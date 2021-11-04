Украинский воин получил ранение на Донбассе. За сутки войска РФ 6 раз обстреливали позиции ВСУ, применяя запрещенное вооружение, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пивденного враг дважды обстрелял позиции украинских защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки наемники РФ осуществили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Возле Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение, заставив врага прекратить огневую активность.

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Также в штабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра, 4 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.