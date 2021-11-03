Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев

На борту самолета АН-12, разбившегося близ Иркутска в Российской Федерации, находились двое украинцев.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в составе экипажа АН-12, разбившегося возле Иркутска, было двое украинцев", - написал Николенко.

Он сообщил, что Консульство Украины в Новосибирске установило связь с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, ждет результаты идентификации жертв и выясняет обстоятельства катастрофы.

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Также Николенко опубликовал номер "Горячей линии" консульства для родственников: +79133791293.

Напомним, 3 ноября во время катастрофы Ан-12 под Иркутском погибли семь человек. Минтранс сообщил, что двое погибших - украинцы.