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Новости Война
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Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденне войска РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению.

Также читайте: Генерал США Милли о войсках РФ у границ Украины: Наблюдаем. Пока ничего откровенно агрессивного

Автор: 

обстрел (28218) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766)


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Ну вот, наконец-то всё названо своими именами, а не какие-то "наёмники" нарушили какое-то "перемирие".
Може Ярош в пресслужбу заходил?
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03.11.2021 17:53 Ответить
Нас уже сім років стабільно інформують про наші втрати. Щодня. Але чомусь інформації про втрати противника немає зовсім. Виглядає так ніби Україна це "тєрпіла кончений"...
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03.11.2021 18:26 Ответить
Зараз в Золоте 120 прилітають
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03.11.2021 19:25 Ответить
3 ноября - День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск Украины

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03.11.2021 19:55 Ответить
а байрактары уже кончились ?
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03.11.2021 22:04 Ответить
 
 