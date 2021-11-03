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Шмыгаль об отоплении: Осенне-зимний период будет сложным. Кабмин подготовил несколько разных сценариев

Шмыгаль об отоплении: Осенне-зимний период будет сложным. Кабмин подготовил несколько разных сценариев

Тарифы для населения в данном отопительном сезоне останутся стабильными. Местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в меморандуме с правительством и "Нафтогазом".

Об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Тарифы для людей останутся стабильными. Никаких повышений не предусмотрено", - отметил он.

"Перед нами всеми стоит задача обеспечить достаточное количество энергоресурсов для того, чтобы вся страна была с теплом. В мире сейчас наблюдается энергетический кризис. Цены на газ в Европе на историческом максимуме. Цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза по сравнению с прошлым годом. Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным, но правительство подготовило несколько разных сценариев, которые позволят спокойно пройти отопительный сезон", - добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Отметим, что ране Шмыгаль заявлял, что в течение отопительного сезона никаких отключений газа, электроэнергии в Украине не предвидится.

Автор: 

Газ (10238) уголь (1001) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+24
Сценарии. Всё плохо. Всё очень плохо. Жопа.
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03.11.2021 17:38 Ответить
+20
Это точно один и тот же персонаж? То у него все отлично и все готово, то маленькие проблемы, то трудности...Приближаемся к - Фсе пропало!
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03.11.2021 17:38 Ответить
+17
Отакий можна
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03.11.2021 18:02 Ответить
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Вот совсем недавно, как вчера, было всё хорошо и тут на тебе
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03.11.2021 20:54 Ответить
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03.11.2021 21:44 Ответить
Идеальный сценарий зеленая шваль сваливает в Израиль навсегда, ОПЗЖопа своливает навсегда в ростов...С остальным разберемся без вас...
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03.11.2021 21:50 Ответить
А з "мудрим народом" як бути? Він аналогічних до влади приведе
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04.11.2021 05:55 Ответить
Відкладай свій ідеальний сценарій ще на один термін президента)) бо у "мудрого народу" ідеальних сценаріїв не буває...))
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04.11.2021 06:20 Ответить
походу, отопительный сезон в Украине для шмыгаля наступил неожиданно, млять.
а, в мае-августе затариться газом и углем религия не позволяла?!
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03.11.2021 22:54 Ответить
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