Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида

В Украине под лечение пациентов с коронавирусной болезнью выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородоснабжением.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Украине выделено 74 162 койки для лечения больных COVID-19, из них 95% - это койки с кислородом, 70 228 коек обеспечены возможностью проводить кислородную терапию. Пациентами, нуждающимися в кислороде, сейчас занято 57% коек с кислородом", - сказал Комарида.

Он добавил, что за последний месяц Украина выдерживает минимальный резерв 20-30 тысяч свободных коек с кислородом. С 1 августа Минздрав дополнительно ввел 35 тысяч 479 коек под госпитализацию больных коронавирусом. За октябрь было введено 30 828 коек.

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"Такое количество введенных коек - еще не предел медицинской системы. В пиковые нагрузки весенней волны в Украине было выделено более 80 тысяч ковидных коек", - отметил Комарида.

Он напомнил, что в настоящее время 35 предприятий в Украине выпускают до 400 тонн жидкого кислорода в сутки. Правительство выделило почти 400 млн грн субвенции на обеспечение кислородоснабжения. Всего в 2021 году на кислородоснабжение выделено 1 млрд 148 млн грн.