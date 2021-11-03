Под лечение пациентов с COVID-19 выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородом, - замглавы Минздрава Комарида
В Украине под лечение пациентов с коронавирусной болезнью выделено более 74 тыс. коек, 95% из них обеспечены кислородоснабжением.
Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас в Украине выделено 74 162 койки для лечения больных COVID-19, из них 95% - это койки с кислородом, 70 228 коек обеспечены возможностью проводить кислородную терапию. Пациентами, нуждающимися в кислороде, сейчас занято 57% коек с кислородом", - сказал Комарида.
Он добавил, что за последний месяц Украина выдерживает минимальный резерв 20-30 тысяч свободных коек с кислородом. С 1 августа Минздрав дополнительно ввел 35 тысяч 479 коек под госпитализацию больных коронавирусом. За октябрь было введено 30 828 коек.
"Такое количество введенных коек - еще не предел медицинской системы. В пиковые нагрузки весенней волны в Украине было выделено более 80 тысяч ковидных коек", - отметил Комарида.
Он напомнил, что в настоящее время 35 предприятий в Украине выпускают до 400 тонн жидкого кислорода в сутки. Правительство выделило почти 400 млн грн субвенции на обеспечение кислородоснабжения. Всего в 2021 году на кислородоснабжение выделено 1 млрд 148 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що поробишь - деджателізація змінію реальність на віртуальну сутність .
В цьому віртуальному світі ЗЕ-слугам дуже комфортно !
Ну а то що там на ефірі у Шустера жіночка з Маріуполя ридала , возячи балони з киснем (за свій рахунок) для хворої мами ... але ж оцініть фокус-покус -- вона їх по відремантованих дорогах возила . А якщо не ремонтували , то не довезла би !
Комаріда, ти вже в одному списку з Ляшком, Стєпановим і ще одним довбнем (забув прізвище того зама...) які забрехалися так, що почали суперечити самі собі...