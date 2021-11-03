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Государственные ТЭС остались без угля из-за искусственно заниженных цен на электроэнергию летом, - Кучеренко

Государственные ТЭС остались без угля из-за искусственно заниженных цен на электроэнергию летом, - Кучеренко

Дефицит угля возник из-за искусственно заниженных цен на электроэнергию весной-летом 2021 года, из-за чего генерирующие компании не имели возможности создать запасы для прохождения зимы.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель главы комитета парламента по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас просто банально не хватает своей генерации. Вернее, станции есть, но тепловые станции не загружены углем, они не смогли закупить этого угля. Не смогли закупить, потому что у них нет на это денег, потому что им искусственно сдерживала тариф Нацкомиссия по регулированию энергетики", - сообщил нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Нардеп призвал власть решить ситуацию с простоем государственных ТЭС и не допустить отключений потребителей.

"Это (поставки из Беларуси – прим.) плохо политически, но надо спасать население и надо спасать наше производство. Потому что если сейчас начнутся перебои с электроэнергией, графики подачи электроэнергии, веерные отключения, то убытки вообще будут катастрофические. В том числе и население будет оставаться без света", - добавил нардеп.

Напомним, 2 ноября "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси. "Укрэнерго" запросила аварийную помощь из Беларуси. Причиной стала почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и дефицит мощности частных ТЭС.

Автор: 

Кучеренко (113) ТЭС (280) энергетика (2579) уголь (1001)


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Топ комментарии
+14
в жопу твой уголь. почему атомные блоки не работают как надо?
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03.11.2021 18:04 Ответить
+11
Четыре атомные , а мы болт сосем и у Батьки электрику клянчим.
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03.11.2021 18:06 Ответить
+7
Кучеренко иди в пень. Ты считаешь все получают депутатскую зарплату?
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03.11.2021 18:03 Ответить
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Я зрозумів що пан мае рацію.
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03.11.2021 19:55 Ответить
власть зеленых пид...тов!
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03.11.2021 18:30 Ответить
А атомные. А гидроэлектростанции.??????????? Почему мы покупаем электроэнергию?
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03.11.2021 18:32 Ответить
Так вы ж галасавали за евроитеграцыю. А ЕС требует закрывать атомные энергоблоки, чем правительсьтво и занимается.
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03.11.2021 18:47 Ответить
Кому ЕС требует закрывать АЭС?Украина не является членом ЕС и ЕС не может ни чего диктовать Украине как жить!Мы являемся только партнёром ЕС по торговле и не более.Украина сама решает что ей и как делать!Москва и ЕС абсолютно не указ.США являются только партнёром по внешней политике и не более.А все установки из ЕС имеют только рекомендательный характер и не более.Разве ЕС и НАТО защитили Украину от агрессии России?Нет конечно. А это говорит,что ЕС полностью плевать на Украину и животе как хотите,только нас не трогайте!
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03.11.2021 18:53 Ответить
Необязательно быть членом , чтобы выполнять соглашения евроассоциации.Тем более что всё это подвязано на выдачу кредитов. И кричать "ивропа не указ" просто смешно, хватая её деьги и стоя на цырлах перед её указками.
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03.11.2021 19:18 Ответить
Психбольница , хватит брехать про "требование ЕС" , нет такого. Пойдешь в спам...
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03.11.2021 19:34 Ответить
Это правда, ты просто мало читаешь.
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03.11.2021 19:54 Ответить
Бред, в ЕС куча АЄС, особенно во Франции Британии Бельгии
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03.11.2021 20:13 Ответить
Атомні працюють. 11 з 15 енергоблоків. Знайти інфу легко.
Відображається у реальному часі, потрібно тільки трішки зусиль, а не волати.
https://ua.energy/blocks/ лінк
І ще сто тисяч разів вже роз'яснювали, що АЕС дають БАЗОВУ генерацію, а пікову вони не покривають і не призначені для цього.
Взагалі, купа інфи, у тому числі у вигляді графіків, скільки та які у нас потужності генерації і як ми проходимо добу по споживанню.

А нинішній зашквар з відсутністю вугілля -- це плата за популізм.
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03.11.2021 22:57 Ответить
Вава докерувалось.
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03.11.2021 18:35 Ответить
И заметьте 80% всей тепловой генерации находится в частных руках.В кантракте прописаны объёмы поставки мегаватт электроэнергии каждый месяц,но частных компании не выполняют взятые на себя при покупке ТЭС и ТЭЦ обязательства.На западе они бы давно платили огромную неустойку .У нас же Ахметов заплатил за срыв отопительного сезона в прошлом году всего 5 миллионов гривен...Это кккмбы ни о чем!По этому нужно поднять сумму штрафов за срыв взятых на себя обязательств.Пусть теперь Ахметов платит пять миллиардов гривен вместо пяти миллионов какмэто есть на западе!Или пусть возвращает предприятия государству! А то он хочет генерирует электроэнергию,а хочет не генерирует ...и страна должна остаться без света лишь только по его воле...
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03.11.2021 18:48 Ответить
Барыги у власти

https://youtu.be/zCNVenI1vyU
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03.11.2021 18:51 Ответить
но тепловые станции не загружены углем, они не смогли закупить этого угля. Не смогли закупить, потому что у них нет на это денег, потому что им искусственно сдерживала тариф Нацкомиссия по регулированию энергетики" - Нацкомисия ахметова сдерживала тариф, что бы создать его дефициты и опосля наварить на ахметовских поставках угля ,
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03.11.2021 18:58 Ответить
Щоб ти падло старе собі у могилу провело електродроти і платило щомісяця справно! Ціни йому, скотиняці, замалі були! А іпальники ваші не завеликі ще, як вважаеш? Не луснули ні в кого від стизжених грошей в офшорах? Чи вам тварям все замало??? Ну нічого! Вже мабуть скоро! Чекайте, покидьки!
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03.11.2021 19:00 Ответить
ешо одно чмо вылезло попиарится тут зеленых дебилов хватает
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03.11.2021 19:20 Ответить
Зеленский сперва сделал кризис в пользу Бени и Тищенко (себя) а теперь мы имеем прогнозированный результат . Зелёные круто проворовались и нанесли большой ущер
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03.11.2021 19:21 Ответить
Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать, - Зеленский/ Могу уверенно сказать, что Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику, - Зеленский. /Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус. Язык нам дан чтобы скрывать свои мысли или особенности еврейского менталитета.
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03.11.2021 19:37 Ответить
А при Ротердам + , такого не було . .
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03.11.2021 19:50 Ответить
Так и в СРСР такого не було. Хочеш туди?
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03.11.2021 19:56 Ответить
В сисисири ні , а в часи Ротердама+ хочу . Єшо питання будуть .? .
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03.11.2021 20:21 Ответить
Так тож при барыгах, а гринпоц честный.
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03.11.2021 20:09 Ответить
кучеренко, завязывай уже с бухлом или чего ты там куришь)))
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03.11.2021 20:13 Ответить
Писали что Центренерго продавало ниже ринка Бене елєктроенергию, пейси грабят Украину
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03.11.2021 20:23 Ответить
Так , писали що це було . Але ж то Бєня ,, недоторкана в Україні цаца . Про це ніхто - ні слова . Винуваті 75 ватні лампочки і крапка
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03.11.2021 20:39 Ответить
Этот дядя 5 лет был министром ЖКХ. Правда все почувстврвали как оно заработало для пользы украинцев....
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03.11.2021 20:42 Ответить
результат популизма. зимой будет вторая серия из-за неповышающихся чудесных тарифов, и зеля побежит в глаз куйла за дешевым газом
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03.11.2021 22:09 Ответить
Вижу, что непопулярная точка зрения. но Кучеренко прав на 100%.
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03.11.2021 23:06 Ответить
доигрались с зеленой энергетикой, экономика и так лежит, а они Ахметова деньгами фаршируют
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04.11.2021 07:15 Ответить
За цей злочин всю владу на нари разом з президентом.
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04.11.2021 08:50 Ответить
Бовдури ! До чого тут Кучеренко? Він констатує факти і ніякого відношення до монополістів не має. У нас є парень, який через Ротердам продає нам наше вугілля. Треба тимчасово привести до влади Іосіфа або Адольфа. Вони б відразу направили любителів расєйського міра з Донецькими корнями до Соловків або до Магадану. Потім можна було б розвивати економіку Держави.
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04.11.2021 14:07 Ответить
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