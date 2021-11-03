Аудиогид на украинском языке появился в официальной резиденции чешских правителей Пражском Граде

Украиноязычный аудиогид появился в официальной резиденции чешских правителей - Пражском Граде, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Аудиогидом можно воспользоваться через мобильное приложение, доступное для iOS и Android. Над переводом текстов работало Посольство Украины в Чешской Республике.

"Теперь, благодаря инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, во время экскурсии по Пражскому Граду вы можете воспользоваться украиноязычным аудиогидом. Прямо с вашего мобильного", - сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

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