какие еще надо доказательства его честности?! даже на оплату коммунальных не хватало, воровать пришлось!
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03.11.2021 16:09 Ответить
А сколько таких Галущенко, властной швали,которые тупо не платят имея состояния. Платят пенсионеры с 1900 гр. пенсии,а эти уроды при зарплатах до 200 тыс гр. месяц( без учета многомиллионных взяток) - не платят годами. ВСЕ такие,еще и судится,урод.
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03.11.2021 16:12 Ответить
а хренасе у нас мынистр энергетики
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03.11.2021 16:15 Ответить
Наші "олігархи" не тому такі багаті що працювать гарно вміють а тому що "жлоби" - стараються усіх "об"єгорить" і "з долоні шерсті настригти" Про таких кажуть - "за рубля навколішки горобця в полі до смерті заганяє!" і "за копійку вдавиться!"
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03.11.2021 16:16 Ответить
А ще кажуть:"В церкві за копійку пердне".
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03.11.2021 16:50 Ответить
Неповне прислів"я: "За копійку в церкві пердне а за рубля - і висереться!"
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03.11.2021 16:52 Ответить
в мацковській "церкві" й задарма можна пердіти.
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03.11.2021 19:48 Ответить
Президент не платить податків, міністри не платять комуналки. Це лютий пипець...
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03.11.2021 16:33 Ответить
министр энергетики с долгом по коммуналке
вы там совсем ипанулись уроды?
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03.11.2021 16:39 Ответить
сц###ко, даже комментить нечего !!!!!!
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03.11.2021 16:44 Ответить
зачем комментировать урода? обложить матюками и херами....
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03.11.2021 19:49 Ответить
Это его еще водоканал и электросети не проверяли на предмет магнитика и жучка !
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03.11.2021 16:47 Ответить
точно, такой министр ворует и е\енергию и воду... Зекоманда в работе....
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03.11.2021 19:51 Ответить
И вот эти УРОДЫ призывают нас платить налоги!
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03.11.2021 17:10 Ответить
Якраз такі кадри зараз в ціні для нинішньої влади.
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03.11.2021 17:15 Ответить
Міністр енергетики Украіни крав енергоресурс ! Таке можливе лиш в Украіні. А ще дивує жадібність цього уйобка, за нещасні якісь сімдесят тисяч, які для нього важать менше, ніж для мене десять гривень, він не повстидався судитись. Дійсно, жадібність в цих істот не має меж.
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03.11.2021 17:30 Ответить
Я сначала не поверил, ну не может такого быть! Но при власти зеленых уродов все может быть. Характерное для них мелкое жлобство и жадность подавляет в них все человеческое.
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03.11.2021 18:50 Ответить
Это **...ный пи...дец!! Извините, других слов нет
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03.11.2021 20:30 Ответить
Кто-то думает, что он не платил, потому, что "денег не было"?
НЕТ!
Он не платил и не платит, потому, что он ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЛОБ!!!
Собственно, как и все зе-Слуги.
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03.11.2021 21:26 Ответить
Хорошие министры. Зачем платить 24 месяца оно НЕ ХОТЕЛО платить.
ДОПУСТИМ что-то завышалось. Но хоть кто-то верит что МИНИСТРУ не могли оперативно поверить и проверить счетчик? Нет, просто быдло не снизошло до смердов. Как ОН и платить. Он же министр. Вы там цыган на работу понабирайте, дело пойдет еще лучше.
А по нормальному тех кто нашел это кучерявое быдло нужно также уволить. НЕ может ТАК себя вести человек назначеный на высокий пост.
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04.11.2021 07:52 Ответить
Он юридически-образованный министр (!!)

"Начал работать в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Энергоатоме », управляя юридической службой компании в период 2006-2007 годов. В 2013-2014 годах - исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом». С мая 2020 по 29 апреля 2021; - вице-президент НАЭК «Энергоатом»."
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06.11.2021 20:29 Ответить
 
 