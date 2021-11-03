Заменить 6 млн лампочек по 75 ватт на светодиодные - и не нужно брать 500 МВт электроэнергии у Беларуси, окупаемость составит 12 дней, - экс-руководитель "Укрэнерго" Ковальчук
Бывший руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук предложил схему, позволяющую избежать закупки электроэнергии у Беларуси.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что с 2 ноября Украина начала брать у Беларуси 500 МВт аварийной помощи, кроме того, "Энергоатом" докупил в той же стране почти 900 мегаватт ежечасно за 460 миллионов гривен.
"А теперь давайте попробуем нестандартно взглянуть на ситуацию. Дефицит мощности можно решить двумя путями: выработать или импортировать дополнительную энергию или потребить меньше. Чего-то о потреблении меньше говорят только в контексте отключений/ограничений мощности, забывая об энергоэффективности.
Наиболее проблемными с точки зрения дефицита мощности 8 часов в сутки пикового потребления в течение пяти месяцев в году.
В эти часы (три утренних и пять вечерних) прибавляется несколько тысяч мегаватт дополнительного спроса по сравнению со среднесуточным потреблением. Причина? Освещение в темное время года, дополнительный нагрев помещений и другие домашние дела, но в основном в наших реалиях это освещение.
Что такое 500 МВт? Это 6,6 миллиона ламп накаливания по 75 ватт. Если считать потери в сетях по доставке этих 500 мВт к лампочкам, то ровно 6 миллионов отличных приборов родом из позапрошлого века. Современная светодиодная лампа с таким же световым потоком потребляет 7-9 ватт", - пишет Ковальчук.
Он подсчитал, что 6 миллионов домохозяйств в селах и малых городках используют обычные лампы.
"Помните, минус 6 млн лампочек по 75 ватт и не нужно брать 500 МВт по импорту? То есть замена только по одной лампочке в каждом доме/квартире этих домохозяйств решает проблему.
А теперь, внимание, вопрос: сколько стоит шесть миллионов светодиодных лампочек 7 ватт?
186 миллионов гривен!!!
Представьте, "Энергоатом" только за право импортировать этих 500 МВт в течение 8 часов в сутки один месяц заплатил 86,6 миллиона (460/885*500/24*8), а всего 460. То есть деньги, в принципе, на это есть. Вопрос только в механизме их предоставления населению в виде лампочек.
Средняя цена на пиковую энергию с начала ноября составила 3832 грн за мегаватт.
То есть, 500 МВт х 8 часов х 30 дней х 3832 грн = 460 миллионов гривен
Какая-то мистика. 6 млн совпало 2 раза. 460 тоже совпало", - иронизирует Ковальчук.
По его подсчетам, окупаемость замены лампочек, которые снизят пиковое потребление на 500 МВт, составляет сейчас 12 дней.
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Ти не з "офісу простих рішень" часом?
Але, якщо дуже кратко, в такій конфігурації не вдасться втримати частоту і єдина система розвалиться з високою вірогідністю.
ВЕС та СЕС працюють у єдиній системі як маневрові потужності, а не як базові.
Це не класичне маневрування, а прогнозоване, тобто мінімум по погоді. Для більш класичного вони мають ще бути укомплектовані системами акумулювання для балансування надлишками генерації.
Маневрові це ГЕС, ТЄЦ та ГАЕС.
Хіба ще додадуть сюди обмеження з виробництва та імпорту ламп накалу.
Років 15 тому читав, що в ЄС поступово вводилася заборона на виробництво лампочок накалу, спочатку заборонили все, що вище 100 Вт, потім 100 Вт, далі 75 Вт , 60Вт, останніми були 40 Вт і нижче.
Це було давно, тоді і вартість діодних ламп була набагато вища.
Тепер у мене питання, а як це можливо у наших умовах?
LED Лампи дуже чутливі до стрибків напруги і майже завжди виходять з ладу.
Чесно кажучи, я не знаю як у Європі борються з такими фактами, у нас я не можу добитися від нашого ОСББ та обленерго чому у мене декілька разів на день скаче напруга вище 253 V,
Чому знаю що так бо встановив на вхідній мережі реле напруги , яке береже мої ел.прилади та побутову техніку від цих стрибків.
Так от тепер питання, як думаєте яким шляхом піде, якщо піде, уряд щоб запровадити цю економію?
Я думаю, може бути якась постанова уряду чи навіть закон ВР про обмеження продажу та виробництва ламп накалу, а вище перераховані мною проблеми будуть кинуті на наші плечі.