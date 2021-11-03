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Аудиогид на украинском языке появился в официальной резиденции чешских правителей Пражском Граде

Аудиогид на украинском языке появился в официальной резиденции чешских правителей Пражском Граде

Украиноязычный аудиогид появился в официальной резиденции чешских правителей - Пражском Граде, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Аудиогидом можно воспользоваться через мобильное приложение, доступное для iOS и Android. Над переводом текстов работало Посольство Украины в Чешской Республике.

"Теперь, благодаря инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, во время экскурсии по Пражскому Граду вы можете воспользоваться украиноязычным аудиогидом. Прямо с вашего мобильного", - сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В музее "Собор Саграда Фамилия" запустили украиноязычный аудиогид. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Прага (110) туризм (1543) украинский язык (1196)


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ленкина тема - сейчас пиарится начнет в надежде рейтинг вована на шишечку подт януть
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03.11.2021 21:47 Ответить
Тема правильна. Безвідносно до лєнок.
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03.11.2021 21:52 Ответить
тема зе фуфлопрогона. Нижче читай мою думку про це...
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03.11.2021 22:42 Ответить
Пару тижнів тому був в турецькому Демре, в церкві Св.Миколая. Був приємно здивований наявністю українського аудіогіда, звісно взяв, хоч взагалі то не ******** аудіогіди
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03.11.2021 21:57 Ответить
Ещё в 2007 году там пользовались украинским аудиогидом. Я
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03.11.2021 21:58 Ответить
«Я» и авторов помню. Один из Днепра, один из Донецка
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03.11.2021 21:59 Ответить
Зе двіж... більше ніц. Нафіга НОРМАЛЬНИМ українцям той екскурсовод ... Правильні українці не потребують перекладу ні з чеської, також зі словацької ,а ні з польської мови.
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03.11.2021 22:22 Ответить
 
 