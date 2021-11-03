Польша заявляет, что белорусские военные вторгались на ее территорию
МИД Польши вызвал посла Беларуси из-за того, что в ночь с 1 на 2 ноября с белорусской на польскую территорию вторглись вооруженные люди в форме.
Об этом сказано в заявлении польского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
"Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации", - сказано в заявлении МИД.
По словам замглавы ведомства Петра Вавжика, польская сторона не потерпит таких провокаций со стороны режима Лукашенко.
"Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Европейского Союза", - добавил он.
Власти Беларуси опровергают обвинения во вторжении, пишет белорусское государственное информагентство "Белта". "Недавнее заявление о "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований", - утверждает официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. По его словам, у польской стороны нет никаких доказательств того, что белорусские военнослужащие вторгались на территорию Польши.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если нет - убить нахер!
Запрещено границу нарушать! Будет разрешение - и не будет у них проблем!
- так она уже терпит. Так же как мы терпим пролеты московских беспилотников над Харьковской областью
Если так реагировать на провокации, то они точно не прекратятся.
Открыли бы огонь по "вооруженным людям в военной форме"!
Было бы сложно отрицать провокацию, если бы поляки предоставили пару-тройку свежих трупов.
ОК !
...Тільки питання - чому Україна не стріляла - коли москалі нагло захоплювала Крим та Донбас ?
Слабо було