Заменить 6 млн лампочек по 75 ватт на светодиодные - и не нужно брать 500 МВт электроэнергии у Беларуси, окупаемость составит 12 дней, - экс-руководитель "Укрэнерго" Ковальчук

Бывший руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук предложил схему, позволяющую избежать закупки электроэнергии у Беларуси.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с 2 ноября Украина начала брать у Беларуси 500 МВт аварийной помощи, кроме того, "Энергоатом" докупил в той же стране почти 900 мегаватт ежечасно за 460 миллионов гривен.

"А теперь давайте попробуем нестандартно взглянуть на ситуацию. Дефицит мощности можно решить двумя путями: выработать или импортировать дополнительную энергию или потребить меньше. Чего-то о потреблении меньше говорят только в контексте отключений/ограничений мощности, забывая об энергоэффективности.

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Наиболее проблемными с точки зрения дефицита мощности 8 часов в сутки пикового потребления в течение пяти месяцев в году.

В эти часы (три утренних и пять вечерних) прибавляется несколько тысяч мегаватт дополнительного спроса по сравнению со среднесуточным потреблением. Причина? Освещение в темное время года, дополнительный нагрев помещений и другие домашние дела, но в основном в наших реалиях это освещение.

Что такое 500 МВт? Это 6,6 миллиона ламп накаливания по 75 ватт. Если считать потери в сетях по доставке этих 500 мВт к лампочкам, то ровно 6 миллионов отличных приборов родом из позапрошлого века. Современная светодиодная лампа с таким же световым потоком потребляет 7-9 ватт", - пишет Ковальчук.

Он подсчитал, что 6 миллионов домохозяйств в селах и малых городках используют обычные лампы.

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"Помните, минус 6 млн лампочек по 75 ватт и не нужно брать 500 МВт по импорту? То есть замена только по одной лампочке в каждом доме/квартире этих домохозяйств решает проблему.

А теперь, внимание, вопрос: сколько стоит шесть миллионов светодиодных лампочек 7 ватт?

186 миллионов гривен!!!

Представьте, "Энергоатом" только за право импортировать этих 500 МВт в течение 8 часов в сутки один месяц заплатил 86,6 миллиона (460/885*500/24*8), а всего 460. То есть деньги, в принципе, на это есть. Вопрос только в механизме их предоставления населению в виде лампочек.

Средняя цена на пиковую энергию с начала ноября составила 3832 грн за мегаватт.

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То есть, 500 МВт х 8 часов х 30 дней х 3832 грн = 460 миллионов гривен

Какая-то мистика. 6 млн совпало 2 раза. 460 тоже совпало", - иронизирует Ковальчук.

По его подсчетам, окупаемость замены лампочек, которые снизят пиковое потребление на 500 МВт, составляет сейчас 12 дней.