Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев
На борту самолета АН-12, разбившегося близ Иркутска в Российской Федерации, находились двое украинцев.
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, было двое украинцев", - написал Николенко.
Он сообщил, что Консульство Украины в Новосибирске установило связь с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, ждет результаты идентификации жертв и выясняет обстоятельства катастрофы.
Также Николенко опубликовал номер "Горячей линии" консульства для родственников: +79133791293.
Напомним, 3 ноября во время катастрофы Ан-12 под Иркутском погибли семь человек. Минтранс сообщил, что двое погибших - украинцы.
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однак це затримання не завадило зупинці гілки турецького потоку в бік південної частини єс
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Хотя уже пора выходить полярной лисице, а не еноту.
Мы бы вообще все запретили, кроме церквей и армейской учебки.
Там и за ресурсом следят, и оплата в евро.