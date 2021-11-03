РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7997 посетителей онлайн
Новости Война
9 973 11

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 и БРЭМ-2 после капремонта. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" выполнило ремонт партии БМП-2 и БРЭМ-2 и передало их в Вооруженные силы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Укроборонпрома.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 и БРЭМ-2 после капремонта 01

"Машины прошли полный цикл капитального ремонта и модернизации в соответствии с условиями государственного контракта. Техника оснащена новейшими средствами связи, системами наблюдения и современными приборами освещения", - говорится в сообщении.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 и БРЭМ-2 после капремонта 02

Ремонт гусеничной техники, в частности БРЭМ-2, является основным профилем предприятия. БРЕМ-2 выполнена на базе БМП-1, имеет противопулевую броневую защиту, хорошую проходимость и маневровость, способна преодолевать водные препятствия вплавь, оснащена средствами маскировки, защиты от оружия массового уничтожения и ПВО, а также вооружена пулеметом, что позволяет вести огонь по наземным целям.

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 и БРЭМ-2 после капремонта 03

Читайте также: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта. ФОТО

Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 и БРЭМ-2 после капремонта 04

Для ремонтно-эвакуационных работ эта техника оборудована электросварочным оборудованием, лебедкой, буксирным кронштейном и штангами жесткой сцепки. Грузоподъемные работы БРЭМ производит благодаря стреловому поворотному крану с дооборудованием тросами-стяжками, а над крышей расположена специальная платформа с откидными бортами для перевозки грузов и запасных частей.

Автор: 

оборона (5252) Укроборонпром (1239) ВСУ (6736) Житомирский бронетанковый завод (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Совковой техники хватит еще лет на 60. Главное вовремя проводить капремонты.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:37 Ответить
+5
А хто сказав про 2 штуки?Там пише партія.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:27 Ответить
+2
Передали партію бронетехніки! Що аж дві штуки? Та невже!!! Питання для зебілів. Чому з 2019 року в подібних новинах не вказують цифри і не показують партію повністю? Не публікують "Білу книгу"? Щоб не побачили як при "золотодождливому" передається озброєння поштучно?
показать весь комментарий
03.11.2021 22:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Совковой техники хватит еще лет на 60. Главное вовремя проводить капремонты.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:37 Ответить
2 шт.Круто.
показать весь комментарий
03.11.2021 17:48 Ответить
А хто сказав про 2 штуки?Там пише партія.
показать весь комментарий
03.11.2021 18:27 Ответить
"защиты от оружия массового уничтожения и ПВО" Особенно от оружия ПВО . С-300 не везьмет
показать весь комментарий
03.11.2021 20:22 Ответить
Конечно отлично это. Новость к месту. Но вот хотелось бы чтобы слово *партия* выглядела в цифрах. Сколько штук конкретно?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:33 Ответить
Передали партію бронетехніки! Що аж дві штуки? Та невже!!! Питання для зебілів. Чому з 2019 року в подібних новинах не вказують цифри і не показують партію повністю? Не публікують "Білу книгу"? Щоб не побачили як при "золотодождливому" передається озброєння поштучно?
показать весь комментарий
03.11.2021 22:28 Ответить
От тільки застосовувати їх не будуть, бо жабоїди і швабра відразу проявлять занепокоєння
показать весь комментарий
04.11.2021 01:21 Ответить
 
 