Подделка COVID-сертификатов: три врача уволены, три врача получили выговор, в шести регионах ведется служебное расследование

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что в связи со случаями подделки документов о COVID-прививках уже уволены три врача.

Об этом она проинформировала на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минздрав обратился к местным властям относительно отстранения руководителей учреждений здравоохранения, по тем учреждениям, где ведут уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации. - Ред.). В настоящее время имеем обратную связь и следующую ​​статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - сказала Карчевич.

Также замминистра сообщила, что согласно мониторингу Минздрава, в социальных сетях и публичном пространстве выявлено 210 тысяч сообщений о продаже и купле документов о ковид-прививках. Информация о них направлена ​​в правоохранительные органы.

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Кроме этого, по словам Карчевич, Минздрав с помощью электронных инструментов имеет возможность отслеживать на уровне каждого учреждения здравоохранения информацию об использовании вакцины и количестве проведенных прививок.