РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9955 посетителей онлайн
Новости Газовая война
4 857 15

Сертификация "Северного потока - 2": Регулятор Польши указал на риски злоупотреблений со стороны "Газпрома"

Сертификация

Энергетическая регуляторная служба Польши обнародовала заключение в рамках межправительственных консультаций по "Северному потоку-2" Германией. Согласно документу, сертификация несет риски для энергоснабжения в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сертификация проекта, по мнению польского регулятора, ставит под угрозу энергопоставки в Европу, а также нарушает принцип энергосолидарности ЕС и правила конкуренции.

Такая оценка не совпадает с позицией Министерства экономики Германии, которое на прошлой неделе заявило, что "Северный поток-2" не угрожает энергопоставкам в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" может быть сертифицирован лишь в мае 2022 года, - Bloomberg

Польское ведомство не соглашается и указывает на роль "Газпрома" в нынешнем резком росте цен на газ в Европе, побудившем ряд европейских стран обратиться в Еврокомиссию с запросом расследовать возможные ценовые манипуляции. Ведомство также напомнило газовый кризис 2009 года, когда "Газпром" прекратил поставки газа и это привело к нехватке тепла в некоторых европейских странах.

"Nord Stream 2 AG, контролируемый российской государственной компанией "Газпром", создает особо значительные риски для энергопоставок. В частности, прошлые газовые кризисы вызваны этой страной и этой компанией, а также нынешние ценовые манипуляции нарушают конкуренцию в Европе", - заявил регулятор.

"Российская Федерация остается важным и естественным источником поставок для региона. Эта сертификация приведет к значительной концентрации влияния и функций в руках учреждения, которое находится под влиянием Российской Федерации и может нанести ущерб сотрудничеству между регионами ЕС в газоснабжении", - говорится в заключении.

Польский регулятор также добавил выводы украинского НКРЭКУ, где речь идет о риске того, что запуск "Северного потока-2" может вытеснить украинские транзитные поставки газа, а также привести к росту цены на газ для украинских потребителей.

Также читайте: США будут укреплять энергетическую безопасность Украины, - Блинкен

У немецких властей есть время до середины января для сертификации проекта. После одобрения в Германии проект должен получить разрешение ЕС.

Автор: 

Газпром (3186) Польша (8538) россия (96413) Северный поток (1458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Поляки молодцы! Отстаивают свои и европейские интересы против козломордых!
показать весь комментарий
03.11.2021 23:33 Ответить
+3
Обьединенная Европа - не азиопская недоимперия , обтекай , кирилломефодий !
показать весь комментарий
04.11.2021 01:35 Ответить
+2
После того как поляки объявили себя самыми умными, другие страны ЕС и злые брюссельские чиновники имеют право насрать на их мнение.
показать весь комментарий
04.11.2021 00:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поляки молодцы! Отстаивают свои и европейские интересы против козломордых!
показать весь комментарий
03.11.2021 23:33 Ответить
"Сертификация "Северного потока - 2": Регулятор Польши указал на риски злоупотреблений со стороны"_Какие ещё риски? Алё, на! Гарантии!
показать весь комментарий
04.11.2021 00:04 Ответить
Проблема в том, что мнение Польши в Европе столь же весомо, как мнение Мордовской АССР в рф.
показать весь комментарий
04.11.2021 00:20 Ответить
Обьединенная Европа - не азиопская недоимперия , обтекай , кирилломефодий !
показать весь комментарий
04.11.2021 01:35 Ответить
что запуск "Северного потока-2" может вытеснить украинские транзитные поставки газа, а также привести к росту цены на газ для украинских потребителей.

Не вижу тут рисков для ЕС.
Да и вообще, построили себе СПГ, пусть сидят и не квакают. Поляки же не пострадают если Газпром прекратит поставки газа для Европы.
показать весь комментарий
04.11.2021 00:26 Ответить
После того как поляки объявили себя самыми умными, другие страны ЕС и злые брюссельские чиновники имеют право насрать на их мнение.
показать весь комментарий
04.11.2021 00:59 Ответить
Польша не занимается пустой риторикой в данном вопросе , а готовит почву для его судебного решения . Єнергобезопасность ЕС не должна пострадать в результате недальновидньіх действий одной страньі , а именно , ФРГ.
показать весь комментарий
04.11.2021 01:39 Ответить
Polsha sama uzhe narvalas na sanktsyi ot ES. 500 000 euro za kazdy den raboty polskih ugolnyh shaht i 1 000 000 euro ezhednevno za otkaz podchinyatsa resheniam ES. Posle etogo sudebnyi isk ot Polshi k Germanii za to cto nemci tam s kem to zakluchili sdelku? Ego prosto proignoriruyut
показать весь комментарий
04.11.2021 06:35 Ответить
Ничего не понимаю.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:01 Ответить
главная цель Германии-возврат Восточной Пруссии. Немецкая артподготовка идет и в этом ей помогает РФ. Необсуждаемые открыто территориальные претензии внутри Евросоюза - Германии к Польше - Венгрии к Румынии ведут к новой войне в Европе и на чьей стороне будет РФ все давно знают. В этой войне РФ соберет новый совецкий дебильный союз. Но у РФ проблема с людскими ресурсами и она хочет получить их из Украины. А китайские солдаты не помогут РФ - они лишь обозлят и консолидируют ********* политиков евросоюза.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:21 Ответить
ти які речовини вживаєш?
показать весь комментарий
04.11.2021 09:53 Ответить
А если по факту: Россия соблюдает все контрактные обязательства и даже превысила их.А США грозившая завалить Европу своим СПГ-кинула через один орган и перенаправила в Азию,где платят больше.Но виновата конечно Россия.
показать весь комментарий
04.11.2021 10:06 Ответить
А в Азии газ тоже по 1000 баксов?
показать весь комментарий
04.11.2021 10:52 Ответить
INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Китай в третьем квартале 2021 года выросла до $171 за тысячу кубометров после $147 во втором и $121 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.
показать весь комментарий
04.11.2021 20:36 Ответить
 
 