"Слуга народа" Арахамия о марше "антивакцинаторов": Это напоминает Новые Санжары. Они должны пойти в больницы, после этого половина из них начнет думать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня был вынужден часть пути в Верховную Раду идти пешком.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Возле "Паруса" была большая пробка. Я там вышел и 27 минут шёл пешком", - рассказал нардеп.

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По словам политика, митингующие, которые собрались в центре Киева, его узнавали.

"Говорили, что мы - вандалы. В общем, плохо говорили. А я отвечал: "Вакцинируйтесь и будете здоровы", - отметил Арахамия.

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, было такое негативное отношение, глава фракции "СН" заявил: "В первую очередь, люди не понимают, что есть риски. Они были вообще без масок. Я не знаю, как это описать. Мне это немного напоминает Новые Санжары… Просто они должны быть не в Правительственном квартале, а пойти в больницы. Мне кажется, после этого половина из них начнет думать".

Напомним, сегодня в Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы".

Напомним, в феврале 2020 года Украина эвакуировала своих граждан из китайского города Ухань, где тогда был эпицентр эпидемии коронавируса. Эвакуированных решили разместить в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Местные жители попытались не пропустить их в населенный пункт, произошли столкновения с правоохранителями. На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. На место прибыли глава МВД Арсен Аваков и тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук. Эвакуированных людей удалось завезти на территорию санатория. Позже оказалось, что все они здоровы.