Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи населенных пунктов Лобачево и Пивденне войска РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению.
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Може Ярош в пресслужбу заходил?