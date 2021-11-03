РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4055 посетителей онлайн
Новости
16 089 51

Польша заявляет, что белорусские военные вторгались на ее территорию

Польша заявляет, что белорусские военные вторгались на ее территорию

МИД Польши вызвал посла Беларуси из-за того, что в ночь с 1 на 2 ноября с белорусской на польскую территорию вторглись вооруженные люди в форме.

Об этом сказано в заявлении польского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации", - сказано в заявлении МИД.

По словам замглавы ведомства Петра Вавжика, польская сторона не потерпит таких провокаций со стороны режима Лукашенко.

"Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Европейского Союза", - добавил он.

Читайте: Гражданина Украины задержали в Польше за перевозку иракских нелегалов из Беларуси

Власти Беларуси опровергают обвинения во вторжении, пишет белорусское государственное информагентство "Белта". "Недавнее заявление о "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований", - утверждает официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. По его словам, у польской стороны нет никаких доказательств того, что белорусские военнослужащие вторгались на территорию Польши.

Автор: 

Беларусь (7937) Польша (8538)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Заминировали бы там поляки местность и затем передавали бы "доказательства" в "разобраном" виде.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:08 Ответить
+20
Шо, млять, вже зельониє чєлавєчкі до поляків добрались?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
+18
впевненний що це кацапскі ФСБешники були,***** провокує Європу за допомогою Лукашенко,воно не заспокоїться поки не получить по зубах,шкода що Європа дозволяє це
показать весь комментарий
03.11.2021 21:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.11.2021 21:00 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 21:24 Ответить
Шо, млять, вже зельониє чєлавєчкі до поляків добрались?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
Опять какиевашидоказательства...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:04 Ответить
Ну только слегка.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:05 Ответить
впевненний що це кацапскі ФСБешники були,***** провокує Європу за допомогою Лукашенко,воно не заспокоїться поки не получить по зубах,шкода що Європа дозволяє це
показать весь комментарий
03.11.2021 21:05 Ответить
С носока гнать заблудившихся.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:06 Ответить
Всё провоцирут. Вот ведь рано или поздно выгребут и начнут потом волать про притеснения.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:06 Ответить
Відстрілювати треба.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:07 Ответить
Заминировали бы там поляки местность и затем передавали бы "доказательства" в "разобраном" виде.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:08 Ответить
И что ответит НАТО? Коллективную обеспокоенность? Раша тестирует...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:10 Ответить
В 2015 году Путлер бомбил Сирию почти день в день...Сирийские беженцы заполонили Европу по полному тарифу....Кремлевский фюрер импа провел разведку боем...,теперь это же далает Обнуляйтер Белоруси Лукашеску...а финансы Путлера....,ибо в Минске бабла отродясь не водилось...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:14 Ответить
Тут я погоджусь з білорусами. Поляки повинні пред'явити трупи, в іншому випадку це просто бла-бла-бла.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:17 Ответить
"Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации". А какие действия Польши? Вы кого то задержали или убили?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:21 Ответить
Таки убили... Нескольких мигрантов.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:30 Ответить
А у "мигрантов " - есть разрешение на пересечение границы?
Если нет - убить нахер!
Запрещено границу нарушать! Будет разрешение - и не будет у них проблем!
показать весь комментарий
04.11.2021 01:44 Ответить
Поляки долго церемониться с быдлом не будут...пара дипломатических Нот, а потом минное поле и до свидос ЕС..стадо Мавзолейных идиотов...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:23 Ответить
выложить белруских оккупантов из пулемета и будут доказательства.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:25 Ответить
А мы тем временем очень озабочены
показать весь комментарий
03.11.2021 21:26 Ответить
так стреляйте, озабоченцы!
показать весь комментарий
03.11.2021 21:27 Ответить
Странно что эти беженцы не оседают на РАБссии Путлера...Рай Земной фюрером построенный за 22 года у власти видимо не для "беженцев" Штирлицов...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:28 Ответить
бульбофюрер як шпилька в сраці що путлєру що "цивілізованим" європам...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:32 Ответить
Зарплата таджика беженца на Мацовии типа дворника 22 000 РЖУблей...,подмел Мавзолей чЛенина 30 тысч...работай не хочу.. Шойся эти сирийцы иракцы и прочие дятлы переборчивые сильно...,в Польше заплата маленькая 2 доллара в день и рано дома....
показать весь комментарий
03.11.2021 21:32 Ответить
Хочуть втягнути Україну у конфлікт, потім ***** введе свої війська, які він стягнув до наших кордонів і може початися повномасштабна війна
показать весь комментарий
03.11.2021 21:39 Ответить
Казус белли?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:39 Ответить
Польша не потерпит?
- так она уже терпит. Так же как мы терпим пролеты московских беспилотников над Харьковской областью
показать весь комментарий
03.11.2021 21:43 Ответить
мне нравится - "не потерпим", а это что было???? зашли военные люди и не были уничтожены, это не потерпим?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:45 Ответить
Повсиралось войско польське? З поляків воїни,як з гівна куля.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:52 Ответить
ну так если не будут терпеть, то почему тушки ихтамнетов не предъявлены ?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:55 Ответить
тоже решили поиграть в ихтамнетов
показать весь комментарий
03.11.2021 22:00 Ответить
Доказом може служити лише тушка лукашенківця. Стріляйте і не сумнівайтесь - НАТО з вами, Президентом у вас не "зєлєнський" а міністром оборони не Резнік(ов).
показать весь комментарий
03.11.2021 22:00 Ответить
Зелені чоловічки це місцеві повстанці. Шахтьори і трактористи.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:07 Ответить
Полякам надо было трупы предъявить таракану. И родственников покойных погранцов найти, пусть радуются. Нет у бульбашей духа свободы - жалкие потомки, великих предков.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:14 Ответить
У бульбашів єдині прєдкі це більшовики...)))
показать весь комментарий
03.11.2021 22:21 Ответить
"Польща сповнена рішучості захищати свої кордони та зовнішні кордони Європейського Союзу". - Ну й чому поляки не стріляли по "ихтамнетах"? Бояться вусатого таргана?
показать весь комментарий
03.11.2021 22:27 Ответить
Беріть приклад з турецької армії. "Ніж у спину" -- зате після цього ніяких провокацій.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:35 Ответить
Как то несерьезно все это.
Если так реагировать на провокации, то они точно не прекратятся.
Открыли бы огонь по "вооруженным людям в военной форме"!
Было бы сложно отрицать провокацию, если бы поляки предоставили пару-тройку свежих трупов.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:40 Ответить
да прекрати.. белокацапы сказали бы - " поляки выкрали беларуских пограничников с нашей территории - и убили ! И пытали!"
показать весь комментарий
04.11.2021 01:48 Ответить
Стільки правильних !!!
ОК !
...Тільки питання - чому Україна не стріляла - коли москалі нагло захоплювала Крим та Донбас ?
Слабо було
показать весь комментарий
03.11.2021 22:53 Ответить
На Бамбасии кацапы сами зажмурились? От кого Гиркин/Дыркин из Словянска драпал?! От своих ночных кошмаров?
показать весь комментарий
04.11.2021 01:19 Ответить
***** своего ручного песика Лукашеску натравливает чтобы потом весь мир просил ***** сесть за стол переговоров и типо утихомирить Беларашку
показать весь комментарий
04.11.2021 00:01 Ответить
Зажмурить тварей вот и доказательства.
показать весь комментарий
04.11.2021 01:16 Ответить
Просто рядовые поляки не верят, что все это всерьез. Как украинцы в 2014.
показать весь комментарий
04.11.2021 03:12 Ответить
огонь на поражение, если бьі в Украине так в 2014-м сделали, то все бьіло бьі по другому...
показать весь комментарий
04.11.2021 06:32 Ответить
пока гуманисти не поймут, что лучшее доказательство это мёртвый московит ничего не изменится
показать весь комментарий
04.11.2021 07:09 Ответить
Стрелять надо было по этим, "заблудившимся"!!!!
показать весь комментарий
04.11.2021 07:37 Ответить
Так это не вторжение в Польшу.. это вторжение в НАТО. Ждем, посмотреть, реакцию и действие блока на случившееся.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:38 Ответить
Я помню ,как полицейские Польши, застрелили , Украинца , который вёз беременную жену в больницу , такие смелые плять были , а )(ули вы сейчас не стреляйте ,очко жим, жим
показать весь комментарий
04.11.2021 10:14 Ответить
 
 