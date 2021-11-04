Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью, проект обойдется в 350 млн евро
На польской границе, являющейся внешней границей Европейского союза, будет создан барьер. Укрепление обойдется в общей сложности в 1,615 млрд злотых, а это около 350 млн евро.
Президент Польши Анджей Дуда 3 ноября подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.
Напомним, Сейм принял закон о строительстве укрепления на государственной границе 14 октября. Он определяет правила подготовки и строительства укрепления на польской границе. В прошлую пятницу Сейм отклонил основные поправки Сената - верхней палаты парламента - к этому законопроекту, и закон был передан на подпись президента.
Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, должен упростить срочное строительство укрепления в связи с миграционным давлением на границе с Беларусью.
Закон должен вступить в силу на следующий день после его обнародования.
С весны резко возросло число попыток нелегального пересечения границы Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов. Евросоюз и государства-члены считают, что это результат целенаправленных действий Беларуси в ответ на санкции.
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Саме так діяли болгари у Другу Світову выйну коли "братушки" для "асвабаждения ат фашистскава режима" висаджували свої десанти і заходили в територіальні води Болгарії на підводних човнах
Ти кацап чого сюди прийшов? "Срач" розводить? Ми якось з поляками самі розберемся : без вас - "засраних лапотніків"!!!
(Є на Миколаївщині таке село - Мигія Стоїть воно на березі Південного Бугу який колись був кордоном між Річчю Посполитою (а потім - Російською імперією) і турецькими володіннями Так от - козачки з Мигії частенько "шастали" через Буг грабувать прикордонні поселення і кочів"я "на тому боці" І коли турки з татарами їх ловили то привозили на берег Бугу і били в барабани А коли населення Мигії виходило на берег то спійманих виводили на величезний камінь кубічної форми що лежав під турецьким берегом і публічно рубали голови Після подібних екзекуцій бажання "поживиться чужим" у козачків пропадало надовго і вони займалися сіянням пшениці і вирощуванням худоби)