"Самолет по сути стал неуправляемым и рухнул": названа вероятная причина падения АН-12 в России

Ледяной дождь спровоцировал катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал собеседник агентства.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района, на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области найдены тела шестерых погибших.

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказл, что, предварительно, на борту Ан-12 находились девять человек: семь членов экипажа и двое сопровождающих от компании "Заполярье".

На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружены два бортовых самописца.

"Обнаружены речевой самописец, он изъят, и параметрический, он находится в хвостовой части самолета, еще не изъят", - сказал собеседник агентства.

Один из "черных ящиков" сильно обгорел при пожаре, его передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), и они оценят возможность его расшифровки.

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-12.

Напомним, 3 ноября во время катастрофы Ан-12 под Иркутском погибли семь человек. Минтранс сообщил, что двое погибших - украинцы.