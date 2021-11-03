МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту разбившегося в РФ самолета Ан-12, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном присутствии граждан Украины на борту разбившегося вблизи Иркутска самолета в Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту потерпевшего крушение самолета в России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что транспортный самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Позже спасатели МЧС обнаружили самолет Ан-12, проводилось его тушение и поисково-спасательная операция.

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