Семенченко опубликовал фото жены после "падения с лестницы" и рассказал о давлении СБУ

Подозреваемый в создании НВФ и теракте экс-нардеп Семен Семенченко утверждает, что СБУ шантажировала его нападением на близких, а после женщина получила перелом носа и нескольких костей лица.

Об этом Семенченко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начальник Киевского главка СБУ, его заместитель и начальник следственного отдела начали шантажировать меня тем, что на мою семью может быть совершено нападение. И предложили охрану СБУ и сотрудничество. Я снова отказался. После этого по делу появились свидетельства, что Наталья – мой "сообщник"", - рассказал Семенченко.

Далее, по словам экс-нардепа, на телефон его жены стали поступать угрозы "так называемых "свидетелей обвинения"".

"А две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована – глазное дно фактически пришлось собирать по частям", - сообщил Семенченко.

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Он считает, что цель врученного сегодня его жене подозрения - не дать ей организовать людей в поддержку Семенченко.

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Сама Наталья Музыка о случившемся с ней ранее писала в соцсетях так: "11 октября я упала с железной лестницы. Головой вниз. Кроме сотрясения мозга, сломан нос, а у глаза - перелом орбиты. Эта неделя, уже вторая, лечусь дома, пока сходят отеки. На следующей неделе, если все будет нормально, мне сделают операцию – будут вставлять имплантанты. ... Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу".

29 октября она сообщила, что ей сделали операцию под общим наркозом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 ноября СБУ вручила жене Семенченко подозрение в краже. По данным следствия, она использовала деньги с карточного счетаБлаготворительного фонда батальона "Донбасс".