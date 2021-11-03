Шмыгаль об отоплении: Осенне-зимний период будет сложным. Кабмин подготовил несколько разных сценариев

Тарифы для населения в данном отопительном сезоне останутся стабильными. Местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в меморандуме с правительством и "Нафтогазом".

Об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Тарифы для людей останутся стабильными. Никаких повышений не предусмотрено", - отметил он.

"Перед нами всеми стоит задача обеспечить достаточное количество энергоресурсов для того, чтобы вся страна была с теплом. В мире сейчас наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза по сравнению с прошлым годом. Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным, но правительство подготовило несколько разных сценариев, которые позволят спокойно пройти отопительный сезон", - добавил премьер.

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Отметим, что ране Шмыгаль заявлял, что в течение отопительного сезона никаких отключений газа, электроэнергии в Украине не предвидится.