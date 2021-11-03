Как минимум 56 тыс. ботов получили деньги из РФ за антивакцинаторскую кампанию, - Радуцкий

Россия ведет активную информационную кампанию, убеждая украинцев не вакцинироваться.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп "СН" Михаил Радуцкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Только за сентябрь было ликвидировано 56 тысяч ботов с доказанными транзакциями денег от соседней северной страны. Эти боты вели активную антивакцинаторскую кампанию", - сказал он.

По словам Радуцкого, в интернете "ведется антивакцинаторская истерия".

"Антивакцинаторская машина – а такая машина была запущена очень мощная, причем не только в Украине - имеет свою логику. Есть три составляющие. Первая – диверсионная. Известно, что воевать – а с нами воюет северный сосед – легче со страной ослабленной. С ослабленной экономикой, с больной армией. Мы это все понимаем", - добавил Радуцкий.

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Второй составляющей, по его словам, является конкуренция между производителями разных вакцин, а третьей - "теории заговора про рептилоидов, масонов".

Полностью интервью с Михаилом Радуцким можно прочитать здесь.