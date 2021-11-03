Подделка COVID-сертификатов: три врача уволены, три врача получили выговор, в шести регионах ведется служебное расследование
Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что в связи со случаями подделки документов о COVID-прививках уже уволены три врача.
Об этом она проинформировала на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Минздрав обратился к местным властям относительно отстранения руководителей учреждений здравоохранения, по тем учреждениям, где ведут уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации. - Ред.). В настоящее время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - сказала Карчевич.
Также замминистра сообщила, что согласно мониторингу Минздрава, в социальных сетях и публичном пространстве выявлено 210 тысяч сообщений о продаже и купле документов о ковид-прививках. Информация о них направлена в правоохранительные органы.
Кроме этого, по словам Карчевич, Минздрав с помощью электронных инструментов имеет возможность отслеживать на уровне каждого учреждения здравоохранения информацию об использовании вакцины и количестве проведенных прививок.
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Очередную подделку государственного сервиса "Дія" зафиксировали в Харькове - 17-летний юноша создал фейковую программу и запустил крупнейший канал ее распространения, насчитывавший 20 тысяч человек.
Об этом в среду, 3 ноября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
За отдельную плату в фейковой "Дие" можно было создать любой документ - от паспорта до Covid-сертификата. Цены колебались в пределах нескольких сотен гривен. В частности, за 200 гривен можно было купить фейковый паспорт гражданина Украины, 300 гривен стоил фиктивный COVID-сертификат, 100 гривен - водительское удостоверение. Поддельные документы генерировались через бот в Telegram, подписка на который стоила 200 гривен.
у них разные домены. Перепутать их невозможно.
так что как сервис (по копиям) документов населения дия в принципе может работать, но в качестве приравнивания их к официальным - ни в коем случае, так как это просто огромный распил.
У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.
Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.
- Шуба-то,- говорит,- больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а найду преступника. Плюну ему в морду.
И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая морда собачища - коричневая, морда острая и несимпатичная.
Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал "пс" и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону - и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.
Рухнула бабка на колени перед агентом.
- Да,- говорит,- попалась. Не отпираюсь. И,- говорит,- пять ведер закваски - это так. И аппарат - это действительно верно. Все,- говорит,- находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.
Ну, народ, конечно, ахнул.
- А шуба?- спрашивают.
- Про шубу,- говорит, ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное - это так. Ведите меня, казните.
Ну, увели бабку.
Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал "пс" и отошел.
Повела собачища глазом, понюхала воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.
Побелел управдом, упал навзничь.
- Вяжите,- говорит,- меня, люди добрые, сознательные граждане. Я,- говорит,- за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.
Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.
Побледнел гражданин, свалился перед народом.
- Виноват,- говорит,- виноват. Я,- говорит,- это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!
Растерялся народ.
"Что,- думает,- за такая поразительная собака?"
а купец Еремей бабкин заморгал очками, глянув вокруг, вынул деньги и подает их агенту.
- Уводи,- говорит,- свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай,- говорит,- пропадает енотовая шуба. Пес с ней…
А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.
Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.
Заблекотал купец, побледнел.
- Ну,- говорит,- бог правду видит, если так. Я,- говорит,- и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то,- говорит,- братцы, не моя. Шубу-то,- говорит,- я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!
Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих - кто подвернулся - и держит.
Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.
Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.
И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.
- Кусайте,- говорит,- меня, гражданка. Я,- говорит,- на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру…
Чего было дальше - неизвестно. Я от греха поскорее смылся.
Тепер, що прочитають інші такі самі в контексті? Треба буде дати лише "могорич" і отримаємо лише догану, а бомажки мож заганяти вже по 400-500 баксів, бо додався ризик. Продамо штук 100, грошей хватить і відкупитись.
А треба ПО 10 років і не умовних. Невже до зебілів не доходить, що вірус вбиває?
Яка європа? АУ? Ми до стандартів Сомалі рухаємось.