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Новости Агрессия России против Украины Война
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Генерал США Милли о войсках РФ у границ Украины: Наблюдаем. Пока ничего откровенно агрессивного

Генерал США Милли о войсках РФ у границ Украины: Наблюдаем. Пока ничего откровенно агрессивного

Соединенные Штаты наблюдают значительное количество российских военных передвижений вдоль границы Украины. Однако США пока не видят особо агрессивных действий с их стороны.Напомним, в разведке Минобороны Украины заявили, что на границах страны сосредоточены около 90 тысяч российских военных.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что мы наблюдаем, так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы видели это раньше... Что это значит? Мы пока не знаем, слишком рано говорить", - заявил он.

Напомним, в разведке Минобороны Украины заявили, что на границах страны сосредоточены около 90 тысяч российских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19892) граница (5312) США (27331)


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Топ комментарии
+3
Этим бункерный сиделец и пользуется во всю, навязывая инициативу и выбирая место для внезапного удара, пока "наблюдатели" сопли жуют и в озабоченности играют
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03.11.2021 17:06 Ответить
+2
А вам не кажется, что когда будет "откровенно агрессивное", станет самую малость поздно?
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03.11.2021 17:01 Ответить
+2
На РАБссии в Иркутской области упал очередной самолет...,31-й по счету в этом году...
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03.11.2021 17:06 Ответить
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А вам не кажется, что когда будет "откровенно агрессивное", станет самую малость поздно?
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03.11.2021 17:01 Ответить
Этим бункерный сиделец и пользуется во всю, навязывая инициативу и выбирая место для внезапного удара, пока "наблюдатели" сопли жуют и в озабоченности играют
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03.11.2021 17:06 Ответить
На РАБссии в Иркутской области упал очередной самолет...,31-й по счету в этом году...
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03.11.2021 17:06 Ответить
Вони і стоятимуть там за ОРДЛО як громила за шпендиком-задиракою.
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03.11.2021 17:06 Ответить
Фото из космоса Украине присылает разведка США....,вопрос зачем?
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03.11.2021 17:11 Ответить
Что то реально нехорошее намечается. Неспроста ***** среди осени из бункера вылезло и собирается посетить оккупированный Крым.
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03.11.2021 17:13 Ответить
фото с местя падения АН-12 в Иркутской области
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03.11.2021 17:14 Ответить
Труплер плешивый трус...может взрывать только дома в Москве Волгодонске Буйнакске или мочить в сортире детей Беслана...нашли "вояку"... из Норд Оста...
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03.11.2021 17:16 Ответить
Нам еще повезло что ***** кгбешник, а не военный, иначе бы убитых на Донбассе было бы в 5 раз больше
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03.11.2021 19:29 Ответить
Никому из администрации Бидона нельзя верить
Ни в чем и никогда.
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03.11.2021 17:57 Ответить
В спам российскую "портянку Путина" !
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03.11.2021 18:21 Ответить
Саша , ты бы послушал что тебе знающий человек говорит , а лозунги оставь для футбольных фанатов .
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03.11.2021 19:10 Ответить
Термин "Бидон" является четким маркером путинской портянки , без сомнений . Им место в спаме , плохо маскируются.
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03.11.2021 19:39 Ответить
В Америке сейчас очень популярна кричалка Let's go Brandon . Это завуалированная фраза F*ck Joe Biden . Используется в футбольных матчах и на политических митингах . Байден очень непопулярен среди Американцев .Он полностью провалил внутреннюю и внешную политику страны . Один СП2 нанес огромный удар по Польше, Украине и Словакии .
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03.11.2021 20:26 Ответить
Простьім американцам всегда бьіла по-барабану внешняя политика , не ? Чувствуется симпатик рьіжего Донни , но запах портянки тоже ...
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03.11.2021 22:02 Ответить
Рыжего, кого ? Оскорбляешь президента который сделал для Украины больше чем Обама Байден вместе взятые . По поводу среднего американца у тебя работают стереотипы навязанные туповатыми журналистами . Да мигрантам из Гондураса и Сомали плевать на внешную политику США . Образованные люди понимают что к чему . И для справки по сегодняшним опросам популярность Дональда Трампа выше Байдена . Собственно нет у меня цели переубедить упоротого и не желающего понять ситуацию . Живи в своей скорлупе и верь в козака байдена . Удачи .
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03.11.2021 22:19 Ответить
"Кручу , верчу , ******* хочу!" - наперсточники Пуйло и Кожухович пьітаются развести разведки США и Украиньі и заставить нервничать политиков и военньіх. Не пройдет номер !
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03.11.2021 18:24 Ответить
Тот самый генерал Миллей который в разговоре с китайским генералом обещал предупредить его в случае если США решат нанести ядерный удар по Китаю ? Тогда ему можно "верить" .
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03.11.2021 19:08 Ответить
БСК , или бред сивой кобьільі .
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03.11.2021 19:41 Ответить
Вам Цензор не писал об этом скандале ?

https://nationalfile.com/bombshell-milley-admits-to-secretly-calling-ccp-general-promising-advanced-notice-of-attack-amid-accusations-of-treason/
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03.11.2021 20:31 Ответить
Соловей в интервью Гордона рассказал что в 2014 году, Кернес и Добкин продали Харьков эрефии за 500 лямов долларов, но планы были сломаны. Добкин вернул деньги, а Кернес отказался, поэтому и получил полю в позвоночник...
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03.11.2021 19:41 Ответить
ну вот. всё верно.
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03.11.2021 23:02 Ответить
 
 