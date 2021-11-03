Воевавшего против Украины наемника Лусварги в Бразилии приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу

Верховный федеральный суд Бразилии признал бывшего наемника РФ, воевавшего на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги виновным в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов.

Об этом сообщает "Новинарня" со ссылкой на решение суда от 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Лусварги арестовали в мае 2021 года. В его доме правоохранители обнаружили более 25 килограммов марихуаны, пакет с кокаином, 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров. Также полиция изъяла мобильные телефоны, мотоциклы, паспорта и другие документы.

Лусварги признался, что вернулся в Бразилию в апреле 2021 года и искал работу в городе Президенти-Пруденти. По данным полиции, он согласился по просьбе неизвестных лиц хранить дома наркотики и боеприпасы. За это бразилец получал 3 тысячи долларов в месяц.

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Суд признал Лусварги виновным в незаконном хранении наркотиков и оружия и отклонил ходатайство защиты о рассмотрении возможной апелляции на свободе. Конфискованные у него вещи либо уничтожили, либо передали на баланс Национального фонда по борьбе с наркотиками.

Лусварги получил 8 лет и 1 месяц заключения. Кроме этого он должен заплатить 780-дневный штраф, который рассчитывается как 1/30 минимальной зарплаты в день. В общей сложности речь идет о 28,6 тысячи бразильских реалов, или 5 050 долларов. Неуплата штрафа усложнит Лусварги условно-досрочное увольнение.

Напомним, 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги. 31 июля этот приговор вступил в силу.

29 декабря 2019 года Лусварги передали боевикам во время обмена. Экс-боевика планировали обменять еще в 2017 году, но не сделали этого, чтобы избежать потенциального международного скандала.

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