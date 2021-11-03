СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

Гражданка Украины подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие установило, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные.

Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

"Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это из средств, которые жертвовали наши соотечественники на нужды и развитие добровольческого батальона", - говорится в сообщении.

Женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

В то же время супруга экс-нардепа Семена Семенченко Наталия Музыка в Facebook сообщила: "Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. Причем сделали это на видео камеру возле кофейни. Теперь я злобная воровка. Ст 185, ч3 . Наказывается лишением свободы от трех до шести лет".

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