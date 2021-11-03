Дело экс-беркутовца, разгонявшего митингующих на Майдане 30 ноября 2013 г., передано в суд, - Офис генпрокурора

Прокуратурой завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-сотрудника ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Досудебное расследование установило, что бывший сотрудник "Беркута" 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности превысил служебные полномочия и власть. Во исполнение явно преступного приказа по предварительному сговору с руководством и другими работниками подразделения милиции он применял насилие к гражданам и незаконно препятствовал проведению собраний и митингов.

Кроме того, он внес в официальные документы заведомо ложные данные о якобы совершении митингующими административных правонарушений. Во время допроса в качестве свидетеля экс-беркутовец предоставил органу следствия ложные показания, искусственно создавая доказательства защиты", - говорится в сообщении.

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Действия бывшего сотрудника полка милиции особого назначения "Беркут" квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины.