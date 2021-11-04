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Новости Война
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По данным разведки, РФ планирует зимой увеличить количество военного контингента на границе с Украиной, - замглавы Минобороны Маляр

По данным разведки, РФ планирует зимой увеличить количество военного контингента на границе с Украиной, - замглавы Минобороны Маляр

Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Россия постоянно постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.

Об этом сказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики по отношению к Украине и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.

"Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента", - рассказала Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 тыс. военных РФ находятся у границ Украины, - Минобороны

Представительница Минобороны отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают постоянно.

"Ситуация контролируется и на данный момент это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил. В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться - ситуация под контролем", - заявила Маляр.

Напомним, The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.

Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

Также читайте: Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере и даже делится своими наработками с коллегами из других стран, - Маляр

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги.

Автор: 

Минобороны (9450) россия (96420) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+3
С этим теперь жить вечно. Как в Израиле
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04.11.2021 01:23 Ответить
+3
Та , не ! Гораздо раньше , черти ему уже прогульі ставят...
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04.11.2021 01:46 Ответить
+2
для нас це буде зима істини - виживемо чи ні.

хло буде пресувати....
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04.11.2021 03:02 Ответить
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С этим теперь жить вечно. Как в Израиле
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04.11.2021 01:23 Ответить
Пока ***** не подохнет. Лет 10 ещё придётся потерпеть...
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04.11.2021 01:27 Ответить
Та , не ! Гораздо раньше , черти ему уже прогульі ставят...
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04.11.2021 01:46 Ответить
Дай Бог. Це буде справжнє свято!
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04.11.2021 18:11 Ответить
Ты думаешь там проблема только с ******? Например когда был тот же их Ельцин, Украину все также постепенно "душили". Просто ***** воспользовалось моментом, когда у нас была максимально слабая страна, но был бы на его месте любой другой их "император" - результат был бы таким же...
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04.11.2021 08:47 Ответить
Главная причина , почему при Ельцине Украину почти не трогали - Чечня. Кремлю бьіло не до Украиньі.
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04.11.2021 18:19 Ответить
для нас це буде зима істини - виживемо чи ні.

хло буде пресувати....
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04.11.2021 03:02 Ответить
значить бояться, іроди , що українська "колонізація" знову дійде до Хабаровська
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04.11.2021 08:40 Ответить
Тут главное не проспать момент нападения на Украину и чтоб наш говнокомандующий не запретил отвечать на агрессию
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04.11.2021 01:30 Ответить
Та ему Путин позвонит,припугнет серливую шмарклю и всё.с Крымом так было,хотя презом был и не клоун,но сути это не меняет
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04.11.2021 06:38 Ответить
Да они все одним говном намазаны. Последние три президента Украины - пророссийские до мозга костей!
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04.11.2021 18:14 Ответить
Хворе на голову ***** ніяк не заспокоїться.
Можливо, готується до агресії весною.
Все йде по його плану. Якраз до того часу мають запустити "Нордстрім-2". Це певною мірою обеззброює Україну перед лицем кацапського окупанта.
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04.11.2021 01:41 Ответить
Зеленые ублюдки сняли Яроша с советников Главкома ЗСУ.
ФСБ-шник Пальчевский - хранитель анализов Зели на НАШем радостно сообщает об этом
https://www.youtube.com/watch?v=5****-NbGtg&t=223s
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04.11.2021 01:47 Ответить
Пальчевский источник так себе, хотя от зеленой падали ожидать можно и такого.
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04.11.2021 01:50 Ответить
Пальчевский,да ещё и на "наш"...У пука в лужу достоверности больше.
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04.11.2021 03:11 Ответить
Та только поставили,и уже сняли!?побыл немного,хватит.
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04.11.2021 06:41 Ответить
... не так страшны войска дяди Шойгу, как готовящеееся наступление по всем фронтам, включая ведение партизанских войск и ополчения, и прочих спецштурмовых спецназов выдающегося военначальника украинского происхождения /судя по фамилии/, а именно Генерала, бери даже выше Генералисимуса Мороза, нет не Мороза, а МОРОЗА... битва будет тяжелая, может потеряем многое, может даже и ВСЁ! Этот Агрессор не знает Пощады, и не принимает Капитуляции.
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04.11.2021 04:50 Ответить
Чого тобі хвилюватись в своїх Нідерландах?
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04.11.2021 06:52 Ответить
більше не кури
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04.11.2021 08:41 Ответить
Ой та скорее бы, а то в квартире 25 задолбался окна открывать. А что там кстати тайга, сгорела или ещё нет?
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04.11.2021 10:05 Ответить
Раз зелёные коллаборанты сообщают что-то, значит будет наоборот или раньше, или больше, или не будет,вообще....Верю американской разведке, верю НАТО, а дерьмаковским генералам не верю.....
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04.11.2021 06:28 Ответить
Понти і залякування.
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04.11.2021 06:53 Ответить
заместитель министра обороны Украины Анна Маляр...юрист... да, конечно, люди разные нужны, люди разные важны... но...я понимаю, когда об этом говорит разведка...
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04.11.2021 07:20 Ответить
Спокійно, наш головнокомандуючий в випадку агресії відведе війська за Дніпро. Нехай попробують його форсувати.
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04.11.2021 07:25 Ответить
Ви ж пару днів брехали, що скупчення військ московії біля нашого кордону немає, що то якісь інформаційні війни, поставивши під сумнів, а точніше оббрехали США. Московські гниди ніколи не переводилися в моїй рідній України. І після цього вони чекають допомоги від США? Таке враження що це робиться спеціально.
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04.11.2021 08:30 Ответить
Именно так и делается.Эта с истинно Украинской фамилией специалистка наблюдатель от зедебилов,для этого там поставлена.
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04.11.2021 09:02 Ответить
С гавнокомадующим-клоуном, нам полномасштабное вторжение не страшно, да, зебилы?
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04.11.2021 09:14 Ответить
Россияне зимой воевать не смогут
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04.11.2021 09:25 Ответить
 
 