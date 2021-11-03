"Слуга народа" Арахамия о марше "антивакцинаторов": Это напоминает Новые Санжары. Они должны пойти в больницы, после этого половина из них начнет думать
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня был вынужден часть пути в Верховную Раду идти пешком.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Возле "Паруса" была большая пробка. Я там вышел и 27 минут шёл пешком", - рассказал нардеп.
По словам политика, митингующие, которые собрались в центре Киева, его узнавали.
"Говорили, что мы - вандалы. В общем, плохо говорили. А я отвечал: "Вакцинируйтесь и будете здоровы", - отметил Арахамия.
Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, было такое негативное отношение, глава фракции "СН" заявил: "В первую очередь, люди не понимают, что есть риски. Они были вообще без масок. Я не знаю, как это описать. Мне это немного напоминает Новые Санжары… Просто они должны быть не в Правительственном квартале, а пойти в больницы. Мне кажется, после этого половина из них начнет думать".
Напомним, сегодня в Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы".
Напомним, в феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где тогда был эпицентр эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.
Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.
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"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов. - Ред.) составляет порядка 60%" Источник:
А почему не разместили в конче заспи ?
Медианный возраст выборки «Открытых медиа» - 68 лет, то есть половина умерших от COVID-19 моложе этого возраста, а другая половина - старше.
5% умерших от коронавируса были молодого возраста (до 44 лет), 18% - среднего возраста (45−59 лет), 46% - пожилого возраста (60−74 лет) и 31% - старческого возраста (от 75 лет).
Больше всего умерших обоих полов в возрасте 80 лет (77 человек - 3,8% от общего числа смертельных случаев) и 73 года (76 человек - 3,8%).
І так, я знаю, що таке пневмонія - і сам на ногах був переносив, і мама раз 5 хворіла і лише раз попала в лікарню (і кисень їй тоді не потрібен був). Звичайна пневмонія в 90% випадків переноситься вдома на антибіотиках! Ну не буває просто так, щоб зашкалювала кількість випадків пневмонії, коли потрібна госпіталізація.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 3 ч. ·
Оказывается Арахамия не только лжец, известный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и одновременно любитель летать в Вену на самолёте Фирташа, но неадекват. Потому что его заявление о том, что Любченко не устраивает "Слуг народа" на должности вице-премьера потому что он мужчина, подпадает под преследование и дискриминацию по гендерному принципу. Это заявление даёт возможность ЕСПЧ принять решение в пользу Любченко. Арахамиия мог сказать, что Банковую не устраивают результаты работы или факт налоговых скруток, но идиотизм победил и он ляпнул глупость, которая наводит на сысль, что наличие члена и яиц мешает вице-премьеру. Так выходит эту власть интересует лишь гендерный баланс, а не результат? Или просто вице-премьер у Зе должен быть без яиц? Но шиза у них обостряется все больше и больше.
PS https://www.facebook.com/profile.php?id=100004621361432&__cft__[0]=*************************************************-w5Q60EoVtWYdxZ4ZCA_C9J0iYURrWKllpG5yA8kz08wwCHCTRe9XGSjNn0wsFdQmmGxYqo6nX3LbVCFtKyk_28VYAEVtExhnj69dwv&__tn__=-]K-R Ольга Москалюк это же ты его записала? Шикарно получилось. Я смотрю, что если они говорят экспромтами и по ненаписанному, то дурь видна на 100%. ))
1) півтора роки тому уряд (стєпашкін і всякі корумповані злодійкуваті щурики довкола нього) бездарно просрав все, що тільки можна було просрати;
2) потім стєпашкін через фірму дружини закупив (і то з величезним запізненням) вакцину, яку ніхто ніде в Євросоюзі не визнає В ПРИНЦИПІ;
3) нарешті, коли (НЕ ЗАВДЯКИ уряду, а ВСУПЕРЕЧ) в Україні появився сякий-такий вибір вакцин, - штучно створюється ажіотаж, штучно утворюються черги, в яких люди масово заражаються (в величезних чергах на ПЛР-тести також) - уряд імітує турботу про здоров'я населення, нацьковуючи "найбільш прогресивних" на тих, хто ще не щепився.
?
При цьому під виглядом "антиковідних закупівель" несамовито розпилюють бюджет.
А місцевим мудрагелям без кінця мерещаться якісь "рептилоїди"
https://m.ynet.co.il/articles/bjvzjkmt00
Вот так считают в Израиле