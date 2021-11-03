Как минимум 56 тыс. ботов получили деньги из РФ за антивакцинаторскую кампанию, - Радуцкий
Россия ведет активную информационную кампанию, убеждая украинцев не вакцинироваться.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп "СН" Михаил Радуцкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Только за сентябрь было ликвидировано 56 тысяч ботов с доказанными транзакциями денег от соседней северной страны. Эти боты вели активную антивакцинаторскую кампанию", - сказал он.
По словам Радуцкого, в интернете "ведется антивакцинаторская истерия".
"Антивакцинаторская машина – а такая машина была запущена очень мощная, причем не только в Украине - имеет свою логику. Есть три составляющие. Первая – диверсионная. Известно, что воевать – а с нами воюет северный сосед – легче со страной ослабленной. С ослабленной экономикой, с больной армией. Мы это все понимаем", - добавил Радуцкий.
Второй составляющей, по его словам, является конкуренция между производителями разных вакцин, а третьей - "теории заговора про рептилоидов, масонов".
Полностью интервью с Михаилом Радуцким можно прочитать здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но подтверждений, что к антиваксерской пропаганде причастна раша множество.
прослеживается закономерность, если чел недалекий ватник, то однозначно антиваксер.
За Этот Беспредел с людьми.
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини.
они в рашке то же самое творят
никто там ничего им сделать не может
***** на них нема