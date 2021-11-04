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ФСБ РФ признала подлинность данных своих сотрудников из расследования об отравлении Навального, - Bellingcat и The Insider

ФСБ РФ признала подлинность данных своих сотрудников из расследования об отравлении Навального, - Bellingcat и The Insider

Издания Bellingcat и The Insider опубликовали материалы уголовного дела о незаконном доступе к информации отравителей Алексея Навального, в которых ФСБ признает подлинность детализаций из расследования об отравлении политика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.

1 ноября стало известно, что в Москве задержали троих мужчин по подозрению в том, что они за деньги искали данные частных лиц. Эти данные затем могли быть использованы в расследовании оппозиционера Навального, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал Baza сообщил, что все трое - Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев - частные детективы, получившие биллинги предполагаемых отравителей Навального.

Расследователи приводят в материале выдержку, которая, как утверждается, взята из результатов оперативно-розыскной деятельности Управления собственной безопасности ФСБ. В ней, в частности, говорится: "Результаты поведенных оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о том, что незаконно полученные и переданные сведения в отношении сотрудников ФСБ России впоследствии были опубликованы средствами массовой информации, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45 стран направили Москве вопросы об отравлении Навального, - Госдеп

Источники ТАСС утверждали, что биллинги сотрудников ФСБ Зайцев получил в салоне "Мегафон" в Оружейном переулке и в отделении МТС в одном из соседних с Москвой регионов. Сообщается, что на мужчин силовики вышли после публикации одного из расследований Навального. Что это было расследование - не указывается.

Всем троим предъявлены обвинения по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") и статье 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки или телефонных переговоров"). Они отправлены под домашний арест.

Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Также читайте: Навальный даже в тюрьме представляет угрозу для Путина, - The Economis о попытках подавить оппозицию в РФ

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

отравление (1584) россия (96420) ФСБ (1944) Навальный Алексей (856) Bellingcat (139)


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Унтерофицерская вдова сама себя вьісекла ?!
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04.11.2021 01:49 Ответить
Как это не цинично звучит, мертвый Навальный принес бы гораздо больше пользы, для борьбы против рашки.
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04.11.2021 01:51 Ответить
Нет. Выразили бы озабоченность, но цена на газ быстро бы их отвлекла.
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04.11.2021 02:56 Ответить
Навальный и его команда, молодцы.
Но Алексею не надо было геройствовать и возвращаться.
психопату пу всё равно, он сожрёт и не почувствует.
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04.11.2021 03:04 Ответить
«Вы спрашиваете: какой уклон хуже? Нельзя так ставить вопрос. Оба они хуже»

Джугашвили
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04.11.2021 04:02 Ответить
👍
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04.11.2021 06:10 Ответить
Человек такого порядка как Навальный движим миссией своей жизни, которую он четко осознал и упорно реализовывает. Да, возможная цена этой миссии - его жизнь.
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04.11.2021 06:03 Ответить
людоеду-психопату наплевать на его миссию, сожрёт и глазом не моргнёт. Смерть ничего не изменит. Убийство Немцова не привело к смене власти.
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04.11.2021 09:47 Ответить
...верю, верю... но не Белингкету /уж больно несерьёзно-блаблабла компания с ограниченой ответственностью, я, бы сказал Безответственностью : хде "что-нибудь" про гейт им. Вагнера?!?/
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04.11.2021 04:41 Ответить
 
 