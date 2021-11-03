РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7159 посетителей онлайн
Новости
15 045 109

СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов

Гражданка Украины подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебное следствие установило, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные.

Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона.

"Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тыс. грн. Все это из средств, которые жертвовали наши соотечественники на нужды и развитие добровольческого батальона", - говорится в сообщении.

Женщине объявлено о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

В то же время супруга экс-нардепа Семена Семенченко Наталия Музыка в Facebook сообщила: "Сегодня СБУ вручило и мне подозрение. Причем сделали это на видео камеру возле кофейни. Теперь я злобная воровка. Ст 185, ч3 . Наказывается лишением свободы от трех до шести лет".

СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов Благотворительного фонда батальона Донбасс 01

Читайте: НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. ФОТО (обновлено)

Автор: 

благотворительность (622) СБУ (20124) хищение (681) Семенченко Семен (380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Бачити шанс в обранні Бєніного клована на посаду президента воюючої країни могли тільки розумово неповноцінні.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:32 Ответить
+22
150 тыщ и подозрение. по татарову 85 миллионов, где хотябы намек о подозрении???
показать весь комментарий
03.11.2021 16:41 Ответить
+19
Давно є питання до "Робін Гуда" Грішина-Семенченка, чому його дружина, мати трьох його дітей, не брала його прізвище, а навпаки, міняє прізвища, перебуваючи в шлюбі із Грішиним?

То вона Московець, то вона Музика.
Яка мета цих маневрів?
показать весь комментарий
03.11.2021 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В 2014 году, когда этот крендель ходил еще, как Фатима в "хиджабе" и не показывал личико, то я много раз перечислял деньги на батальон "Донбасс".
Хотел было написать "выходит, что я лох", но на то время, когда орки наступали мне казалось, что именно батальон "Донбасс" был самым активным на фронте и "человек в маске" был истинным бандеровцем. А вот, как оно все обернулось...
Не факт, что зеленые черти не фальсифицируют дело, но Гришин уже давно, как показал свое истинное "личико".
показать весь комментарий
03.11.2021 20:20 Ответить
То вже час?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
А хто вкрав 5,5 млрд дол з Привата, вони навіть не здогадуються.
показать весь комментарий
03.11.2021 23:08 Ответить
5,5 это доказанная вещь. А отмыто сотни миллиардов. Зелебоба в теме. Мрази у власти
показать весь комментарий
04.11.2021 02:38 Ответить
Мрази решили устроить репресии. Сбу просто озверели. Не их собачье дело заниматься такими вопросами. Баканов ****
показать весь комментарий
04.11.2021 02:37 Ответить
Тупо через дружину намагаються зламати Семена. Мусора такі мусора. Завтра дітям підозру вручатимуть?
пс. Справа не в постаті Семенченка, це показова справа, щоб придушити добровольчий рух спротиву окупації.
показать весь комментарий
04.11.2021 05:13 Ответить
Твій семен служив КАЛОмойському. Це все, що треба знати. ХЕРой диванний він.
А памятаєш, як семен ричав про уголек з бомбасу? А коли каломойша завіз з гешефтом з підораші семен мовчав.
І якщо фонд благодійний, то чого дружина знімала чужі кошти?
показать весь комментарий
04.11.2021 07:26 Ответить
пилять.. высасано изпальца ситуация.. Господа СБУшники, вы бы могли щаниматься более масштабными хищениями, а не этой мелочевкой, больше похожей на бухгалтерскую ошибку... ***** офшорники миллиардами пифдят, депутаты миллиардами пифдят, генералы миллиардами пифдят, а вы нашли 150 т.грн.. ребятки вы просто клоуны, которые отрабатывете приказ ваших хозяев, как послушные собаки! Блин .. ну рентабельность вашей деятельности минусовая в этом случае, вы нашли 150 т.грн, а на вас было потрачено за это время миллиарды... и нахрена нам , гражданам Украины, содержать таких работников как вы!?
показать весь комментарий
04.11.2021 09:13 Ответить
Державні гроші можна красти.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 