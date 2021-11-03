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Как минимум 56 тыс. ботов получили деньги из РФ за антивакцинаторскую кампанию, - Радуцкий

Как минимум 56 тыс. ботов получили деньги из РФ за антивакцинаторскую кампанию, - Радуцкий

Россия ведет активную информационную кампанию, убеждая украинцев не вакцинироваться.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп "СН" Михаил Радуцкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Только за сентябрь было ликвидировано 56 тысяч ботов с доказанными транзакциями денег от соседней северной страны. Эти боты вели активную антивакцинаторскую кампанию", - сказал он.

По словам Радуцкого, в интернете "ведется антивакцинаторская истерия".

"Антивакцинаторская машина – а такая машина была запущена очень мощная, причем не только в Украине - имеет свою логику. Есть три составляющие. Первая – диверсионная. Известно, что воевать – а с нами воюет северный сосед – легче со страной ослабленной. С ослабленной экономикой, с больной армией. Мы это все понимаем", - добавил Радуцкий.

Также читайте: За распространение фейков о вакцинах необходимо ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий

Второй составляющей, по его словам, является конкуренция между производителями разных вакцин, а третьей - "теории заговора про рептилоидов, масонов".

Полностью интервью с Михаилом Радуцким можно прочитать здесь.

Автор: 

пропаганда (3703) россия (96442) боты (68) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+35
Уже привела

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03.11.2021 16:19 Ответить
+19
В данном конкретном случае он все верно сказал - РФ спонсирует антиваксерскую кампанию в Украине.
А дурачки - те, кто ведется на глупые антиваксерские аргументы.
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03.11.2021 16:20 Ответить
+14
БОТ это программный продукт...технология не живое существо и как Радуцкий откуда???высчитал что 56 тысяч БОТОВ получили какие то бабки за активакционную политику...интересно а сколько миллионов живых агитаторов за вакцину получили распилили бабло в Украине от Офиса Квартала 95 на Банковой??? совместно с фарм-мафией и мафией докторов?????
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03.11.2021 16:34 Ответить
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можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
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03.11.2021 17:53 Ответить
ну, деньги точно не боты получали, а реальные люди.
но подтверждений, что к антиваксерской пропаганде причастна раша множество.
прослеживается закономерность, если чел недалекий ватник, то однозначно антиваксер.
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03.11.2021 18:13 Ответить
хуцпа...класика...
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03.11.2021 18:33 Ответить
А Сколько Получили Вы от ВОЗ ?????
За Этот Беспредел с людьми.
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03.11.2021 18:42 Ответить
Сдается мне, что % дебилов в Украине больше чем в орде. Раньше я думал наоборот.
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03.11.2021 18:50 Ответить
Так это еще октябрьский транш (25 млн грн Кабмина) из госбюджета осваивают на пропаганду ковид вакцинации. Закончатся деньги и ковид ботов на Цензоре и других сайтах станет меньше.
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03.11.2021 19:37 Ответить
Пошла жара, пытаются выставить всех кто вышел на митинг против принудительной медицины и нарушения конституционных прав граждан либо идиотами верящими в 5G и рептилоидов, либо ботами из РФ. На площадь перед Радой сегодня тоже "боты" вышли? Кончайте уже вешать ярлыки и послушайте против чего вышли протестовать люди. И кончайте называть их антипрививочниками, у большинства из них есть все необходимые проверенные прививки.
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03.11.2021 19:35 Ответить
Якщо вакцинація обовязкова, то чому підписуємо добровільну згоду на щеплення??????
Нехай держава прийме закон про обовязковість вакцинаціі і бере на себе відповідальність на побічну дію вакцини у довгостроковому періоді, а не прикриваеться добровільною згодою людини.
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03.11.2021 19:45 Ответить
Чомусь ця підписка про добровільну згоду вакцинуватися, нагадала мені ніби-то далекі вже часи "совка", та війну в Афгані. Тоді призваних в армію солдат змушували писати заяву, що вони просять направити їх "віддати свій інтернаціональний борг" в Афганістан. Ніби то і совка вже давно нема і не видно, а він - є.
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03.11.2021 20:07 Ответить
Радуцкому надо в разведке работать, а он торгует масками из гос.запасов.
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03.11.2021 19:54 Ответить
Как там с масками придурок Радуцкий кто будет отвечать да и за все остальное дебильное и вороватое
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03.11.2021 19:56 Ответить
Ети антиваксеры - точно рептилоиди
они в рашке то же самое творят
никто там ничего им сделать не может
***** на них нема
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03.11.2021 20:39 Ответить
Так, быстро! Антивакерам проплаченным из Рашки стать в ряд и рассчитаться на первый-второй! Сколько платили?
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03.11.2021 20:52 Ответить
у меня для тебя плохие новости - пока что платят ковид ботам из гос. бюджета, только в прошлом месяце Кабмин выделил 25 млн грн на ковид пропаганду. А вот тем кто был на митинге как раз никто не платит, нет у нас желающих спонсировать митинги за соблюдение Конституции и законов Украины.
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03.11.2021 21:55 Ответить
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