Польша заявляет, что белорусские военные вторгались на ее территорию

МИД Польши вызвал посла Беларуси из-за того, что в ночь с 1 на 2 ноября с белорусской на польскую территорию вторглись вооруженные люди в форме.

Об этом сказано в заявлении польского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют все более очевидные признаки преднамеренной эскалации", - сказано в заявлении МИД.

По словам замглавы ведомства Петра Вавжика, польская сторона не потерпит таких провокаций со стороны режима Лукашенко.

"Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Европейского Союза", - добавил он.

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Власти Беларуси опровергают обвинения во вторжении, пишет белорусское государственное информагентство "Белта". "Недавнее заявление о "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований", - утверждает официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. По его словам, у польской стороны нет никаких доказательств того, что белорусские военнослужащие вторгались на территорию Польши.