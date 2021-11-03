КС открыл производство по представлению Верховного Суда о конституционности порядка назначения членов ВСП

Конституционный Суд Украины (открыл производство по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Основному закону положений законов "О Высшем совете правосудия" и порядка избрания (назначения) на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

3 ноября состоялось заседание Первой коллегии судей Первого сената Суда по рассмотрению вопроса об открытии конституционных производств по делам по конституционному представлению и конституционной жалобе.

"Так, вынесено определение коллегии судей об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины абзаца тринадцатого пункта 231 раздела ІІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 г., абзацев первого, шестого, одиннадцатого пункта 4 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины № 1635-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" от 14 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Вопросы, связанные с конституционным производством по этому делу, будут рассматриваться на заседании Большой палаты КС.

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