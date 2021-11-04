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Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью, проект обойдется в 350 млн евро

Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью, проект обойдется в 350 млн евро

На польской границе, являющейся внешней границей Европейского союза, будет создан барьер. Укрепление обойдется в общей сложности в 1,615 млрд злотых, а это около 350 млн евро.

Президент Польши Анджей Дуда 3 ноября подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Напомним, Сейм принял закон о строительстве укрепления на государственной границе 14 октября. Он определяет правила подготовки и строительства укрепления на польской границе. В прошлую пятницу Сейм отклонил основные поправки Сената - верхней палаты парламента - к этому законопроекту, и закон был передан на подпись президента.

Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, должен упростить срочное строительство укрепления в связи с миграционным давлением на границе с Беларусью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский сейм одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Закон должен вступить в силу на следующий день после его обнародования.

С весны резко возросло число попыток нелегального пересечения границы Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов. Евросоюз и государства-члены считают, что это результат целенаправленных действий Беларуси в ответ на санкции.

Автор: 

Беларусь (7937) граница (5312) мигранты (993) Польша (8538)


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Топ комментарии
+10
"Дядя! Ты дурак?!" Яким "людям помочь"? Тим , що нелегально порушують кордон , а потім бандитствують там , куди прорвалися? Скажи спасибі , що вони їх з кулеметів прямо на кордоні не розстрілюють!
Саме так діяли болгари у Другу Світову выйну коли "братушки" для "асвабаждения ат фашистскава режима" висаджували свої десанти і заходили в територіальні води Болгарії на підводних човнах
Ти кацап чого сюди прийшов? "Срач" розводить? Ми якось з поляками самі розберемся : без вас - "засраних лапотніків"!!!
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04.11.2021 04:55 Ответить
+4
И ров с крокодилами
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04.11.2021 03:25 Ответить
+4
Головне - не забуть "розтяжки" по "колючці" виставить Десяток другий нелегалів кишки на "колючці" розвісить і у них різко пропаде бажання рваться на перехід кордону З дикунами можна вести себе лише по-дикунські - вони інших методів не розуміють! Вони толерантність розуміють як "слабість" і бачать в європейських країнах всього-навсього "кормову базу" а не "зразок для наслідування" Хто думає що ці "біженці" тікають в Європу щоб жить "по-європейськи" - помиляються Бо вони виросли при "вовчих" законах і продовжують і в Європі жить по "вовчих" законах - "Або ти або - тебе!"
(Є на Миколаївщині таке село - Мигія Стоїть воно на березі Південного Бугу який колись був кордоном між Річчю Посполитою (а потім - Російською імперією) і турецькими володіннями Так от - козачки з Мигії частенько "шастали" через Буг грабувать прикордонні поселення і кочів"я "на тому боці" І коли турки з татарами їх ловили то привозили на берег Бугу і били в барабани А коли населення Мигії виходило на берег то спійманих виводили на величезний камінь кубічної форми що лежав під турецьким берегом і публічно рубали голови Після подібних екзекуцій бажання "поживиться чужим" у козачків пропадало надовго і вони займалися сіянням пшениці і вирощуванням худоби)
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04.11.2021 04:42 Ответить
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Яценюк буде консультувати. Не все ж Бальцеровичу в лаврах ходити; в нас свої спеціалісти є...
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04.11.2021 02:26 Ответить
А ты думаешь, там другую стену построят? Точно такой же заборчик постявят, сверху колючку повесят и все...
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04.11.2021 02:45 Ответить
повищe i поглибшe будуйтe
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04.11.2021 03:13 Ответить
И ров с крокодилами
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04.11.2021 03:25 Ответить
Курвы, вместо того чтобы людям помочь, доты с пулеметами. Ваще поляки относятся к украинцам как к рабам. К женщинам также. Многие
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04.11.2021 04:35 Ответить
"Дядя! Ты дурак?!" Яким "людям помочь"? Тим , що нелегально порушують кордон , а потім бандитствують там , куди прорвалися? Скажи спасибі , що вони їх з кулеметів прямо на кордоні не розстрілюють!
Саме так діяли болгари у Другу Світову выйну коли "братушки" для "асвабаждения ат фашистскава режима" висаджували свої десанти і заходили в територіальні води Болгарії на підводних човнах
Ти кацап чого сюди прийшов? "Срач" розводить? Ми якось з поляками самі розберемся : без вас - "засраних лапотніків"!!!
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04.11.2021 04:55 Ответить
Лёша, забери их в скрепостан
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04.11.2021 05:52 Ответить
слышь кацап-это от вас стену строят,а не на украинской границе-читай внимательно
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04.11.2021 09:08 Ответить
Головне - не забуть "розтяжки" по "колючці" виставить Десяток другий нелегалів кишки на "колючці" розвісить і у них різко пропаде бажання рваться на перехід кордону З дикунами можна вести себе лише по-дикунські - вони інших методів не розуміють! Вони толерантність розуміють як "слабість" і бачать в європейських країнах всього-навсього "кормову базу" а не "зразок для наслідування" Хто думає що ці "біженці" тікають в Європу щоб жить "по-європейськи" - помиляються Бо вони виросли при "вовчих" законах і продовжують і в Європі жить по "вовчих" законах - "Або ти або - тебе!"
(Є на Миколаївщині таке село - Мигія Стоїть воно на березі Південного Бугу який колись був кордоном між Річчю Посполитою (а потім - Російською імперією) і турецькими володіннями Так от - козачки з Мигії частенько "шастали" через Буг грабувать прикордонні поселення і кочів"я "на тому боці" І коли турки з татарами їх ловили то привозили на берег Бугу і били в барабани А коли населення Мигії виходило на берег то спійманих виводили на величезний камінь кубічної форми що лежав під турецьким берегом і публічно рубали голови Після подібних екзекуцій бажання "поживиться чужим" у козачків пропадало надовго і вони займалися сіянням пшениці і вирощуванням худоби)
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04.11.2021 04:42 Ответить
Замполит Холодньій , больше жести ! Хотя , поляки и без твоих вумньіх советов разберутся в проблеме . Цивилизованно , а не по-дикарски .
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04.11.2021 06:48 Ответить
Займайся краще будівництвом Іл-76 у Харкові - на фірмі "Антонов"! Чи розведенням "линяючих куріпок"! Це у тебе краще виходить!
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04.11.2021 07:27 Ответить
Мигранты не дураки. После постройки польских укреплений они будут "щупать" украинскую границу. Надо просто обеспечить достойную жизнь им на родине.
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04.11.2021 08:20 Ответить
Так "обеспечивайте"! А не паскудьте сусідам!!!
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04.11.2021 08:25 Ответить
Это как?
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04.11.2021 08:27 Ответить
Ну, возможно дать мигрантам эти 350млн евро.А вообще то они исполнили заветную мечту Лукашенко. Все затраты на обустройство границы перекинуть на Польшу и Литву. Для нас это было дорогое "удовольствие".
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04.11.2021 08:38 Ответить
Для нас ,что ты тут делаешь ? Иди лучше что нибудь своему бульбофюреру напиши.
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04.11.2021 08:55 Ответить
Цей брехун кацапоїдний" думає нас завірить що їхній "совок" когось цікавить! Та нормальні люди завжди від "лепрозорію" відгороджувалися високими парканами!
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04.11.2021 09:15 Ответить
Вологі ілюзії... Ці "укріплення" допоможуть ляхам, як мертвому припарка. Були вже всякі лінії - Мажіно, Сталіна, Зігфріда, Маннергейма... Московсько-білоруська рать пройде Польщу і Прибалтику до Данціга і Кенігсберга навіть не розвертаючись у бойові порядки. Все залежатиме від того, чи не зробиться дядькові Сему скучно цупити європейського воза перед лицем значно більшої загрози і з другого боку. А так виглядає що ...
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06.11.2021 17:17 Ответить
 
 