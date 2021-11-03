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Заменить 6 млн лампочек по 75 ватт на светодиодные - и не нужно брать 500 МВт электроэнергии у Беларуси, окупаемость составит 12 дней, - экс-руководитель "Укрэнерго" Ковальчук

Заменить 6 млн лампочек по 75 ватт на светодиодные - и не нужно брать 500 МВт электроэнергии у Беларуси, окупаемость составит 12 дней, - экс-руководитель

Бывший руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук предложил схему, позволяющую избежать закупки электроэнергии у Беларуси.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с 2 ноября Украина начала брать у Беларуси 500 МВт аварийной помощи, кроме того, "Энергоатом" докупил в той же стране почти 900 мегаватт ежечасно за 460 миллионов гривен.

"А теперь давайте попробуем нестандартно взглянуть на ситуацию. Дефицит мощности можно решить двумя путями: выработать или импортировать дополнительную энергию или потребить меньше. Чего-то о потреблении меньше говорят только в контексте отключений/ограничений мощности, забывая об энергоэффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси

Наиболее проблемными с точки зрения дефицита мощности 8 часов в сутки пикового потребления в течение пяти месяцев в году.

В эти часы (три утренних и пять вечерних) прибавляется несколько тысяч мегаватт дополнительного спроса по сравнению со среднесуточным потреблением. Причина? Освещение в темное время года, дополнительный нагрев помещений и другие домашние дела, но в основном в наших реалиях это освещение.

Что такое 500 МВт? Это 6,6 миллиона ламп накаливания по 75 ватт. Если считать потери в сетях по доставке этих 500 мВт к лампочкам, то ровно 6 миллионов отличных приборов родом из позапрошлого века. Современная светодиодная лампа с таким же световым потоком потребляет 7-9 ватт", - пишет Ковальчук.

Он подсчитал, что 6 миллионов домохозяйств в селах и малых городках используют обычные лампы.

Также читайте: Беларусь начала поставки 500 МВт электроэнергии в Украину по договору об аварийной помощи, - Минэнерго РБ

"Помните, минус 6 млн лампочек по 75 ватт и не нужно брать 500 МВт по импорту? То есть замена только по одной лампочке в каждом доме/квартире этих домохозяйств решает проблему.

А теперь, внимание, вопрос: сколько стоит шесть миллионов светодиодных лампочек 7 ватт?

186 миллионов гривен!!!

Представьте, "Энергоатом" только за право импортировать этих 500 МВт в течение 8 часов в сутки один месяц заплатил 86,6 миллиона (460/885*500/24*8), а всего 460. То есть деньги, в принципе, на это есть. Вопрос только в механизме их предоставления населению в виде лампочек.

Средняя цена на пиковую энергию с начала ноября составила 3832 грн за мегаватт.

Читайте также: Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: Возможность такая есть, это прерогатива энергетических компаний

То есть, 500 МВт х 8 часов х 30 дней х 3832 грн = 460 миллионов гривен

Какая-то мистика. 6 млн совпало 2 раза. 460 тоже совпало", - иронизирует Ковальчук.

По его подсчетам, окупаемость замены лампочек, которые снизят пиковое потребление на 500 МВт, составляет сейчас 12 дней.

Автор: 

Беларусь (7937) энергоэффективность (113) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+37
Дефицит мощности решается еще проще. Отдаются Америке папа Беня и его шут, а заодно и Ахметку туда же на "перевоспитание". И все.
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03.11.2021 19:05 Ответить
+23
Міняти треба не лампочки а владу .!! .
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03.11.2021 19:41 Ответить
+21
Атомные элстанции запусти, тупица.. Хотя там в карман течет золотой ручей, нахера тот укратом
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03.11.2021 19:31 Ответить
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Страница 3 из 3
Та забороніть вже продаж отих енергозатратних ламп розжарювання! Це ж так просто! Лед лампа коштує дві буханки хліба або пів пачки цигарок і економить власнику кошти протягом декількох років. Перша куплена мною китайська лед лампа на 15 ватт горить вже 12 років. Мені самому цікаво коли ж вона здохне... В кабінеті настільна лампа всього 3 вати - цього вистачає для підсвітки клавіатури...
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03.11.2021 20:52 Ответить
Я уверен что большенство домов уже давно отказались от накаливания. Просто эти рацианализаторы уже не знают как обьяснить свой прощет.
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03.11.2021 22:06 Ответить
На жаль це не так. Маю хатку в селі вже 12 років і лише в цьому році вперше в сільському магазині зявилися лед лампи. Думаєте купують? Як би не так... але коли взимку влазять в хатку обовязково лед лампи крадуть.
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04.11.2021 03:40 Ответить
Наконец-то кто-то адекватный. Нужно просто перестать включать свет
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03.11.2021 20:57 Ответить
решили чуток по другому:просто перестать включать елстанции
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03.11.2021 21:53 Ответить
Кстати,высокие пиковые нагрузки и неэффективное использование энергии СЭС-одна из причин отказа большинства стран ЕС от"родноприродного"(С) зимнего времени-ещё один вариант выхода!
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03.11.2021 21:15 Ответить
А де воно раніше було?
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03.11.2021 21:54 Ответить
А когда вырубают Карпаты и не будет хватать бумаги, предложат людям экономить на туалетке и ходить с нечищенными жо...ами.
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03.11.2021 22:02 Ответить
Не.просто делать с детства гимнастику ,чтобы как шарик ,активно там все вылизывать
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03.11.2021 22:51 Ответить
Средняя мощность одного ветрогенератора 1 МВт. Время установки несколько дней. В ветряную погоду может обогревать 400 частных домов.
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03.11.2021 22:13 Ответить
Для компенсации 500 МВт каждая область должна поставить 15 ветротурбин.
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03.11.2021 22:17 Ответить
А коли вітру немає крутити по черзі!
Ти не з "офісу простих рішень" часом?
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03.11.2021 23:06 Ответить
Когда нет ветра мощность компенсируется традиционными парогенераторами на газу/угле/мазуте.
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03.11.2021 23:24 Ответить
То есть. нужно иметь постоянно на подхвате и на парах электростанции на ископаемых?
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04.11.2021 09:04 Ответить
Для маневрирования мощностью обязательно.
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04.11.2021 11:16 Ответить
Це все працює зовсім не так. Нажаль формат коменту не дозволяє детально пояснити.
Але, якщо дуже кратко, в такій конфігурації не вдасться втримати частоту і єдина система розвалиться з високою вірогідністю.
ВЕС та СЕС працюють у єдиній системі як маневрові потужності, а не як базові.
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04.11.2021 11:33 Ответить
Как можно маневрировать солнцем и ветром?
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04.11.2021 12:09 Ответить
Ага, обігрівати 400 будинків можна, а маневрувати не можна.
Це не класичне маневрування, а прогнозоване, тобто мінімум по погоді. Для більш класичного вони мають ще бути укомплектовані системами акумулювання для балансування надлишками генерації.
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04.11.2021 14:34 Ответить
Як ВЕС та СЕС можуть працювати як маневрові якщо їх генерація непередбачувана? Набігли хмари або заспокоївся вітер на хвилини - генерація і зменшилась, - треба компенсувати.

Маневрові це ГЕС, ТЄЦ та ГАЕС.
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04.11.2021 12:34 Ответить
І головне, купити лампочки у потрібного виробника. Після "великого будівництва", "великого садівництва" та "великого озеленення" та "великофлотськонаукового придбання" буде "великоламподіодне вкручування"? Дайош побільше "Великого", щоб сцикун тішився!
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03.11.2021 22:17 Ответить
Даешь всем светодиодные лампочки по доступной цене) Тогда точно будет экономия. Хотя, на светодиодных лампах сейчас уже большинство.
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03.11.2021 22:45 Ответить
Как пишут специалисты, вы можете поменять лампочки на светодиодные, но если не научились контролировать включение энергозатратных приборов, таких как утюги, эл плиты и обогреватели, то энергозберегающими лампочками можно пренебречь. Короче, тут дело не в лампочках.
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03.11.2021 23:19 Ответить
Заходишь в подъезд, а там с вечера до утра горят лампочки, а датчики движения некому поставить, как к примеру в Германии в 80-х годах минувшего века.
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03.11.2021 23:28 Ответить
Як бідкаються старі люди - Кінець світу....З такими керівниками країни.
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03.11.2021 23:38 Ответить
Тут недавно Беня ТЭЦ в городе остановил, пол года горячей воды в городе небыло, зато бойлеры многие купили и за электричество исправно можно было денежку взымать.
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03.11.2021 23:41 Ответить
Дик вот в чьом дєло! Ето лампочки во всьом віноватиє!
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04.11.2021 08:03 Ответить
Тут выход один. Строить атомные станции, свое ядерное топливо и переводить отопление на электрическое.
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04.11.2021 09:07 Ответить
Только сети у нас не расчитаны на такое.
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04.11.2021 12:35 Ответить
Голову чуваку заменить..Вместо монополии на солнечную и ветровую энергию у ДТЭК просто ввести подключение для частников к среднему тарифу на альтернативу без тонны бумаг и унижение. И Вместо 500 мгвт мы получим 500 тыс МГВТ минимум! Убрать монополии Ахметова,Фирташа, Рабиновича, Бойко(Мендельсона),Вальцмана(порошенко), и обязательно посадить их марионетку Йулю (Капительман).
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04.11.2021 09:13 Ответить
Мне кажется лампочки давно поменяны, сейчас лампу накаливания сложнее найти чем светодиодную.
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04.11.2021 09:26 Ответить
Думаю по селах ще вони є,, особливо по бюджетних установах школи, ФАПи, сільради та сама пошта.
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04.11.2021 14:10 Ответить
Не власть менять нужно, а систему управления государством, от представительского правления к реальной народной прямой демократии с жесткими наказаниями за нарушения. Лучший это лишение гражданства и любых прав в стране, если вор, коррупционер или убийца.
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04.11.2021 09:34 Ответить
Принять закон о ввозе светодиодных лампочек без НДС и начать продавать их через Укрпочту в сельской местности. Предложение было 2 года назад. никто и не сдвинулся с места. На этом же откат нельзя замутить!!!
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04.11.2021 10:04 Ответить
Один з варіантів.
Хіба ще додадуть сюди обмеження з виробництва та імпорту ламп накалу.
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04.11.2021 14:07 Ответить
Ідея з лампочками непогана.
Років 15 тому читав, що в ЄС поступово вводилася заборона на виробництво лампочок накалу, спочатку заборонили все, що вище 100 Вт, потім 100 Вт, далі 75 Вт , 60Вт, останніми були 40 Вт і нижче.
Це було давно, тоді і вартість діодних ламп була набагато вища.

Тепер у мене питання, а як це можливо у наших умовах?
LED Лампи дуже чутливі до стрибків напруги і майже завжди виходять з ладу.
Чесно кажучи, я не знаю як у Європі борються з такими фактами, у нас я не можу добитися від нашого ОСББ та обленерго чому у мене декілька разів на день скаче напруга вище 253 V,
Чому знаю що так бо встановив на вхідній мережі реле напруги , яке береже мої ел.прилади та побутову техніку від цих стрибків.
Так от тепер питання, як думаєте яким шляхом піде, якщо піде, уряд щоб запровадити цю економію?
Я думаю, може бути якась постанова уряду чи навіть закон ВР про обмеження продажу та виробництва ламп накалу, а вище перераховані мною проблеми будуть кинуті на наші плечі.
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04.11.2021 14:05 Ответить
А может перестаньте воровать ! За границу электрика с Украины идёт 0,25 коп. кВт /час . Как это объяснить ? Или нашим людям лапшу вешать легко .
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04.11.2021 21:29 Ответить
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