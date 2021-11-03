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Воевавшего против Украины наемника Лусварги в Бразилии приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу

Воевавшего против Украины наемника Лусварги в Бразилии приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу

Верховный федеральный суд Бразилии признал бывшего наемника РФ, воевавшего на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги виновным в незаконном хранении наркотиков и боеприпасов.

Об этом сообщает "Новинарня" со ссылкой на решение суда от 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Лусварги арестовали в мае 2021 года. В его доме правоохранители обнаружили более 25 килограммов марихуаны, пакет с кокаином, 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров. Также полиция изъяла мобильные телефоны, мотоциклы, паспорта и другие документы.

Лусварги признался, что вернулся в Бразилию в апреле 2021 года и искал работу в городе Президенти-Пруденти. По данным полиции, он согласился по просьбе неизвестных лиц хранить дома наркотики и боеприпасы. За это бразилец получал 3 тысячи долларов в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор наемнику РФ из Бразилии Лусварги вступил в законную силу, - прокуратура Киева

Суд признал Лусварги виновным в незаконном хранении наркотиков и оружия и отклонил ходатайство защиты о рассмотрении возможной апелляции на свободе. Конфискованные у него вещи либо уничтожили, либо передали на баланс Национального фонда по борьбе с наркотиками.

Лусварги получил 8 лет и 1 месяц заключения. Кроме этого он должен заплатить 780-дневный штраф, который рассчитывается как 1/30 минимальной зарплаты в день. В общей сложности речь идет о 28,6 тысячи бразильских реалов, или 5 050 долларов. Неуплата штрафа усложнит Лусварги условно-досрочное увольнение.

Напомним, 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги. 31 июля этот приговор вступил в силу.

29 декабря 2019 года Лусварги передали боевикам во время обмена. Экс-боевика планировали обменять еще в 2017 году, но не сделали этого, чтобы избежать потенциального международного скандала.

Также читайте: Один из защитников донецкого аэропорта на суде опознал в Лусварги террориста

Автор: 

Бразилия (313) приговор (1246) Лусварги Рафаэль (30)


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Топ комментарии
+29
Отборный дебил, сначала поехал хер знает куда, воевать хер хнает за что, потом кучу времени прячется, его метелят, сажают, выпускают, снова сажают, потом нахер выдворяют на родину, стает изгоем, продает наркоту, теперь его посадят уже надолго, и он нахер никому не нужен будет после отсидки...Ну вот сразу видно, отборный дегенерат, только такие за дыныры и лыныры воевать и могут.
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04.11.2021 00:35 Ответить
+12
Херой Бамбаса занялся тем что хорошо умеет - нарушать закон.
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04.11.2021 00:00 Ответить
+11
мда...чегевара уже не торт..
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03.11.2021 23:59 Ответить
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мда...чегевара уже не торт..
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03.11.2021 23:59 Ответить
Чегевара був таким самим.
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04.11.2021 08:48 Ответить
Херой Бамбаса занялся тем что хорошо умеет - нарушать закон.
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04.11.2021 00:00 Ответить
Карма она такая,не разбирает какой ты национальности.
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04.11.2021 00:03 Ответить
наркота наверное прямо с "первого к*цапского борта"
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04.11.2021 00:08 Ответить
Писати кацапського тут не заборонено.
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04.11.2021 00:22 Ответить
В Чехии, в Бразилии и в Эстонии дают по полной программе.

В Украине - 3 года условно максимум.
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04.11.2021 00:11 Ответить
якийсь він баран... куди б не поїхав - скрізь вляпається. Аж жалко стає
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04.11.2021 00:26 Ответить
Отборный дебил, сначала поехал хер знает куда, воевать хер хнает за что, потом кучу времени прячется, его метелят, сажают, выпускают, снова сажают, потом нахер выдворяют на родину, стает изгоем, продает наркоту, теперь его посадят уже надолго, и он нахер никому не нужен будет после отсидки...Ну вот сразу видно, отборный дегенерат, только такие за дыныры и лыныры воевать и могут.
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04.11.2021 00:35 Ответить
Так інші за Лугандон і Підорашку і не воюють.
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04.11.2021 07:46 Ответить
Хто-б сумнівався?! "Свиня кругом грязюку знайде!" Росія завжди робила ставку на "маргиналів" І навіть ідеалістів що вірили в "чисті помисли" вона привчала до принципу "Ціль виправдовує засоби" і таким чином їх маргиналізувала! Не скажу що інші країни "білі і пухнасті" - і британці і німці і французи і американці подібним теж займалися час від часу однак вони не робили маргиналів основою своєї діяльності! Достатньо було якому-небудь бандиту сказать слово "Росія" чи "Советский Союз" як його завалювали зброєю і грошима
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04.11.2021 03:59 Ответить
Чел долго шел к успеху. Не убили на Донбассе , повезло. Потом отсидка в Украине , где по словам его адвоката, в СИЗО ему поломали руки и изнасиловали. Вернулся в Бразилию и финал - бразильская тюрьма на долгий срок. Убитые им люди будут приходит в его тюремные сны. Карма
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04.11.2021 06:52 Ответить
Потрібно було в Україні залишитися, йому 2 роки умовно і міг би стати депутатом від «слуги урода
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04.11.2021 06:53 Ответить
а рекомендацию написал бы сам мальдивский барыга
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04.11.2021 07:59 Ответить
Он ооочень сильно пожалеет что не сел в Украине,тюрьмы в Бразилии еще та жесть.Поделом безмозглому кретину.
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04.11.2021 07:03 Ответить
"...более 25 килограммов марихуаны, пакет с кокаином, 350 боеприпасов калибра 9 миллиметров..." - это же просто гуманитарная помощь ЛуганДонии! ...или от неё Бразили
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04.11.2021 07:58 Ответить
 
 