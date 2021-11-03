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Новости Война
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Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК. ФОТО

На днях вооруженные формирования РФ повредили камеру наблюдения СММ ОБСЕ, расположенную в населенном пункте Гранитное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК 01

"27 октября 2021 г. вооруженными формированиями РФ была повреждена камера наблюдения СММ ОБСЕ, расположенная в населенном пункте Гранитное по адресу ул. Самохина, 16. Оборудование мониторинговой миссии было повреждено взрывным устройством, сброшенным с беспилотного летательного аппарата", - говорится в отчете украинской стороны СЦКК.

Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК 02

Последствия этой атаки были зафиксированы сотрудниками миссии.

Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК 03

В СЦКК отмечают, что причины, побудившие оккупантов к таким действиям, очевидны. Именно в это время вооруженные формирования РФ проводили обстрел населенного пункта Гранитное, применив артиллерию, запрещенную Минскими договоренностями: гаубицы 122 и 152 мм и минометы 120 мм. Камера СММ ОБСЕ оказалась для агрессора абсолютно неуместным свидетелем военного преступления.

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ОБСЕ (4889) обстрел (28218) Донбасс (26958) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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03.11.2021 16:54 Ответить
Ждем озабоченность от бюргеров.
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03.11.2021 16:58 Ответить
Сейчас Франция да Германия как подхватятся, как ***********...
И писец той дырляндии!
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03.11.2021 17:38 Ответить
Нічого там ніхто не пошкодив - ці дібіли настільки сліпі, що їм вже на голову гранати кидають.
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03.11.2021 17:12 Ответить
Кацорылые уже и Украину и весь мир приучили к тому, что им все можно в том числе гражданское население расстреливать и им ж е прикрываться и даже ОБСЕ расстреливать, а нам нельзя даже защищаться.
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03.11.2021 17:12 Ответить
Старая швабра еще не проявила обеспокоенность??
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03.11.2021 17:17 Ответить
Распятые мальчики в трусиках - N:

https://bitter-onion.livejournal.com/4125837.html Невидимые беспилотники бандеровских карателей
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03.11.2021 17:34 Ответить
Почаше надо Байрактары применять,они действуют быстрее и эффективнее любых договоренностей.
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03.11.2021 17:57 Ответить
Задокументированньій факт умьішленного уничтожения оборудования ОБСЕ российскими "ихтамнетами" пригодится при прессинге Путлера на Нормандском формате.
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03.11.2021 18:19 Ответить
 
 