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Суд не обязывал меня заплатить 76 тыс. за газ, а отказал в пересчете начислений, - министр энергетики Галущенко

Суд не обязывал меня заплатить 76 тыс. за газ, а отказал в пересчете начислений, - министр энергетики Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко собирается оспорить в апелляции решение суда, отказавшегося пересчитать выставленный ему "Киевоблгазсбытом" счет за газ на 76 тыс. гривен.

Об этом министр написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Галущенко отметил, что сам подал иск против облгаза, оспаривая правомерность выставленного счета, но суд не удовлетворил его иск.

"Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал. Если апелляция поддержит решение первой инстанции, то я оплачиваю установленную судом сумму. В то же время, хочу обратить внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против меня о взыскании средств", - написал министр.

Ранее СМИ сообщили, что суд якобы обязал Галущенко оплатить 76 тыс.грн газового долга.

Автор: 

Газ (10238) долг (1151) Галущенко Герман (262) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+12
Пусть платят лохи, а министр считает, что платить по счетам - плохой тон. У ЗЕли все такие.
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03.11.2021 20:06 Ответить
+11
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03.11.2021 20:17 Ответить
+9
Міністр показує приклад для всіх,не платити поки суд не забов"яже.
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03.11.2021 20:07 Ответить
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Позорник!!!!! Зеленый министр....
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03.11.2021 20:02 Ответить
подивмось як пободається
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04.11.2021 01:00 Ответить
Пусть платят лохи, а министр считает, что платить по счетам - плохой тон. У ЗЕли все такие.
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03.11.2021 20:06 Ответить
Заметьте, это бывший министр ЭНЕРГЕТИКИ. ЗЕминистр. Слава ЗЕле! Платят только лохи! А Зеля не лох!
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03.11.2021 20:10 Ответить
Бенина школа.
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03.11.2021 20:12 Ответить
как там беня говорил - долги отдают только трусы
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04.11.2021 09:29 Ответить
так є ж випадки коли нараховують космiчнi суми. можe i мiнiстр попав
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04.11.2021 01:01 Ответить
зебиратели!!!! Вам полшестой сезон "Слуги народа" не надоел? Судя по расходам вы каждый день его смотрите в кинотеатрах, попивая коньячок и коктейли...
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03.11.2021 20:07 Ответить
Міністр показує приклад для всіх,не платити поки суд не забов"яже.
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03.11.2021 20:07 Ответить
Хтозна , моєму сусідові по гаражу "накрутили" 50000 грн. за електроенергію. Це при тому що він ходить до гаража один раз в рік і в денний час. Просто, щоб траву прибрати біля дверей бо він цим гаражем не користується, так як має другий гараж біля будинку. Правда повезло, відбився від цього "боргу" без суду.
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03.11.2021 20:14 Ответить
может лампочку забыл выключить, а может соседи линию провели на сварочный аппарат. народ у нас умный, особенно если за чужой счет. так что если кто-то чем-то не пользуется и бывает раз в год - не факт что этим не пользуется кто-то другой, немного чаще.
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04.11.2021 00:05 Ответить
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03.11.2021 20:17 Ответить
Жлобы кодлана Коломойского. Галущенко незаконно получил в "Энергоатоме" 278 тыс. грн премии / Крестник Деркача Галущенко - юрист. Проигравший суд в пользу российских фирм, которым " Энергоатом " заплатил 28 миллионов долларов за искусственно начисленные долги. Деркач уже пытался взять всю атомную энергетику под контроль, довести до банкротства и приватизировать . Финансовые злоупотребления Деркача оценивали в 3,6 млрд грн. Назначение Галущенко лоббировал Шефир.
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03.11.2021 20:25 Ответить
Банда Деркача добре грабанула Енергоатом в 2007-8 рр. Все зійшло з рук
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03.11.2021 21:06 Ответить
встрял очкарик!!!!
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03.11.2021 20:40 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Що за гроші, за який період? Громадянин міністр роками не платив за одержаний газ?
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03.11.2021 21:04 Ответить
так є ж випадки коли нараховують космiчнi суми. можe i мiнiстр попав
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04.11.2021 01:03 Ответить
Феерически! А теперь выпускайте Леща, который расскажет что это нормально, и что сейчас никто не платит...
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03.11.2021 21:12 Ответить
Позорная жлобина!
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03.11.2021 22:43 Ответить
так є ж випадки коли нараховують космiчнi суми. можe i мiнiстр попав. люди тeж подають до суду
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04.11.2021 01:04 Ответить
Якщо навіть міністра олігархи нагибають через продажні суди, що вже казати про "пересічних" споживачів...
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04.11.2021 05:03 Ответить
повторил подвиг Ежова и Ягоды...
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04.11.2021 07:17 Ответить
Ну, если министр из ЗЕленой стаи платить не хочет......, то нам сам Бог велел!!!!!
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04.11.2021 07:40 Ответить
 
 