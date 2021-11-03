РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7163 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 837 146

"Слуга народа" Арахамия о марше "антивакцинаторов": Это напоминает Новые Санжары. Они должны пойти в больницы, после этого половина из них начнет думать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня был вынужден часть пути в Верховную Раду идти пешком.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Возле "Паруса" была большая пробка. Я там вышел и 27 минут шёл пешком", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

По словам политика, митингующие, которые собрались в центре Киева, его узнавали.

"Говорили, что мы - вандалы. В общем, плохо говорили. А я отвечал: "Вакцинируйтесь и будете здоровы", - отметил Арахамия.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, было такое негативное отношение, глава фракции "СН" заявил: "В первую очередь, люди не понимают, что есть риски. Они были вообще без масок. Я не знаю, как это описать. Мне это немного напоминает Новые Санжары… Просто они должны быть не в Правительственном квартале, а пойти в больницы. Мне кажется, после этого половина из них начнет думать".

Напомним, сегодня в Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы".

Напомним, в феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где тогда был эпицентр эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Арахамия Давид (991) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Можна чи не вперше погодитися з Арахамією.
показать весь комментарий
03.11.2021 16:32 Ответить
+10
не хочешь --не едь машиной! ходи пешком! куда хочешь! с принудительной вакцинацией не так!тотальное опосредованное принуждение... я сталкиваюсь с тем, что вакцина обостряет все хронические болячки после 60+.... и много умерших от них! я сам уже болел, жена и дети тоже , и слава Богу без истерик! тяжело , но не тяжелее гриппа!
показать весь комментарий
03.11.2021 16:42 Ответить
+8
Тоді виникає логічне питання. Якщо в ковідних лікарнях все забито та не вистачає місць, якщо вірити заявам наших керманичів, то чому не використовується саме профільна лікарня? Щось не дуже збігається. Так з якого боку маніпуляція? Може з того, де кажуть що всі лікарні забиті, а насправді профільні відпочивають? Ще раз акцентую. Вона ПРОФІЛЬНА. Вона саме і призначена лікувати інфекційні хвороби. І доречі, назвіть хоч одну профільну ковідну лікарню. Бо про ковідні лікарні я не чув. Про відділення у лікарнях - так, чув. А щоб саме профільні лікарні по ковіду - ні.
показать весь комментарий
03.11.2021 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Элита жодной страны не вакцинируется... С чего бы...?
показать весь комментарий
03.11.2021 16:47 Ответить
Бають станюватина трупах...
показать весь комментарий
03.11.2021 17:48 Ответить
С того что эта элита хочет всех двинуть шмурдяком,а сами остаться чистыми.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:52 Ответить
бо вони нe труться сeрeд людeй. статуснiсть - цe багато простору бeз бидла.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:42 Ответить
я теж не трусь
показать весь комментарий
03.11.2021 23:10 Ответить
Вы в своем уме? у вас данные от инопланетян?... "ни одной страны"
показать весь комментарий
04.11.2021 08:08 Ответить
То почніть з себе, хламідія грьобана!

"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов. - Ред.) составляет порядка 60%" Источник:
показать весь комментарий
03.11.2021 16:41 Ответить
Ты бы сам свою ссылку прочитал, что ли.
показать весь комментарий
03.11.2021 23:46 Ответить
Ой не думаю, що половина, там самі сливки зібрались. Частина за бабло (типа лузера стахіва), а ті що за штрих-коди віщають, або мишебраття, які Москві поклони бьють, там ж надії взагалі немає. Думаю, може до відсотків 10% може ще й можна було б достучатись, і то це дуже оптимістичний сценарій.
показать весь комментарий
03.11.2021 16:44 Ответить
Правы были новые сан жары
А почему не разместили в конче заспи ?
показать весь комментарий
03.11.2021 16:46 Ответить
Период полураспада антиваксеров - один поход в больницу?
показать весь комментарий
03.11.2021 16:48 Ответить
Вы видели фото встреч преза Зе с лидерами других стран в Глазго? Кто в масках?
показать весь комментарий
03.11.2021 16:48 Ответить
самосознаниe в масках. придурки - бeз
показать весь комментарий
03.11.2021 20:43 Ответить
Да раздайте уже людям сертификаты о вакцинации бесплатно, а то по 500 гривасов не всем по карману.. И мы все сразу станем вакцинированными!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 16:50 Ответить
+
показать весь комментарий
03.11.2021 17:42 Ответить
Россия.
Медианный возраст выборки «Открытых медиа» - 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина - старше.
5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% - среднего возраста (45−59 лет), 46% - пожилого возраста (60−74 лет) и 31% - старческого возраста (от 75 лет).
Больше всего умерших обоих полов в возрасте 80 лет (77 человек - 3,8% от общего числа смертельных случаев) и 73 года (76 человек - 3,8%).
показать весь комментарий
03.11.2021 16:58 Ответить
Итого 23% умерших до 59 лет. Народ орет что им прививки не нужны. Это типа предложить сыграть в ковид-рулетку: почти 1 шанс из 5, - вообще хорошо, правда?! Не пойму чего им бояться - умирает всего каждый 5й, это веский повод не делать прививку! Хотя я бы хотел посмотреть на того идиота, который своим родным говорит "не прививайся, тебе не надо, ты мало рискуешь".
показать весь комментарий
03.11.2021 17:10 Ответить
Кацапы им хорошо платят. Больше дебилов, больше смертей, больше хаоса, больше вони. Нагрузка на медиков лечить дебилов, а не лечить нормальных от других болезней.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:07 Ответить
Ікарі,невилікували,досі,Ждої істти.Вони присутні при хворобі,й кормляться з хворих
показать весь комментарий
03.11.2021 17:40 Ответить
И сразу после этой новости выше, пишут что 40% депутатов не вакцинированы. Так пойдите сначала сами уколитесь бездари.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:10 Ответить
Це,кодло,заважє людському існуванню своїми скотськими законами й постановами,геть немаючи розуму...
показать весь комментарий
03.11.2021 17:37 Ответить
Новые Санжары? А где тогда клоун с оркестром и подарунками? 😊
показать весь комментарий
03.11.2021 17:30 Ответить
Це порозуміння,нахабно впевнено,що здатне мислити,й розумне
показать весь комментарий
03.11.2021 17:34 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 17:50 Ответить
В Новых Санжарах до усрачки боялись смертельного вируса, а эти в него не верят.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:58 Ответить
як людeй кидає в крайностi
показать весь комментарий
03.11.2021 20:45 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 18:10 Ответить
половина вакцинированных это мужчины
показать весь комментарий
03.11.2021 18:31 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 19:25 Ответить
ага .. и будут мочиться мимо унитаза
показать весь комментарий
03.11.2021 19:16 Ответить
Бачу туго до людей доходить
показать весь комментарий
03.11.2021 19:25 Ответить
какой бессовестный бред!!!!
показать весь комментарий
04.11.2021 07:18 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 09:11 Ответить
Неймовірний вишкребень. Отаке падло всіх на кладовище загоне...
показать весь комментарий
03.11.2021 18:20 Ответить
а в Трускавце с телками можно и без масок верно ?
показать весь комментарий
03.11.2021 18:33 Ответить
У многих кто то из знакомых, пережил пневмонию и реанимацию, с которыми тесно общались. И сколько окружающих заболело, если это так заразно. Включите мозги и не ведитесь на постановочные шоу с переполнеными показательными больницами.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:43 Ответить
в эту дудку дуй в другом месте... все эти горлопаны за что борются .. за блага... или за отмену вакцинации... не делай и сиди на жопе ровно.... оно так решило... а я решил иначе и что
показать весь комментарий
03.11.2021 19:14 Ответить
иди и уколись , но не твое собачье дело указывать другим....
показать весь комментарий
04.11.2021 00:14 Ответить
ну таких как ты надо в нёбо колоть что бы меньше пи.. или в холку... и бирку в ухо пластиковую
показать весь комментарий
07.11.2021 07:34 Ответить
У мене багато родичів і знайомих похворіли - деякі навіть родинами, бо позаражали одне одного... Деякі у віці 35-38 років без страшних хронічних хвороб сиділи на кисні. Є і померлі, є і ті, кого з того світу вернули.

І так, я знаю, що таке пневмонія - і сам на ногах був переносив, і мама раз 5 хворіла і лише раз попала в лікарню (і кисень їй тоді не потрібен був). Звичайна пневмонія в 90% випадків переноситься вдома на антибіотиках! Ну не буває просто так, щоб зашкалювала кількість випадків пневмонії, коли потрібна госпіталізація.
показать весь комментарий
03.11.2021 19:50 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=*************************************************-w5Q60EoVtWYdxZ4ZCA_C9J0iYURrWKllpG5yA8kz08wwCHCTRe9XGSjNn0wsFdQmmGxYqo6nX3LbVCFtKyk_28VYAEVtExhnj69dwv&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·



Оказывается Арахамия не только лжец, известный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и одновременно любитель летать в Вену на самолёте Фирташа, но неадекват. Потому что его заявление о том, что Любченко не устраивает "Слуг народа" на должности вице-премьера потому что он мужчина, подпадает под преследование и дискриминацию по гендерному принципу. Это заявление даёт возможность ЕСПЧ принять решение в пользу Любченко. Арахамиия мог сказать, что Банковую не устраивают результаты работы или факт налоговых скруток, но идиотизм победил и он ляпнул глупость, которая наводит на сысль, что наличие члена и яиц мешает вице-премьеру. Так выходит эту власть интересует лишь гендерный баланс, а не результат? Или просто вице-премьер у Зе должен быть без яиц? Но шиза у них обостряется все больше и больше.

PS https://www.facebook.com/profile.php?id=100004621361432&__cft__[0]=*************************************************-w5Q60EoVtWYdxZ4ZCA_C9J0iYURrWKllpG5yA8kz08wwCHCTRe9XGSjNn0wsFdQmmGxYqo6nX3LbVCFtKyk_28VYAEVtExhnj69dwv&__tn__=-]K-R Ольга Москалюк это же ты его записала? Шикарно получилось. Я смотрю, что если они говорят экспромтами и по ненаписанному, то дурь видна на 100%. ))
показать весь комментарий
03.11.2021 20:48 Ответить
Послідовність подій:
1) півтора роки тому уряд (стєпашкін і всякі корумповані злодійкуваті щурики довкола нього) бездарно просрав все, що тільки можна було просрати;
2) потім стєпашкін через фірму дружини закупив (і то з величезним запізненням) вакцину, яку ніхто ніде в Євросоюзі не визнає В ПРИНЦИПІ;
3) нарешті, коли (НЕ ЗАВДЯКИ уряду, а ВСУПЕРЕЧ) в Україні появився сякий-такий вибір вакцин, - штучно створюється ажіотаж, штучно утворюються черги, в яких люди масово заражаються (в величезних чергах на ПЛР-тести також) - уряд імітує турботу про здоров'я населення, нацьковуючи "найбільш прогресивних" на тих, хто ще не щепився.
?
При цьому під виглядом "антиковідних закупівель" несамовито розпилюють бюджет.
А місцевим мудрагелям без кінця мерещаться якісь "рептилоїди"
показать весь комментарий
03.11.2021 23:58 Ответить
Простіше викинути не вакциеованих зі статистики . Як втім і з лікарень . Тоді навіть найупоротіші антиваксери вакцинуються .
показать весь комментарий
04.11.2021 05:41 Ответить
Как можно верить тварям у власти? Любая критика, критический взгляд на их действия - правильно.
https://m.ynet.co.il/articles/bjvzjkmt00

Вот так считают в Израиле
показать весь комментарий
04.11.2021 06:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 