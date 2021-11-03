МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту разбившегося в РФ самолета Ан-12, - Николенко
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном присутствии граждан Украины на борту разбившегося вблизи Иркутска самолета в Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту потерпевшего крушение самолета в России", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Позже спасатели МЧС обнаружили самолет Ан-12, проводилось его тушение и поисково-спасательная операция.
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+10 aleks kyb
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+9 Valery Valery #424431
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+8 Дід Василь
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Зорян и Шкиряк достали обрез.
Выстрел раздался. И радостный крик.
«Тридцать второй!» - улыбнулся Шкиряк.
" Советский союз выясняет,были ли граждане СССР в разбившемся под Мюнхеном самолете."
опожоповцами.
Іхтамнет....уже.
Командир судна Александр Егоров из России.
Второй пилот Олег Щучко, Украина.
Штурман Андрей Сергеев, Белоруссия.
Бортмеханик Юрий Крополев, Россия.
Инженер Дмитрий Гармоненко, Белоруссия.
Авиаинженер Максим Карпук, Белоруссия.
Александр Чуприненко, Украина.
пилот
и этот, авиаинженер:
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