Мы еще в январе сообщили ГБР о нарушениях, - и.о. главы Госналогслужбы Олейников

Государственная налоговая служба еще в январе передала Государственному бюро расследований информацию о нарушениях на предприятиях, преступные схемы которых сейчас расследуют силовики.

Об этом журналистам заявил на брифинге исполняющий обязанности главы ГНС Евгений Олейников, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, я могу быть причастен к прикрытию незаконной деятельности определенной группы предприятий. ... По странному стечению обстоятельств, еще в январе этого года в отношении этих предприятий проводился ряд контрольных мероприятий ГНА, и эти материалы были переданы в правоохранительные органы", - сказал он.

Олейников считает странным, что информацию силовикам передали еще в январе, а с обысками в ГНС они пришли только сейчас.

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"Очень важно в ходе расследования не выходить на самих себя. Я не могу сказать, что к этому каким-то образом причастны работники СБУ, но то, что некоторые правоохранительные органы – не СБУ, подчеркиваю, не СБУ – были уведомлены должным образом и официально – это я могу подтвердить", – добавил Олейников.

На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли он ввиду ГБР, Олейников ответил "Да".

3 ноября ВР отправила в отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.

В этот же день в СМИ появилась информация, что правоохранители проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной службы Евгения Олейникова. Однако позже выяснилось, что НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. В Минэкономики также заявили: "Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится".