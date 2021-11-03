США ввели санкции против российской Positive Technologies за продажу ПО для кибервзломов

Министерство торговли США объявило о введении санкций против четырех компаний - Positive Technologies (Россия), NSO Group и Candiru (Израиль), а также Computer Security Initiative Consultancy (Сингапур).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.

Израильские компании NSO Group и Candiru включены в санкционный список из-за разработки и поставок шпионского программного обеспечения иностранным правительствам для атак на чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств.

Российская Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy подпали под санкции за продажу киберсредств, которые можно использовать для несанкционированного проникновения в информационные системы и для создания угроз приватности и безопасности людей и организаций во всем мире.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раскрыта транснациональная группировка хакеров, нанесшая иностранным компаниям 120 млн долл. убытков, - киберполиция. ВИДЕО

В июле этого года несколько журналистских организаций во главе с французской Forbidden Stories рассказали о шпионской программе Pegasus израильской компании NSO Group: она взламывает телефоны на расстоянии, скачивает с них переписку, фото и видео, а также активирует камеру и микрофон без ведома владельцев.

Использование Pegasus против журналистов и правозащитников могли санкционировать правительства 11 стран. Так, в Азербайджане мишенями кибератак стали сотрудники местной службы Радио Свобода и бывшая глава бакинского бюро корпорации Хадиджа Исмаилова. Кроме того, шпионской программой могли воспользоваться власти Казахстана, Венгрии, Индии, Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Марокко, Того и Руанды.

Весной 2021 года группа экспертов подготовила доклад о технологиях доступа к данным третьих лиц. Доклад вышел на сайте американского аналитического центра Atlantic Council. Эксперты утверждали, что основные игроки на этом рынке – NSO Group из Израиля, DarkMatter из ОАЭ и российская компания, название которой авторы без объяснения причин скрыли под криптонимом ENFER (в переводе с французского – "преисподняя").

"Настоящее Время" связалось с авторами доклада, один из них посоветовал изучить анализ американской журналистки Ким Зеттер: та писала, что под криптонимом ENFER авторы скрыли российскую компанию Positive Technologies, которая входит в топ-20 крупнейших игроков на российском IT-рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом о кибератаках россиян: Подобные попытки происходят ежедневно, США будут реагировать агрессивно

В апреле 2021 года, через полтора месяца после выхода исследования Atlantic Council, власти США обвинили Positive Technologies в том, что ее "исследования и разработки поддерживали вредоносные кибероперации Службы внешней разведки", а организуемая ею ежегодная конференция по кибербезопасности "использовалась для вербовки в ФСБ и ГРУ".

Минфин США тогда ввел против Positive Technologies санкции. Они предусматривают заморозку всех активов организации на территории США, а также предприятий, в которых Positive Technologies владеет долей более 50%. Гражданам США без специального разрешения запрещено проводить какие-либо операции с данной компанией, а также предоставлять ей товары и услуги.