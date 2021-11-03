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Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев

Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев

На борту самолета АН-12, разбившегося близ Иркутска в Российской Федерации, находились двое украинцев.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, было двое украинцев", - написал Николенко.

Он сообщил, что Консульство Украины в Новосибирске установило связь с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, ждет результаты идентификации жертв и выясняет обстоятельства катастрофы.

Читайте также: МИД проверяет, были ли граждане Украины на борту разбившегося в РФ самолета Ан-12, - Николенко

Также Николенко опубликовал номер "Горячей линии" консульства для родственников: +79133791293.

Напомним, 3 ноября во время катастрофы Ан-12 под Иркутском погибли семь человек. Минтранс сообщил, что двое погибших - украинцы.

Автор: 

авиакатастрофа (1727) россия (96413) смерть (9259)


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Топ комментарии
+32
То были не украинцы, то были хохлы...
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03.11.2021 21:18 Ответить
+26
Свыше 30 самолетов вертолетов упавших в это году на Мавзолейном ГУЛАГе Путлера это Мировой рекорд и книга рекордов Гиннесса...
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03.11.2021 21:04 Ответить
+23
Наши люди по Сибири не летают!!!!!
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03.11.2021 21:16 Ответить
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Заробили.
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03.11.2021 21:03 Ответить
Зате моцкалів трохи поменшало.
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03.11.2021 21:06 Ответить
серед затриманих у туреччині диверсантів тоже був один українець...
однак це затримання не завадило зупинці гілки турецького потоку в бік південної частини єс
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04.11.2021 01:53 Ответить
Свыше 30 самолетов вертолетов упавших в это году на Мавзолейном ГУЛАГе Путлера это Мировой рекорд и книга рекордов Гиннесса...
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03.11.2021 21:04 Ответить
Мда...долітались.
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03.11.2021 21:05 Ответить
Получить допуск к управлению летательным аппаратом на РАБссии каждому украинцу совсем непросто....или взятка за эту ксиву..или в конторе крыша нехилая....
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03.11.2021 21:07 Ответить
самолет принадлежит авиакомпании "Гродно" (Беларусь)
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03.11.2021 21:22 Ответить
... они имели белорусские лётные свидетельства.....что допускается международной практикой.
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03.11.2021 21:25 Ответить
Енота в студию!
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03.11.2021 21:07 Ответить
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03.11.2021 21:09 Ответить
Наши все дома! А кто там и где вештается... Пусть их мамы переживают.
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03.11.2021 21:13 Ответить
Работать на врага может только латентный враг. Но карма **** злая...
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03.11.2021 21:54 Ответить
тех, кто работает на рф, должна забуцать сбу, вот только если бы она работала хоть иногда...
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03.11.2021 22:19 Ответить
Полицейские и в Украине украинца могут забуцать, но Польша не ведёт войну против Украины. Или тебе это не доходит?
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04.11.2021 06:48 Ответить
Наши люди по Сибири не летают!!!!!
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03.11.2021 21:16 Ответить
Вы абсолютно правы. Украинцы не работают на врага, украинцы не таскаются по зловонной болотной **********....Украинцы не падают в кацапских самолётах на паРашинкие поля.... И не надо нам фрагменты переправлять для захоронения....Закопайте, где нашли....А вдове, если найдёте х@й, перешлите, на память....
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03.11.2021 21:36 Ответить
А что они делали в стране-агрессоре да ещё в самолёте? Они пилоты? Ну так какие с них украинцы?
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03.11.2021 21:17 Ответить
Почему собственно не ободрать агрессора как липку? Они ж не покупали у него электричество и бензин как некоторые, а наоборот - забирали деньги.
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03.11.2021 21:20 Ответить
То были не украинцы, то были хохлы...
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03.11.2021 21:18 Ответить
Енот, на выход!
============
Хотя уже пора выходить полярной лисице, а не еноту.
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03.11.2021 21:19 Ответить
Полярная лисица пока не может выйти. Тундра горит.
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03.11.2021 21:21 Ответить
Шо? Опять???
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03.11.2021 21:25 Ответить
Ща зеленский погибшим "украинцам" даст Героя Украины
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03.11.2021 21:20 Ответить
Вихтор Фьодорич тоже "украинєц"
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03.11.2021 21:21 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?ref=notif&v=901213443850816 раисся вперде

Мы бы вообще все запретили, кроме церквей и армейской учебки.
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03.11.2021 21:23 Ответить
Якщо цими двома українцями були пілоти, то вони - герої.
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03.11.2021 21:25 Ответить
"Сообщается, что самолёт вёз товары народного потребления в чукотский аэропорт Кепервеем. Стартовал Ан-12 в Беларуси и туда же должен был вернуться", - говорится в публикации Nexta.
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03.11.2021 21:26 Ответить
И чукчей не спасли, и сами гэпнулись.. С командиром кацапом-рукожопым. Карма.
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03.11.2021 22:43 Ответить
Это были комикадзе...
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03.11.2021 21:29 Ответить
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03.11.2021 21:46 Ответить
Праця на ворога під час війни це зрада і чистий злочин проти власного народу. Вважайте що "життя їх розстріляло".
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03.11.2021 21:51 Ответить
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03.11.2021 22:32 Ответить
Лучше бы летали над Польшей.
Там и за ресурсом следят, и оплата в евро.
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03.11.2021 21:56 Ответить
такі ж "українці" як мєдвєдчюк, януковічь, кучьма, і багато іншого лайна, туди їм і дорога
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03.11.2021 22:00 Ответить
Українським пілотам дати звання Шероїв, що ціною свого життя послали в пекло 6 московитів і літак😁
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04.11.2021 06:27 Ответить
петров и баширов доліталися
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04.11.2021 07:06 Ответить
просто фамилии и все ..это 2е фрагов хохлокоцапов...
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04.11.2021 08:19 Ответить
ОРДЛОВЦы - с двойным гражданством, наверняка

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04.11.2021 09:28 Ответить
вот оно в чем дело
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04.11.2021 14:12 Ответить
 
 