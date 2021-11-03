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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дело экс-беркутовца, разгонявшего митингующих на Майдане 30 ноября 2013 г., передано в суд, - Офис генпрокурора

Дело экс-беркутовца, разгонявшего митингующих на Майдане 30 ноября 2013 г., передано в суд, - Офис генпрокурора

Прокуратурой завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-сотрудника ПМОН "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Досудебное расследование установило, что бывший сотрудник "Беркута" 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности превысил служебные полномочия и власть. Во исполнение явно преступного приказа по предварительному сговору с руководством и другими работниками подразделения милиции он применял насилие к гражданам и незаконно препятствовал проведению собраний и митингов.

Кроме того, он внес в официальные документы заведомо ложные данные о якобы совершении митингующими административных правонарушений. Во время допроса в качестве свидетеля экс-беркутовец предоставил органу следствия ложные показания, искусственно создавая доказательства защиты", - говорится в сообщении.

Также читайте: Дело экс-"беркутовца" Пацеляка: прокуратура передала в суд результаты служебного расследования

Действия бывшего сотрудника полка милиции особого назначения "Беркут" квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины.

Автор: 

Беркут (8690) прокуратура (5039) преступления против Майдана (293)


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8 років, спрінтери мля...
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03.11.2021 19:34 Ответить
такое количество статей... по-совокупности наверное и повесить можно гниду.
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03.11.2021 19:54 Ответить
Це добре, бо непокаране зло повертається.
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03.11.2021 19:58 Ответить
А чё фамилию не называют? Стесняются?
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03.11.2021 20:02 Ответить
После суда пойдет в главк начальником отдела или замминистра назначат.
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03.11.2021 22:03 Ответить
Як розлідується злочин в Запоріжі, коли поліцай носаком в голову , можливо вбив протестувальника.
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04.11.2021 08:48 Ответить
 
 