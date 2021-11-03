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Почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании, - НАДУ

Почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании, - НАДУ

В Украине необходимо восстановить ту сетку дорог, которая есть на сегодня, и строить новые автодороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь на Международном конгрессе "Дороги будущего", который прошел 2 ноября по инициативе Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ).

Цель конгресса - предложить конкретные изменения в нормативных и законодательных документов, которые улучшат работу дорожной отрасли.

Участие в Конгрессе приняли министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, председатель Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам регионального развития Елена Шуляк и другие ключевые игроки дорожного рынка Украины.

"В 2020-2021 годах отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов. До 2024 года в Украине будет восстановлено 1400 мостов, отремонтировано 24 000 км дорог и построены новые автодороги, в частности М-05 Киев-Одесса, Н-08 Борисполь - Переяслав, концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ривне и другие", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Президент НАДУ Николай Березовский заявил, что по итогам Конгресса будут предложены изменения в законодательные и нормативные документы, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине.

В то же время, исполнительный директор НАДУ Олег Варивода заявил, что почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании. Поэтому необходимо восстановить ту сетку дорог, которая есть на сегодня и строить новые автодороги.

"В прошлом году было отремонтировано немножко больше, чем 6 тыс. км дорог. В этом году будет отремонтировано 6,5 тыс. км дорог. Мы рассчитываем, что в следующем году этот план будет увеличен, будет отремонтировано 10,5 тыс. км дорог, и это только начало", - отметил Варивода.

Он также обратил внимание на то, что госфинансирование дорожной отрасли значительно выросло по сравнению с прошлыми десятилетиями. А с декабря 2019 года численность работников в дорожно-строительных компаниях выросла в 3 раза, а средняя заработная плата - на 50%.

Автор: 

дороги (2512) ремонт (1184)


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Топ комментарии
+13
ипать ту люсю...а что ж мы тогда два года строим?
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03.11.2021 17:24 Ответить
+10
Велике будивныцьтво бл. Зелень просрала все
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03.11.2021 17:17 Ответить
+8
А де ж велике будівництво?
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03.11.2021 17:16 Ответить
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Бо НАДУ где-то красть!!!
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03.11.2021 17:15 Ответить
твари! не трогайте хотя бы то что есть! ****...сь скорей.
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03.11.2021 17:15 Ответить
А де ж велике будівництво?
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03.11.2021 17:16 Ответить
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03.11.2021 18:34 Ответить
Велике будивныцьтво бл. Зелень просрала все
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03.11.2021 17:17 Ответить
Шо, опять шоле?
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03.11.2021 17:19 Ответить
Ну да. С убитой Зеленским экономикой, с убитой Зеленским энергетикой и много еще чего убитым, про что мы пока не знаем, Зеленскому срочно нужно допиливать Украину.
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03.11.2021 17:19 Ответить
Всього то 2,5 роки знадобилось СлуНарам, щоб зрозуміти, що господарка потребує утримання ( коштів), а не тупого дерібану
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03.11.2021 17:21 Ответить
Карочє! Внукам хватіт!
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03.11.2021 17:22 Ответить
Та, блін, такими темпами і праправнуків забезпечать!
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03.11.2021 17:35 Ответить
Щось незрозуміло, 90% доріг потребують ремонту і постійного догляду. Так що це за "велике будівництво" коли більш ніж за рік побудовано 10% доріг?.
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03.11.2021 17:23 Ответить
пагадите...пагадите...а шо ж 2 года где-то что-то там ремонтировали как бы... и всего 10 ???
а денег потырили как на 200-300% сделано
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03.11.2021 17:24 Ответить
Та хіба їх зрозумієш! Можливо що 90% вже побудованих за цей період доріг потребують ремонту, тут ще той ребус заданий.
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03.11.2021 17:29 Ответить
ипать ту люсю...а что ж мы тогда два года строим?
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03.11.2021 17:24 Ответить
Деревя садим
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03.11.2021 17:34 Ответить
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03.11.2021 18:12 Ответить
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03.11.2021 22:07 Ответить

Це після двох років найвеличнішого крадівництва???
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03.11.2021 17:25 Ответить
хороший асфальт... экологичный видать...одуванчикам понравился ))
(Днепропетровская обл. новоуложенный ...)))

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03.11.2021 18:17 Ответить
Это те что зеленский ,,строил,, на ковидные деньги? Ведь до него,судя по его словам дорог в Украине небыло вообще..
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03.11.2021 17:25 Ответить
Еге ж, тільки чумаки на волах їздили, тому і дороги криві були, як бик посцяв. До речі в предмісті Шостки зі сторони Глухова така "кривуляка".
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03.11.2021 17:32 Ответить
если так дело пойдёт в ремонте "дорог", то зеля у нас пожизненный през. А?
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03.11.2021 17:32 Ответить
Это уже после Вяликого крадивныцьтва?!
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03.11.2021 17:34 Ответить
Зин, а деньги где? Второй год бюджет пашет на ремонт дорог, а их все нет?
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03.11.2021 17:35 Ответить
Это как суслик. Ты его не видишь, а Он по документам Есть.
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03.11.2021 17:37 Ответить
Зато какой откат ! Там и 50 % можно сразу в банк ложить.
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03.11.2021 19:46 Ответить
Короче говоря, я так понимаю, что вся экономика страны впредь будет работать исключительно на дорогое строительство дорог и потом на ещё дороже их содержание.
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03.11.2021 17:35 Ответить
Тридцать лет ничего не делали
А ведь каждый год нужно 5% дорог капитально Ремонтировать
И строить новые
Это жизнь а --- не героизм велика будивництво
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03.11.2021 18:06 Ответить
Велике крадивныцтво часть вторая )))
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03.11.2021 18:29 Ответить
Хоть раз правду написали.
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03.11.2021 19:35 Ответить
Все деньги на Ковид надо непременно закопать. Сразу двух зайцев убить! Решить проблему с дорогами и пенсионную. Сможем и дальше платить пенсии в ОРДЛО и в Израиль.
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03.11.2021 19:44 Ответить
Т.е. "велике крадівництво" то є вже "постійний прибутковий бізнес" для зелених...😂 Шкода, що багато любітєлєй Клоуна вже не будуть бачити цього "строітєльного бума", якщо в день тільки від ковіда зараз помирає 600-700 чол , а є ще інші смерті і від інших захворювань, на які зараз взагалі не звертають уваги ....
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03.11.2021 20:57 Ответить
Улучшайте дороги!
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03.11.2021 22:22 Ответить
1 борьба с коррупцией методом заделывания больших выбоин на дорогах трупами пойманных коррупционеров.
2 вместо морально устаревших асфальтных дорог нужно строить цементобетонные.
3 в асфальтные дороги (в том числе уже существующие) добавлять отходы пластика, которого в любо мусорке очень много, только нужен чистый.
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04.11.2021 10:28 Ответить
 
 