Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК. ФОТО
На днях вооруженные формирования РФ повредили камеру наблюдения СММ ОБСЕ, расположенную в населенном пункте Гранитное.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"27 октября 2021 г. вооруженными формированиями РФ была повреждена камера наблюдения СММ ОБСЕ, расположенная в населенном пункте Гранитное по адресу ул. Самохина, 16. Оборудование мониторинговой миссии было повреждено взрывным устройством, сброшенным с беспилотного летательного аппарата", - говорится в отчете украинской стороны СЦКК.
Последствия этой атаки были зафиксированы сотрудниками миссии.
В СЦКК отмечают, что причины, побудившие оккупантов к таким действиям, очевидны. Именно в это время вооруженные формирования РФ проводили обстрел населенного пункта Гранитное, применив артиллерию, запрещенную Минскими договоренностями: гаубицы 122 и 152 мм и минометы 120 мм. Камера СММ ОБСЕ оказалась для агрессора абсолютно неуместным свидетелем военного преступления.
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И писец той дырляндии!
https://bitter-onion.livejournal.com/4125837.html Невидимые беспилотники бандеровских карателей