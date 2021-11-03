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МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту разбившегося в РФ самолета Ан-12, - Николенко

МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту разбившегося в РФ самолета Ан-12, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном присутствии граждан Украины на борту разбившегося вблизи Иркутска самолета в Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту потерпевшего крушение самолета в России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Позже спасатели МЧС обнаружили самолет Ан-12, проводилось его тушение и поисково-спасательная операция.

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Автор: 

авиакатастрофа (1727) МИД (7030) россия (96442) самолет (3657) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+10
Откуда там могут быть граждане Украины? У нас все дома.
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03.11.2021 16:15 Ответить
+9
Это приблизительно как прочитать в 1943 м году.
" Советский союз выясняет,были ли граждане СССР в разбившемся под Мюнхеном самолете."
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03.11.2021 16:38 Ответить
+8
Хотелось, чтобы там были Кива, Медведчук, Зеленский, Рабинович и все слуги с
опожоповцами.
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03.11.2021 16:52 Ответить
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двое...
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03.11.2021 16:12 Ответить
Это их выбор .
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03.11.2021 16:13 Ответить
Ну як би да, пішли на роботу в білоруську компанію, а та взяла підряд на доставку якоїсь хрені в Сибір, з москалями зв'язуватись...
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03.11.2021 16:14 Ответить
И это тоже их выбор .
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03.11.2021 16:16 Ответить
Цензор почитайте, перевіряльники, вже і прізвища виклали.
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03.11.2021 16:13 Ответить
Откуда там могут быть граждане Украины? У нас все дома.
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03.11.2021 16:15 Ответить
Свои дома сидят, телевизор смотрят!!!
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03.11.2021 16:17 Ответить
вот именно откуда могут быть граждане Украины на военно-транспортном самолете ********** ?
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03.11.2021 16:19 Ответить
Про що ви? Це літак білоруської компанії.
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03.11.2021 16:24 Ответить
.. когда нихера не знаешь... лучше помолчало бы!! Гражданский белорусский самолёт Ан-12. Два гражданина Украины.. Второй пилот и радист.
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03.11.2021 16:44 Ответить
Так <******* шастать , ой, не щастить...
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03.11.2021 17:28 Ответить
А чим відрізняється колонія рашкостана білорусь, від рашкостана?
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03.11.2021 17:28 Ответить
.. ответ по поводу ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО!!! самолёта...рассеи и находящихся там граждан Украины. А не о колонии рашкостана... Читать умеем?
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03.11.2021 17:37 Ответить
Белорусы везли на Чукотку жрачку, посколько там конкретно закончилась ВНЕЗАПНО. Очень сомнительно, что даже электорат Зеленского на это подписался бы.
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03.11.2021 16:17 Ответить
У нас в Україні стільки претендентів у той літак що всі б не влізли.Треба щоб вони падали кожного дня з нашими зажопними, православно москальськими антивакцинаторами.
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03.11.2021 16:20 Ответить
"АН" с лаптестана в воздух залез,
Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
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03.11.2021 16:21 Ответить
То не украинцы,а хохлы.
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03.11.2021 16:35 Ответить
Так...а дійсно...громадяни України та українці - це одне й теж саме?
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03.11.2021 16:45 Ответить
Это приблизительно как прочитать в 1943 м году.
" Советский союз выясняет,были ли граждане СССР в разбившемся под Мюнхеном самолете."
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03.11.2021 16:38 Ответить
Хотелось, чтобы там были Кива, Медведчук, Зеленский, Рабинович и все слуги с
опожоповцами.
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03.11.2021 16:52 Ответить
Як на мене то краще б там був повний літак хохлів. Туди їм і дорога! А могли їсти вареники з вишнями і кружляти сивуху в Україні...
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03.11.2021 17:11 Ответить
Всі дома, то мабудь хохли чи малороси було, а українців там точно не було.
Іхтамнет....уже.
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03.11.2021 17:27 Ответить
Якщо вони працювали на вбивць нашого народу то боюсь вони вже не гражданє. так шо розслабтесь там в МЗС
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03.11.2021 17:28 Ответить
Те, кто катается по Расее - ее проблема. Наши дома. А кацапоиды и "мы один народ" меня не интересуют.
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03.11.2021 17:40 Ответить
На борту находились:

Командир судна Александр Егоров из России.
Второй пилот Олег Щучко, Украина.
Штурман Андрей Сергеев, Белоруссия.
Бортмеханик Юрий Крополев, Россия.
Инженер Дмитрий Гармоненко, Белоруссия.
Авиаинженер Максим Карпук, Белоруссия.
Александр Чуприненко, Украина.
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03.11.2021 17:58 Ответить
Возможно этот:



пилот

и этот, авиаинженер:

https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100049593583449/
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03.11.2021 18:18 Ответить
ан-12 ще літають?
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03.11.2021 19:20 Ответить
 
 