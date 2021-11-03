Правительство упростило порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дія", - Минсоцполитики
Кабмин на заседании 3 ноября упростил порядок получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Внесены изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия. Упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуется около 14 тысяч женщин. Для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если женщина не может использовать портал "Дія", то у нее есть возможность назначения помощи на основании соответствующей справки в бумажной форме.
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правда у нас же муссолинизм, или что там таки я вижу каждый день?
все жители не любят нигеров, как и я. тоже страдаю от этого - правда не скажу - сам ли ненавижу, или меня ненавидят
Ну а про количество багов в этой Дие я вобще молчу. Один пиар