Оккупанты боеприпасом с беспилотника повредили камеру СММ ОБСЕ в Гранитном, - СЦКК. ФОТО

На днях вооруженные формирования РФ повредили камеру наблюдения СММ ОБСЕ, расположенную в населенном пункте Гранитное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"27 октября 2021 г. вооруженными формированиями РФ была повреждена камера наблюдения СММ ОБСЕ, расположенная в населенном пункте Гранитное по адресу ул. Самохина, 16. Оборудование мониторинговой миссии было повреждено взрывным устройством, сброшенным с беспилотного летательного аппарата", - говорится в отчете украинской стороны СЦКК.

Последствия этой атаки были зафиксированы сотрудниками миссии.

В СЦКК отмечают, что причины, побудившие оккупантов к таким действиям, очевидны. Именно в это время вооруженные формирования РФ проводили обстрел населенного пункта Гранитное, применив артиллерию, запрещенную Минскими договоренностями: гаубицы 122 и 152 мм и минометы 120 мм. Камера СММ ОБСЕ оказалась для агрессора абсолютно неуместным свидетелем военного преступления.