ФСБ РФ признала подлинность данных своих сотрудников из расследования об отравлении Навального, - Bellingcat и The Insider

Издания Bellingcat и The Insider опубликовали материалы уголовного дела о незаконном доступе к информации отравителей Алексея Навального, в которых ФСБ признает подлинность детализаций из расследования об отравлении политика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.

1 ноября стало известно, что в Москве задержали троих мужчин по подозрению в том, что они за деньги искали данные частных лиц. Эти данные затем могли быть использованы в расследовании оппозиционера Навального, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал Baza сообщил, что все трое - Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев - частные детективы, получившие биллинги предполагаемых отравителей Навального.

Расследователи приводят в материале выдержку, которая, как утверждается, взята из результатов оперативно-розыскной деятельности Управления собственной безопасности ФСБ. В ней, в частности, говорится: "Результаты поведенных оперативно-розыскных мероприятий свидетельствуют о том, что незаконно полученные и переданные сведения в отношении сотрудников ФСБ России впоследствии были опубликованы средствами массовой информации, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

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Источники ТАСС утверждали, что биллинги сотрудников ФСБ Зайцев получил в салоне "Мегафон" в Оружейном переулке и в отделении МТС в одном из соседних с Москвой регионов. Сообщается, что на мужчин силовики вышли после публикации одного из расследований Навального. Что это было расследование - не указывается.

Всем троим предъявлены обвинения по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") и статье 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки или телефонных переговоров"). Они отправлены под домашний арест.

Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.