По данным разведки, РФ планирует зимой увеличить количество военного контингента на границе с Украиной, - замглавы Минобороны Маляр
Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Россия постоянно постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат.
Об этом сказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики по отношению к Украине и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.
"Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента", - рассказала Маляр.
Представительница Минобороны отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают постоянно.
"Ситуация контролируется и на данный момент это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил. В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться - ситуация под контролем", - заявила Маляр.
Напомним, The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". В Минобороны Украины эту информацию не подтвердили.
Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.
По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, Россия может попытаться вернуть Украину в сферу влияния силой при ослаблении центральной власти в Киеве, но пока не предпринимает соответствующие шаги.
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хло буде пресувати....
Можливо, готується до агресії весною.
Все йде по його плану. Якраз до того часу мають запустити "Нордстрім-2". Це певною мірою обеззброює Україну перед лицем кацапського окупанта.
ФСБ-шник Пальчевский - хранитель анализов Зели на НАШем радостно сообщает об этом
https://www.youtube.com/watch?v=5****-NbGtg&t=223s