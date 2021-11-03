Почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании, - НАДУ

В Украине необходимо восстановить ту сетку дорог, которая есть на сегодня, и строить новые автодороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом шла речь на Международном конгрессе "Дороги будущего", который прошел 2 ноября по инициативе Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ).

Цель конгресса - предложить конкретные изменения в нормативных и законодательных документов, которые улучшат работу дорожной отрасли.

Участие в Конгрессе приняли министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, председатель Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам регионального развития Елена Шуляк и другие ключевые игроки дорожного рынка Украины.

"В 2020-2021 годах отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов. До 2024 года в Украине будет восстановлено 1400 мостов, отремонтировано 24 000 км дорог и построены новые автодороги, в частности М-05 Киев-Одесса, Н-08 Борисполь - Переяслав, концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ривне и другие", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Президент НАДУ Николай Березовский заявил, что по итогам Конгресса будут предложены изменения в законодательные и нормативные документы, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине.

В то же время, исполнительный директор НАДУ Олег Варивода заявил, что почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании. Поэтому необходимо восстановить ту сетку дорог, которая есть на сегодня и строить новые автодороги.

"В прошлом году было отремонтировано немножко больше, чем 6 тыс. км дорог. В этом году будет отремонтировано 6,5 тыс. км дорог. Мы рассчитываем, что в следующем году этот план будет увеличен, будет отремонтировано 10,5 тыс. км дорог, и это только начало", - отметил Варивода.

Он также обратил внимание на то, что госфинансирование дорожной отрасли значительно выросло по сравнению с прошлыми десятилетиями. А с декабря 2019 года численность работников в дорожно-строительных компаниях выросла в 3 раза, а средняя заработная плата - на 50%.