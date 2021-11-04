На саммите по климату более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них и Украина, - The Guardian

На саммите по климату COP26 в Глазго (Шотландия) более 40 стран, в которых используется уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них такие страны, как Украина, Вьетнам и Польша, Канада.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.

Обязательства предполагают, что подписавшиеся страны постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не будут инвестировать в эту отрасль. Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах.

Цель - оставить уголь в истории. Это важна для Великобритании как страны, принимающей саммит, цель которого - поставить мир на путь ограничения глобального нагрева.

Отмечается, что поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

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Правительство Великобритании объясняет, что эти страны быстро увеличат масштабы внедрения экологически чистой энергетики.

"Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", - заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

Напомним, что на климатическом саммите в Глазго страны обязались остановить вырубку лесов. Это должно произойти до 2030 года.