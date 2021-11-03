СБУ о снятии домашнего ареста с Медведчука: Расследование уже завершено, только ознакомление подозреваемого с материалами отсрочивает передачу дела в суд

В своей деятельности Служба безопасности неукоснительно соблюдает все необходимые процессуальные нормы независимо от фамилий лиц, подозреваемых в преступлениях.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ по делу Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебное расследование по делу народных депутатов В.Медведчука и Т.Козака о подозрениях в совершении ими государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма осуществляет межведомственная следственная группа, в которой принимают участие в том числе сотрудники СБУ", - пояснили в ведомстве.

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"После избрания судом меры пресечения в отношении Медведчука 13 мая 2021 года следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Это позволило Офису Генерального прокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа. Тогда же материалы уголовного расследования были без всяких задержек переданы для ознакомления подозреваемому и его защитникам", - добавили в СБУ.

"Со стороны подозреваемого продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Именно этот процесс откладывает вручение В.Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд", - акцентировали в ведомстве.

"Относительно "снятия Медведчука по этой статье с домашнего ареста" подчеркиваем: согласно статье 181 Уголовно-процессуального кодекса совокупный срок содержания под домашним арестом во время осуществления досудебного расследования не может превышать 6 месяцев. При этом Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела, фигурантом которого он является", - резюмировали в СБУ.

Ранее с кума Путина Медведчука сняли домашний арест. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по эпизоду о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, возложив на подозреваемого личные обязательства.

Напомним, 8 октября 2021 года главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Ранее, 11 мая 2021 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая 2021 года суд отправил Медведчука под домашний арест.