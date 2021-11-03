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СБУ о снятии домашнего ареста с Медведчука: Расследование уже завершено, только ознакомление подозреваемого с материалами отсрочивает передачу дела в суд

СБУ о снятии домашнего ареста с Медведчука: Расследование уже завершено, только ознакомление подозреваемого с материалами отсрочивает передачу дела в суд

В своей деятельности Служба безопасности неукоснительно соблюдает все необходимые процессуальные нормы независимо от фамилий лиц, подозреваемых в преступлениях.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ по делу Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по делу народных депутатов В.Медведчука и Т.Козака о подозрениях в совершении ими государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма осуществляет межведомственная следственная группа, в которой принимают участие в том числе сотрудники СБУ", - пояснили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С кума Путина Медведчука сняли домашний арест

"После избрания судом меры пресечения в отношении Медведчука 13 мая 2021 года следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Это позволило Офису Генерального прокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа. Тогда же материалы уголовного расследования были без всяких задержек переданы для ознакомления подозреваемому и его защитникам", - добавили в СБУ.

"Со стороны подозреваемого продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Именно этот процесс откладывает вручение В.Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд", - акцентировали в ведомстве.

"Относительно "снятия Медведчука по этой статье с домашнего ареста" подчеркиваем: согласно статье 181 Уголовно-процессуального кодекса совокупный срок содержания под домашним арестом во время осуществления досудебного расследования не может превышать 6 месяцев. При этом Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела, фигурантом которого он является", - резюмировали в СБУ.

Ранее с кума Путина Медведчука сняли домашний арест. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

Напомним, 8 октября 2021 года главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Ранее, 11 мая 2021 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая 2021 года суд отправил Медведчука под домашний арест

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) СБУ (20124) государственная измена (1582) Козак (137) мера пресечения (484)


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Топ комментарии
+11
Якби сидів у СІЗО було б більше часу на ознайомлення, бо на яхті нема коли.
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03.11.2021 16:48 Ответить
+9
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ​: Людина Медведчука може стати заступником Єрмака.
Син одіозного нардепа ОПЗЖ Ігоря Шурми, Ростислав, може змінити Юлію Свириденко в офісі Зеленського. Його батько не просто діючий нардеп Медведчука. Шурма старший був із Медведчуком в партії СДПУ(о) ще в далеких 90-х. Тобто, понад 20 років Шурма і Медведчук - партнери, друзі та однопартійці.
А тепер син друга Медведчука буде тісно працювати з Єрмаком на Банковій.
Ось так треба боротись з кумом Путіна, не переплутайте.
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03.11.2021 18:54 Ответить
+8
Вже відпустили. Попіарились і всьо.
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03.11.2021 16:51 Ответить
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Отпустят . Спорим ?
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03.11.2021 16:44 Ответить
Вже відпустили. Попіарились і всьо.
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03.11.2021 16:51 Ответить
Сидит Мертвечук под домашним арестом и сушит сухари.
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03.11.2021 18:14 Ответить
хы хы, домашний арест в дворце с блек-джеком и персональной Оксаной Марченко ... а еще коллекция ароматизированных черепов, для разгона тоски
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03.11.2021 22:09 Ответить
Все порешали по рукам и дальше каждій своим занимаеться шапито
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03.11.2021 16:44 Ответить
Цікаво чи буде хтось відповідати,якщо суд виправдає мудачука?
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03.11.2021 16:45 Ответить
То посадіть не під "домашній", а під звичний арешт! З Кузьменко, Дугарь і Ріфом таке проканало...
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03.11.2021 16:45 Ответить
Якби сидів у СІЗО було б більше часу на ознайомлення, бо на яхті нема коли.
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03.11.2021 16:48 Ответить
Дома у Мертвечука яхта ? Игрушечная , наверное...
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03.11.2021 18:16 Ответить
Я тоже слышал, что он на самом деле бедный и несчастный человек, а живет с пожертвований и монетизации Ютюб-канала Кивы.
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03.11.2021 20:25 Ответить
Аааааа приехали. Ловите дет в кацапии
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03.11.2021 16:49 Ответить
Та доступ к деньгам закрыть и хай п-издуе-т
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03.11.2021 17:59 Ответить
Да там денег походу вагонами, Так шо думаю ему пох))))
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04.11.2021 11:27 Ответить
А если он будет читать по складам? Медленно и печально?..
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03.11.2021 16:50 Ответить
І при цьому плямкаючи губами і шморгаючи носом.
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03.11.2021 16:57 Ответить
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03.11.2021 17:11 Ответить
"У своїй діяльності Служба безпеки неухильно дотримується усіх необхідних процесуальних норм незалежно від прізвищ осіб, які підозрюються у злочинах" -
Ну й гумористи.
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03.11.2021 16:53 Ответить
Нічого собі справа, що з її матеріалами потребується знайомиться більше часу ніж на саме розслідування! Чи по букві в день вичитує?
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03.11.2021 16:53 Ответить
По данным источников расследование дела Медведчука ведется в ручном режиме, под жестким контролем Ермака. Эту задачу ему доверил лично президента Владимир Зеленский.

Дело в том, что Банковая пытается в условиях войны сохранить возможность переговоров с Кремлем, и Ермак не хочет предпринимать какие-либо действия против Козака, понимая, что другого переговорщика Путин ему не даст.

Поэтому именно офис президента заблокировал расследование, и позволил Медведчуку законно освободиться от домашнего ареста.

Ермак любой ценой, даже ценой позора для правоохранительных органов Украины, намерен сохранить свой личный канал влияния и общения с Москвой. Вот так происходит, когда вся власть монополизирована в одном кабинете - на каком-то этапе интересы государства и расследования важнейшего уголовного дела незаконно отброшены, чтобы Ермак сохранил личные контакты с руководством страны-агрессора!
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03.11.2021 17:03 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки ​: Людина Медведчука може стати заступником Єрмака.
Син одіозного нардепа ОПЗЖ Ігоря Шурми, Ростислав, може змінити Юлію Свириденко в офісі Зеленського. Його батько не просто діючий нардеп Медведчука. Шурма старший був із Медведчуком в партії СДПУ(о) ще в далеких 90-х. Тобто, понад 20 років Шурма і Медведчук - партнери, друзі та однопартійці.
А тепер син друга Медведчука буде тісно працювати з Єрмаком на Банковій.
Ось так треба боротись з кумом Путіна, не переплутайте.
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03.11.2021 18:54 Ответить
СДПУ(о) створив Порошенко разом з Медведчуком.
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04.11.2021 07:16 Ответить
Всё верно...автору поста хочется пожать руку.

Из-за концентрации власти в 1 руках нету других полюсов и защит...как у правильных действий так и у вредных...
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03.11.2021 19:12 Ответить
Так а чему удивлятся если отец Ермака являлся кадровым офицером ГРУ России.
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03.11.2021 22:32 Ответить
ти диви - Порох з Медведчуком контактувал - був поганий, а Єрмак контактує із Козаком - Зе гарний.
Дива на рівному місці!
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04.11.2021 02:36 Ответить
Хорошо бы ему дать героя Украины... Посмертно

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03.11.2021 17:10 Ответить
Восторженные вопли "зеленский посадил мертвечука" закончились? 😂🤣😂
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03.11.2021 17:27 Ответить
Поставте конечную дату--и пусть учится быстро читать.После даты все проблемы клиента.
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03.11.2021 17:41 Ответить
Зняти домашній арешт і накласти зашморг.
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03.11.2021 20:08 Ответить
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03.11.2021 20:28 Ответить
Позорище
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03.11.2021 21:15 Ответить
Обделаются в очередной раз.
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03.11.2021 22:35 Ответить
Медведчук був потрібен Зеленому Йолопу для дачі показів на Порошенка,але мабуть нічого не вийшло-бо вони старі друзі ще по СДПУ(о) і партнери по бізнесу,особливо кримінальному часів президентства Порошенка.Не за просто так же Порошенко реанімував цю тварину-він просто так нічого не робить,10 років про цього Медведчука майже нічого не було чути і от вискочив,як чорт з табакерки,саме при Порошенку-і трубу отримав,і ринок скрапленого газу Грицак під нього зачистив.
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04.11.2021 07:23 Ответить
Спортивная рыболовля она такая.
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04.11.2021 10:42 Ответить
 
 