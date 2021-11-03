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Семенченко опубликовал фото жены после "падения с лестницы" и рассказал о давлении СБУ

Семенченко опубликовал фото жены после

Подозреваемый в создании НВФ и теракте экс-нардеп Семен Семенченко утверждает, что СБУ шантажировала его нападением на близких, а после женщина получила перелом носа и нескольких костей лица.

Об этом Семенченко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начальник Киевского главка СБУ, его заместитель и начальник следственного отдела начали шантажировать меня тем, что на мою семью может быть совершено нападение. И предложили охрану СБУ и сотрудничество. Я снова отказался. После этого по делу появились свидетельства, что Наталья – мой "сообщник"", - рассказал Семенченко.

Далее, по словам экс-нардепа, на телефон его жены стали поступать угрозы "так называемых "свидетелей обвинения"".

"А две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована – глазное дно фактически пришлось собирать по частям", - сообщил Семенченко.

Читайте: СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс"

Он считает, что цель врученного сегодня его жене подозрения - не дать ей организовать людей в поддержку Семенченко.

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Сама Наталья Музыка о случившемся с ней ранее писала в соцсетях так: "11 октября я упала с железной лестницы. Головой вниз. Кроме сотрясения мозга, сломан нос, а у глаза - перелом орбиты. Эта неделя, уже вторая, лечусь дома, пока сходят отеки. На следующей неделе, если все будет нормально, мне сделают операцию – будут вставлять имплантанты. ... Не спрашивайте, как и по каким причинам это произошло. Сейчас проводим расследование, пока ничего сказать не могу".

29 октября она сообщила, что ей сделали операцию под общим наркозом.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 ноября СБУ вручила жене Семенченко подозрение в краже. По данным следствия, она использовала деньги с карточного счетаБлаготворительного фонда батальона "Донбасс".

Автор: 

СБУ (20124) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+58
Семенченко ветеран АТО, екс-комбат батальйону Донбас, який зробив неймовірно багато для захисту України, зробив більше ніж ті хто зараз пресують самого Семенченка та його родину. Тому Семенченко має вийти з тюрми, а ті хто незаконно утримував в тюрмі комбата мають сісти в тюрму. Родині комбата потрібна допомога та охорона.
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03.11.2021 18:36 Ответить
+52
Він може бути навіть злочинцем і вбивцею, але Семенченко став на захист України з голими руками, вони брали перший блок-пост терористів з муляжами автоматів, захоплюючи зброю в бою. А де були ті СБУшники які зараз пресують Семенченка та його родину? Теж з муляжами автоматів штурмували блок-пости терористів! Для мене Семенченко Герой України і всі ці дешеві мутки СБУ про якісь там підозри це гнилий базар!
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03.11.2021 18:49 Ответить
+34
Аферист що Семенченок що ті на кого він скаржиться
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03.11.2021 18:27 Ответить
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плутати свою кишеню й свої потреби з коштами благодіників недобре, якось даже ницо....
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03.11.2021 19:28 Ответить
Це доведено? тоді витрачалися кошти без фінансових звітів. Все було на довірі, чому не було звинувачень в 2014-2015 роках коли було ще все свіже в пам'яті? чи можна було вести якусь звітність, коли закупалося все з колес: їжа, бензин, одяг, взуття і багато чого ще
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03.11.2021 20:50 Ответить
Сама себя покалечила? Нечистоплотность и цинизм Баканова бьет рекорды,как его патрона.
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03.11.2021 19:33 Ответить
Схоже СБУ вже "реформували".
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03.11.2021 20:04 Ответить
Іловайські події я добре пам'ятаю. Тоді в тил нашим військам вдарили заблудівшієся кацапи із своєї території, чого ніхто не чекав. Тоді Семенченко реально лежав в госпіталі з неважким пораненням і звертався до всіх можливих інстанцій про скрутне становище в Іловайську. А всі відповідали, що нічого страшного, не розводьте паніку. Тоді ніхто не звинувачував його в зраді чи дезертирстві. Навпаки - вибрали нардепом. Зараз незрозуміли люди з нашивками Донбасу чи Айдару проявляють завидну активність у звинуваченнях Семенченка. Все це підозріло.
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03.11.2021 20:33 Ответить
уточнюй: з неважким пораненям в жопу (це я не під'ябую, це медичний факт )
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03.11.2021 21:34 Ответить
..і це "поранення" було фіктивним - самострєл
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03.11.2021 21:35 Ответить
осколкове поранення - самостріл? оригінально. Чому ти тільки зараз прозрів відносно Семенченка а не 5 років тому? такого злочинця треба ж було зразу знешкоджувати. Це питання і до СБУ і до тих "свідків" які з'являються з незвідки і зникають невідомо куди
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03.11.2021 21:47 Ответить
докажи
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04.11.2021 01:00 Ответить
якісь дебільні звинувачення то в тероризмі, то в створенні незаконного збройного формування, то в крадіжці, то у вбивстві і т. д. і все це про події 5-7 річної давності. Уже це підозріло. Перевірити фінансову звітність, куди реально ішли гроші неможливо, бо в тій ситуації ніхто і не думав про звітність, а витрачали гроші на термінові речі-їжу, обмундирування, бензин і т.д. В чому реальна причина пресування Семенченка мені незрозуміла. Є тільки підозри, що СБУ виконує замовлення братів по зброї з ФСБ. Працівники СБУ довели в Криму "вірність" присязі - 90% перейшло на бік ворога. Те ж на Донбасі, спитайте у Ходаковського.
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03.11.2021 20:46 Ответить
А где ты была когда он 93 помогал на Песках и на ДАПЕ
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03.11.2021 20:59 Ответить
А помогал? С 93й мой товарищ ничего ни разу о Семенченко не говорил.
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03.11.2021 21:29 Ответить
а твой товарищь истина в последней инстанции? многие не знают что есть такой Семенченко,это не значит что его нет.
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03.11.2021 23:02 Ответить
СБУ конечно не ангелы, но так бить и еще женщину, еще и жену известного деятеля они понятное дело не будут. Это вранье, без вариантов. Есть масса более эфективных методов, чем пару раз засадить в табло. В табло бьют на эмоциях, гораздо эффективней ..не буду писать как надо бить больно и безопасно, в сбу это точно умеют идеально делать
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03.11.2021 21:28 Ответить
Чому ви виключаєте "допомогу" "дружньої" ФСБ?
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04.11.2021 02:14 Ответить
Вариант был один - падение с лестницы! А травма лица выраженная - что б другие боялись! Это наша власть?
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04.11.2021 07:54 Ответить
ну - кому как сотруднику не знать о методах работы...
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04.11.2021 15:03 Ответить
Всі на редути .... !!!! А хто платити буде ? Коломойський їм підтерся , Пороху він найух не потрібний . Карлсон теж сидить ...Це якась карма ? ))))
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03.11.2021 21:32 Ответить
Ну пускай ещё докажут, что она их скомуниздила)
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03.11.2021 21:50 Ответить
Та тут проблемка.Є визнання вини (витрат на особисті потреби) в присутності судді.Протоколи,підписи...
Веселова,яку обікрали ці шахраї,може б і простила,але це вже справа держави .
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03.11.2021 22:40 Ответить
я не хочу становиться ни на чью сторону, так как не владею информацией. Синяя бабуля загоняла, падая, девочку на качели, и тут такое возможно
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03.11.2021 21:45 Ответить
Ох і й вертляві жуліки ! П'яна впала,або бахур побив.
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03.11.2021 22:36 Ответить
Неспроста "пчелы" покусали. Ой не спроста.
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03.11.2021 22:52 Ответить
Що Зе, що Семенченко один одного варті, але питання чим бойовий вомбат насолив так Зе, що виключно його кошмарять, не за те ж що він дрібний аферист.
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03.11.2021 23:20 Ответить
Насінченко -мутний тип,як і його скво. Раніше я писав отут про це, маю підстави так вважати:

Насінченко при нормальній державі вже мав би десь рік так сьомий відбувати. Заради своїх авантюр він і серед сепарів світився, і в моїй Соснівці виник на блокуванні напіввагонів ще при Пороху. Знайшов там навіть якусь родину. Ще б жінку з дітьми знайти,але не дав ради...
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04.11.2021 00:31 Ответить
Нападать на жен - это уже зашквар. Дальше что - как с Гандзюк? Или избивать несовершеннолетних детей?!
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04.11.2021 01:08 Ответить
Она пишет - на нее напали? Или может занялась членовредительством шоб не сесть в тюрьму?
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04.11.2021 07:37 Ответить
Зеленых мразей законно не уберешь. Любые выборы будет подтасовка как с Вирастюком или Тереховым
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04.11.2021 02:13 Ответить
Братва рулит. Ребята из 90х получили корчки начальника сбу, депутатов и.тд. баканов кто это? Я им не завидую. В чем сила брат? В правде. У кого правда тот и сильнее
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04.11.2021 02:19 Ответить
сэмэн -- это поп гапон . а его дама ********** с драбыны бухая в жопу --- очень жаль что ТЕТЕРУК сэмэну в рыло не заехал когда этот ..вояка.. в РАДЕ бросил дымовую шашку . и вообще надо гадю савченко на сэмэне женить --- было бы прикольно
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04.11.2021 06:19 Ответить
Савченко точно с яйцами,так что скорее выдать замуж Сэмэна.
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04.11.2021 07:03 Ответить
Гадя оторванная на всю голову. Какие яйца?
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04.11.2021 07:38 Ответить
Без башки но с яйцами.
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04.11.2021 07:47 Ответить
Дик таваріщ Путєн дал распоряжєніє
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04.11.2021 07:58 Ответить
СБУ? Сэмэну? Савченко?
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04.11.2021 08:09 Ответить
А балаклаву шо, Насіння пропил? Отдай жене балаклаву, изверг!
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04.11.2021 08:42 Ответить
Это ЗЕковско-Ермаковская власть. Это Путинизация всей страны. г-нДоны. Мы ошиблись. выбрав его. Эту ошибку надо исправлять. и чем быстрее, тем лучше. Убийство. за убийством оппонентов.
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04.11.2021 09:33 Ответить
курва, то вже по за будь-якими межами....!!
тепер я точно розумію - зєльку і його прихвостнів треба гнати якнайшвидше, судити і садити !!
нелюди!!!
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04.11.2021 12:19 Ответить
Напомнить: Абы не Порошенко.
А как дышали, а как дышали.
Могу всем любителям семененко и их дружбану саакашвили припомнить все эти митинги, трусяные майданы,
протесты и прочие х..ю против Порошенко. И где они?
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04.11.2021 15:27 Ответить
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