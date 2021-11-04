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США выделяют $25 млн, чтобы расширить доступ других стран к безопасной ядерной энергии, - Госдеп

США выделяют $25 млн, чтобы расширить доступ других стран к безопасной ядерной энергии, - Госдеп

Американская администрация объявила о выделении $25 млн на инициативу Nuclear Futures Package, предусматривающую расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергетике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно заявлению Госдепа США, инициативу представила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В рамках Nuclear Futures Package США с удовольствием в том числе сотрудничают с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией ради поддержки в выполнении их задач в ядерной сфере", - отмечается в пресс-релизе.

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В заявлении поясняется, что финансовые средства направляются на развитие технологий получения ядерной энергии безопасным способом, демонстрацию потенциала термоядерной энергетики на пути перехода к экологически чистой энергии, развитие реакторов малой мощности. Работа США с другими странами в этой области касается, в том числе, технического сотрудничества, научных исследований, визитов на различные объекты, обследования имеющихся технических возможностей.

"Nuclear Futures Package подчеркивает активную приверженность США инновациям в энергетике и ядерных технологиях в качестве важного компонента по достижению глобальных целей в сфере климата", - отмечается в документе.

В этой инициативе, помимо Госдепа США, участвуют Агентство США по торговле и развитию, а также Минторг и Минэнерго США.

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Автор: 

Госдепартамент США (1856) США (27316) атомная энергетика (294)


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И что им делать на эти жалкие 25 лимонов. Покупать открытки?
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04.11.2021 00:54 Ответить
Учитывая. что стоимость Белорусской АЭС как минимум $6 млрд. американская помощь самое то.
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04.11.2021 01:09 Ответить
Американцьі продвигают безопасньіе ядерньіе реакторьі малой мощности своей разработки , работают на перспективу.
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04.11.2021 01:43 Ответить
Які вони безпечні знаємо по Чорнобилю.
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04.11.2021 06:59 Ответить
Мирний атом в кожну хату
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04.11.2021 14:14 Ответить
Хотя в тексте это указано, но для тупых - эти деньги не для построить. Эти деньги для анализа текущего состояния и научить как надо. Но в Украине это не надо никому. На этом бабла не поднять.
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04.11.2021 09:38 Ответить
Безопасная АЭС - это фугас типа Чернобыль на случай внешней агрессии
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04.11.2021 13:46 Ответить
 
 