Сертификация "Северного потока - 2": Регулятор Польши указал на риски злоупотреблений со стороны "Газпрома"
Энергетическая регуляторная служба Польши обнародовала заключение в рамках межправительственных консультаций по "Северному потоку-2" Германией. Согласно документу, сертификация несет риски для энергоснабжения в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Сертификация проекта, по мнению польского регулятора, ставит под угрозу энергопоставки в Европу, а также нарушает принцип энергосолидарности ЕС и правила конкуренции.
Такая оценка не совпадает с позицией Министерства экономики Германии, которое на прошлой неделе заявило, что "Северный поток-2" не угрожает энергопоставкам в Европу.
Польское ведомство не соглашается и указывает на роль "Газпрома" в нынешнем резком росте цен на газ в Европе, побудившем ряд европейских стран обратиться в Еврокомиссию с запросом расследовать возможные ценовые манипуляции. Ведомство также напомнило газовый кризис 2009 года, когда "Газпром" прекратил поставки газа и это привело к нехватке тепла в некоторых европейских странах.
"Nord Stream 2 AG, контролируемый российской государственной компанией "Газпром", создает особо значительные риски для энергопоставок. В частности, прошлые газовые кризисы вызваны этой страной и этой компанией, а также нынешние ценовые манипуляции нарушают конкуренцию в Европе", - заявил регулятор.
"Российская Федерация остается важным и естественным источником поставок для региона. Эта сертификация приведет к значительной концентрации влияния и функций в руках учреждения, которое находится под влиянием Российской Федерации и может нанести ущерб сотрудничеству между регионами ЕС в газоснабжении", - говорится в заключении.
Польский регулятор также добавил выводы украинского НКРЭКУ, где речь идет о риске того, что запуск "Северного потока-2" может вытеснить украинские транзитные поставки газа, а также привести к росту цены на газ для украинских потребителей.
У немецких властей есть время до середины января для сертификации проекта. После одобрения в Германии проект должен получить разрешение ЕС.
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Не вижу тут рисков для ЕС.
Да и вообще, построили себе СПГ, пусть сидят и не квакают. Поляки же не пострадают если Газпром прекратит поставки газа для Европы.