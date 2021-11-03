Генерал США Милли о войсках РФ у границ Украины: Наблюдаем. Пока ничего откровенно агрессивного

Соединенные Штаты наблюдают значительное количество российских военных передвижений вдоль границы Украины. Однако США пока не видят особо агрессивных действий с их стороны.Напомним, в разведке Минобороны Украины заявили, что на границах страны сосредоточены около 90 тысяч российских военных.

Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что мы наблюдаем, так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы видели это раньше... Что это значит? Мы пока не знаем, слишком рано говорить", - заявил он.

Напомним, в разведке Минобороны Украины заявили, что на границах страны сосредоточены около 90 тысяч российских военных.

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