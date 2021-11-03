СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"
Гражданка Украины подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Досудебное следствие установило, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные.
Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.
"Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это из средств, которые жертвовали наши соотечественники на нужды и развитие добровольческого батальона", - говорится в сообщении.
Женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
В то же время супруга экс-нардепа Семена Семенченко Наталия Музыка в Facebook сообщила: "Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. Причем сделали это на видео камеру возле кофейни. Теперь я злобная воровка. Ст 185, ч3 . Наказывается лишением свободы от трех до шести лет".
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Хотел было написать "выходит, что я лох", но на то время, когда орки наступали мне казалось, что именно батальон "Донбасс" был самым активным на фронте и "человек в маске" был истинным бандеровцем. А вот, как оно все обернулось...
Не факт, что зеленые черти не фальсифицируют дело, но Гришин уже давно, как показал свое истинное "личико".
пс. Справа не в постаті Семенченка, це показова справа, щоб придушити добровольчий рух спротиву окупації.
А памятаєш, як семен ричав про уголек з бомбасу? А коли каломойша завіз з гешефтом з підораші семен мовчав.
І якщо фонд благодійний, то чого дружина знімала чужі кошти?