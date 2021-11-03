Суд не обязывал меня заплатить 76 тыс. за газ, а отказал в пересчете начислений, - министр энергетики Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко собирается оспорить в апелляции решение суда, отказавшегося пересчитать выставленный ему "Киевоблгазсбытом" счет за газ на 76 тыс. гривен.

Об этом министр написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Галущенко отметил, что сам подал иск против облгаза, оспаривая правомерность выставленного счета, но суд не удовлетворил его иск.

"Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал. Если апелляция поддержит решение первой инстанции, то я оплачиваю установленную судом сумму. В то же время, хочу обратить внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против меня о взыскании средств", - написал министр.

Ранее СМИ сообщили, что суд якобы обязал Галущенко оплатить 76 тыс.грн газового долга.