Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 и БРЭМ-2 после капремонта. ФОТО

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" выполнило ремонт партии БМП-2 и БРЭМ-2 и передало их в Вооруженные силы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Укроборонпрома.

"Машины прошли полный цикл капитального ремонта и модернизации в соответствии с условиями государственного контракта. Техника оснащена новейшими средствами связи, системами наблюдения и современными приборами освещения", - говорится в сообщении.

Ремонт гусеничной техники, в частности БРЭМ-2, является основным профилем предприятия. БРЕМ-2 выполнена на базе БМП-1, имеет противопулевую броневую защиту, хорошую проходимость и маневровость, способна преодолевать водные препятствия вплавь, оснащена средствами маскировки, защиты от оружия массового уничтожения и ПВО, а также вооружена пулеметом, что позволяет вести огонь по наземным целям.

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Для ремонтно-эвакуационных работ эта техника оборудована электросварочным оборудованием, лебедкой, буксирным кронштейном и штангами жесткой сцепки. Грузоподъемные работы БРЭМ производит благодаря стреловому поворотному крану с дооборудованием тросами-стяжками, а над крышей расположена специальная платформа с откидными бортами для перевозки грузов и запасных частей.