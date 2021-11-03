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Новости
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Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида

Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида

В Украине под лечение пациентов с коронавирусной болезнью выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородоснабжением.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Украине выделено 74 162 койки для лечения больных COVID-19, из них 95% - это койки с кислородом, 70 228 коек обеспечены возможностью проводить кислородную терапию. Пациентами, нуждающимися в кислороде, сейчас занято 57% коек с кислородом", - сказал Комарида.

Он добавил, что за последний месяц Украина выдерживает минимальный резерв 20-30 тысяч свободных коек с кислородом. С 1 августа Минздрав дополнительно ввел 35 тысяч 479 коек под госпитализацию больных коронавирусом. За октябрь было введено 30 828 коек.

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"Такое количество введенных коек - еще не предел медицинской системы. В пиковые нагрузки весенней волны в Украине было выделено более 80 тысяч ковидных коек", - отметил Комарида.

Он напомнил, что в настоящее время 35 предприятий в Украине выпускают до 400 тонн жидкого кислорода в сутки. Правительство выделило почти 400 млн грн субвенции на обеспечение кислородоснабжения. Всего в 2021 году на кислородоснабжение выделено 1 млрд 148 млн грн.

Автор: 

Минздрав (4905) кислород (70) Комарида Александр (11)


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Топ комментарии
+3
Только вот ваши парадные реляции не подтверждают ни лавврачи, ни пациенты, ни волонтеры.
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03.11.2021 20:25 Ответить
+3
Одесситам это расскажи....
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03.11.2021 20:32 Ответить
+1
Что ты п......ишь?
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03.11.2021 20:32 Ответить
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Только вот ваши парадные реляции не подтверждают ни лавврачи, ни пациенты, ни волонтеры.
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03.11.2021 20:25 Ответить
https://nikvesti.com/news/incidents/232785
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03.11.2021 20:28 Ответить
Бо це Федірів створив такий віртуальний кабінет з ліжками й уся ЗЕ-псарня повірила , що то ліжка реальні , а не віртуальні .

Що поробишь - деджателізація змінію реальність на віртуальну сутність .
В цьому віртуальному світі ЗЕ-слугам дуже комфортно !

Ну а то що там на ефірі у Шустера жіночка з Маріуполя ридала , возячи балони з киснем (за свій рахунок) для хворої мами ... але ж оцініть фокус-покус -- вона їх по відремантованих дорогах возила . А якщо не ремонтували , то не довезла би !
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03.11.2021 21:07 Ответить
Одесситам это расскажи....
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03.11.2021 20:32 Ответить
Что ты п......ишь?
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03.11.2021 20:32 Ответить
что оно чешет то....У меня брат погиб так от ЭТОГО..!11
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03.11.2021 20:33 Ответить
Пропоную з невакцинованих брати повну вартість лікування та перебування у лікарні.
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03.11.2021 20:35 Ответить
Якщо 95% ліжок (які були підготовлені до чергової хвилі пандемії, якщо вірити Зе! та МОЗ) забезпечені киснем, то звідки ж проблеми з наданням кисневої допомоги хворим у всіх регіонах???

Комаріда, ти вже в одному списку з Ляшком, Стєпановим і ще одним довбнем (забув прізвище того зама...) які забрехалися так, що почали суперечити самі собі...
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03.11.2021 22:00 Ответить
 
 