РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10452 посетителя онлайн
Новости
9 023 73

"Самолет по сути стал неуправляемым и рухнул": названа вероятная причина падения АН-12 в России

Ледяной дождь спровоцировал катастрофу самолета Ан-12 в Иркутской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Первичные данные - в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца - говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", - сказал собеседник агентства.

По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.

"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Иркутского района, на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области найдены тела шестерых погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакатастрофа в России: В МИД подтвердили, что на борту АН-12 было двое украинцев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказл, что, предварительно, на борту Ан-12 находились девять человек: семь членов экипажа и двое сопровождающих от компании "Заполярье".

На месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области обнаружены два бортовых самописца.

"Обнаружены речевой самописец, он изъят, и параметрический, он находится в хвостовой части самолета, еще не изъят", - сказал собеседник агентства.

Один из "черных ящиков" сильно обгорел при пожаре, его передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), и они оценят возможность его расшифровки.

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ан-12.

Напомним, 3 ноября во время катастрофы Ан-12 под Иркутском погибли семь человек. Минтранс сообщил, что двое погибших - украинцы.

авиакатастрофа (1727) россия (96420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Тобто, просто був важчим за повітря?
показать весь комментарий
04.11.2021 07:50 Ответить
+16
Короче причина кастастрофы - шо он упал.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:50 Ответить
+11
Ну упал так и упал. Намок видать.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, просто був важчим за повітря?
показать весь комментарий
04.11.2021 07:50 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 09:21 Ответить
Короче причина кастастрофы - шо он упал.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:50 Ответить
Ну упал так и упал. Намок видать.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:54 Ответить
пусть на аленях летают
показать весь комментарий
04.11.2021 09:51 Ответить
Мінтрансу нема чим занятись? Ну не все рівно скільки та як сдохли в підораші якісь люди?
Чи померлі пілоти не мали карти? Вони в підораші літали. І хрен на них
показать весь комментарий
04.11.2021 07:55 Ответить
Да нас рать. Главное хорошо что врагов стало на пару голов меньше.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:57 Ответить
2 украинца было. Белорусы. А борт 68 года. 53 года
показать весь комментарий
04.11.2021 08:02 Ответить
борт 68 года. 53 года...Это все что надо знать о сверхдержаве
показать весь комментарий
04.11.2021 22:00 Ответить
рукожопые даже отремонтировать ничего не способны,патамуша рукожопы во всём...
показать весь комментарий
04.11.2021 08:03 Ответить
Это сладкое слово "МАСАНДРА"!
показать весь комментарий
04.11.2021 09:14 Ответить
Название "Массандра" появилось позже , в 70-х и связано с перехватчиками МиГ-25 , в их систему заливался разбавленньій до 50% спирт. А в Ан-12 заправляли около 200л чистого продукта. Знаю не понасльішке...
показать весь комментарий
04.11.2021 09:23 Ответить
Саня,никому больше не рассказывай этот бред про спирт в АН-12,его там не было,от слова совсем..
ты имел в виду АН-8 ?
показать весь комментарий
04.11.2021 09:31 Ответить
Точно , сорри. Отец сначала летал на Ан-8
показать весь комментарий
04.11.2021 09:37 Ответить
Да,этот встречали охотно..
показать весь комментарий
04.11.2021 09:46 Ответить
У диспетчера всегда наготове бьіла фляжка "ФАР"...
показать весь комментарий
04.11.2021 09:59 Ответить
... его встречали **охотно** в конце 50-х. Потом все Ан-8 ... оставшиеся на крыле в МАП были доработаны электрической системой обогрева винтов и коков... И если встречались Ан-8 со спиртовым обогревом... это была дикая редкость.
показать весь комментарий
04.11.2021 11:43 Ответить
в 89-90-м наблюдал его прилёт на ремзавод в Старой Руссе,когда работяги,побросав ключи и гайки,там,кто где стоял,побрели на стоянку и не отходили,пока не произошёл слив заветной жидкости..
в этот день работы уже не велись
показать весь комментарий
04.11.2021 13:53 Ответить
... а что СЛИВАЛИ ??? и что ПИЛИ ..работяги.... после прилёта на капремонт какого то необычного Ан-12? Неужели керосин..или были любители МС или АМГ? Спирта там отродясь не было... Так интересно...что ж там пили?))))
показать весь комментарий
04.11.2021 16:21 Ответить
бл,ты хоть читай,о чем пишут,Чкалов
показать весь комментарий
04.11.2021 16:57 Ответить
если Вы о Ан-8... то Старая Русса крайний капремонт Ан-8 выполнила в 1973 году..... ))))
показать весь комментарий
04.11.2021 16:25 Ответить
а я не знаю,на какой он регламент прилетал,при чём тут капремонт ?
показать весь комментарий
04.11.2021 16:55 Ответить
они штук с десяток почти до конца 90-х еще коптили,так что на завод хочешь,не хочешь,а загремишь..
это как ВЛК - чем старше,тем шансы не пройти растут..
показать весь комментарий
04.11.2021 17:03 Ответить
Новьё.
показать весь комментарий
04.11.2021 17:10 Ответить
S9-DAJ... Фото сентябрь 2007 года. Поинт-Нуар...Конго (Браззавиль) Через месяц при заходе в Браззавиле не вышла правая тележка шасси. Попытались убрать вышедшую левую и сесть на брюхо... Не удалось. Сели с выпущенной левой.. Слетели с полосы вправо. Самолёт тракторами перетянули на военную стоянку где он и был порезан. Это крайний летавший Ан-8. После аварии выяснилось ..что все документы поддельные... начиная от пилотских у экипажа.. (экипаж из Комсомольска...древние..как мамонты)... самолёт вообще непонятно откуда и где он был до этого. Общее состояние самолёта было на удивление отличным!! Кстати именно этот самолёт и имел спиртовую систему... в которую деды заливали обыкновенный противообледенитель. Ваш Е-маил.... и пару десятков фото этого самолёта как внутри..так и снаружи у Вас..))))
показать весь комментарий
04.11.2021 18:36 Ответить
Серёга Генералов в Камрани тоже на левую садился,сразу вспомнилось..
А деды Комсомольские,конечно,красавы,на таких всё и держалось..Егоровским вечная память,всё,тему закрыл,чёто тяжело очень стал реагировать,старый уже,наверное..
показать весь комментарий
04.11.2021 21:38 Ответить
.. ну такие..как комсомольские деды... наши орлы... шедшие на всякие дурости ради заработка и привели к тому...что нет уже там ни наших Ан-12 ни Ил-76.. А могли бы работать и работать... как это сейчас делают в том же Поинт-Нуаре ЮАРовские С-130... Оказывается можно было летать законно...ремонтируя..зарабатывая...((( Слава Богу у нас навели порядок с Ан-12... что позволяет летать по всему миру..... Оказывается всё можно..если захотеть. И формы вовремя и законы соблюдать и получать прилично. И спасибо Европе..что создали SAFA... напугали и привели к соответствию... Иначе было бы вообще туго. Наилучшего!!))))
показать весь комментарий
04.11.2021 21:51 Ответить
..нихрена ты не знаешь!! Никогда на Ан-12 не использовали спирт. Только на Ан-8 для обогрева винтов и коков использовали спирт... )))
показать весь комментарий
04.11.2021 11:40 Ответить
А я и не спорю. Просто столкнулся с этим термином и продуктом когда плотно общался по службе с технарями и летунами МиГ-25. В городе Василькове что под нашим Киевом.
показать весь комментарий
04.11.2021 12:23 Ответить
Вы ошибаетесь. На Ан-12 противообледенительная система никогда не включала спирт. Обогрев крыла, воздухозаборников, стекол кабины и пр. происходит за счет отбора теплого воздуха от двигателей. Также на нем существует электрический обогрев лопастей винта, стабилизатора и др. элементов. А вот противообледенительная система старого Ан-8 (сейчас не эксплуатируется) использовала водно-спиртовую смесь.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:41 Ответить
Самолеты стареют. Новых уже не производят, потому что Аны уже стали историей. Падать будут все больше, пока все не спишут.
показать весь комментарий
04.11.2021 08:14 Ответить
во всем мире летают самолеты старше 70 лет ...и падают по техническим причинам ничуть не чаще чем свежеиспеченные.
показать весь комментарий
04.11.2021 08:39 Ответить
Да тут не в возрасте дело, а в том, что они противообледенительную обработку похоже просто не провели. С таким техобслуживанием и новый самолет рухнет.
показать весь комментарий
04.11.2021 08:42 Ответить
.. это в полёте при заходе на посадку они должны были противообледенительную обработку провести? Бывают условия ..когда противообледенительная система самолёта не может справиться в обледениением... Самолёт обледеневает мгновенно... Они и стали уходить на второй круг с 240 метров..увидев крайне сильное обледенение. И если в горизонтальном полёте при убранной механизации и шасси сильное обледенение не столь опасно... то при выпущенных шасси и закрылках очень маленький запас скорости....
показать весь комментарий
04.11.2021 11:50 Ответить
Тяжелее воздуха просто...
показать весь комментарий
04.11.2021 08:14 Ответить
Уборка закрылков,скорее всего, на обледеневшем крыле.К сожалению, такое бывает.
показать весь комментарий
04.11.2021 08:18 Ответить
В данном случае это не к сожалению, а даже наоборот.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:13 Ответить
В чем разница между гражданками Украины, стоящими на ленинградском шоссе и гражданами Украины, пилотирующими рашистские самолеты?
показать весь комментарий
04.11.2021 08:54 Ответить
Самолёт белорусский.
показать весь комментарий
04.11.2021 11:44 Ответить
Поясняю. Мне, к примеру, нельзя ни в Беларусь, и тем более, на россию. Там меня однозначно примут и закроют в крытку навсегда как бандеровского жыдофошызда карателя и распинателя мальчиков в трусиках.

По той простой причине, что я лишь патриот Украины. Ну, и записан в их "трибуналах" да "блок-постах" как укропский каратель.

Считаю, это достойно. И не понимаю малороссов, катающихся туда на заработки.
показать весь комментарий
04.11.2021 14:20 Ответить
Антонов надеюсь не обслуживает свои самолёты в раше, поэтому можно предположить шо далі буде.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:10 Ответить
.. это белорусский самолёт и все виды обслуживания проходил в Белой Церкви на АРЗ с полным участием представителей КБ Антонова. Рашистские Ан-12 не обслуживаются Антоновцами... поэтому дальше рашки их Ан-12 невылетные. В гражданских рашкиных авиакомпаниях их единицы... поэтому и был зафрахтован белорусский самолёт... У военных ещё порядка 40 Ан-12... но большинство неисправны.
показать весь комментарий
04.11.2021 11:54 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2021 09:12 Ответить
на авиафоруме читал метео того дня - в нем нет ледяного дождя. есть ливневый снег (сильный снегопад)
показать весь комментарий
04.11.2021 09:31 Ответить
Хрен редьки не слаще,обледенение в таких условиях наростает почти мгновенно,жуткая вещь..
показать весь комментарий
04.11.2021 09:55 Ответить
для борьбы с обледенением есть средства и методы
если обледенели значит сваливание. но они попросили второй круг и начали уход на него а в это время двигатели работают на взлетном режиме и поэтому падение скорости до порога сваливания как по мне ну очень сомнительно
я не пилот. интересующийся. потому как когда то мечтал поступить в ХАИ
показать весь комментарий
04.11.2021 11:53 Ответить
.. Стрелок... Ну не лезь ты туда...где ничего не соображаешь. А то уверенно создаётся впечатление..что уже Igor L доганяешь по всезнайству!!! Повторю специально для тебя!!!
Бывают условия ..когда противообледенительная система самолёта не может справиться в обледениением... Самолёт обледеневает мгновенно... Они и стали уходить на второй круг с 240 метров..увидев крайне сильное обледенение. И если в горизонтальном полёте при убранной механизации и шасси сильное обледенение не столь опасно... то при выпущенных шасси и закрылках очень маленький запас скорости.... Они и начали уходить с 240 метров... поняв что не хватает мощности для выдерживания скорости. Возможен был и так называемый **клевок**... что было не раз причиной катастроф именно Ан-12.
показать весь комментарий
04.11.2021 12:01 Ответить
сбавь обороты карго
я нигде ничего не утверждал. глаза протри и увидишь слово "сомневаюсь"
дальше.
ты метео видел? они уходить пытались от обледенения куда? в снежные облака?
если они поняли на высоте 240 что им не хватает мощности то где был ВП который должен следить за скоростью? на этой модели нет предупреждения сваливания?
показать весь комментарий
04.11.2021 12:18 Ответить
... набор слов ... и ничего больше!!! Попытаюсь объяснить!! В горизонтальном полёте при убранной механизации есть большой запас скорости для безопасного полёта. При выпущенной механизации и попадании в сильное обледенение этот диапазон очень сильно уменьшается. При закрылках на 35 градусов... а именно так у них и было ...диапазон сокращается до 20..максимум 30 км. Т.е при выдерживании скорости в 290 км. на прямой обледенение может снизить скорость до 260 км... что будет уже критическим положением. И вывод двигателей на взлётный режим не всегда может увеличить скорость именно потому..что штурвал берётся **на себя** ..потому что самолёт стремится ещё более активно вниз.. И если удаётся сохранить потребную скорость...то это хорошо. Уход на второй круг в простых условиях имеет определённые сложности... А в таких условиях очень сложен. Ваш наивный вопрос... куда они собирались уходить ..ничего кроме смеха не вызывает..))) Они находились в снежном заряде... который кстати пришёл туда в 11.30 и ушёл в 12.30 ... Условия на посадку по видимости и нижнем крае облаков были допустимыми. Именно сильное обледенение скорее всего и стало причиной катастрофы. Второй наивный вопрос о втором пилоте ..следящем за скоростью....))) Падает скорость из за сильного обледенения... Второй пилот добавляет РУД... сначала до номинала... Падает... До взлётного... падает....((( Ваши действия... Единственные... Уход на второй круг!!! Но для этого надо начать уборку закрылков до 25 градусов... перевести самолёт в горизонтальный полёт ( а он продолжает снижаться) ПЛАВНО!!!! Но для этого надо ВЫСОТА.... которой возможно и не хватило. А если и не стали убирать до 25 градусов... что вполне возможно... немножко перетянули штурвал в наборе и нехватило скорости и высоты... НЕ ВЫТЯНУЛИ ДВИЖКИ ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ САМОЛЁТ!!! О индикации сваливания даже Вам рассказывать не буду... 100 процентов не поймёте!!! Если о сваливании в горизонтальном полёте поймёте... то при заходе на посадку или на взлёте.... не хватит дня..чтобы вам растолковать.
показать весь комментарий
04.11.2021 12:51 Ответить
очередной поток пустых слов от "вытирана ввс"
спили мушку "пилот". все что ты накорябал говорит только об одном - в таких условиях садиться им было нельзя а они садились. и разбили самолет. а не как ниже "не повезло".
показать весь комментарий
04.11.2021 15:01 Ответить
... что... даже это не удалось Вам осознать...или попросту говоря... понять??!!!))))
показать весь комментарий
04.11.2021 16:27 Ответить
ты говоришь прописные истины с видом открытия вселенского масштаба. мало того что они элементарны так еще и местами не верны.
например про "клевок" этой модели я знаю. ниже написано как с ним бороться надо. по ссылке на 2 или 3 странице про это очень хорошо рассказано. без понтов и гнутия пальцев.
в таких погодных условиях механизация не на 35 а на 15 (смотрим ниже) и чем отличается обледенение в условиях ледяного дождя и ливневого снега я немного представление имею.
главное - они провтыкали "вспышку" - начало процесса. которое началось задолго до того как они с высоты 240 метров попытались уйти на второй круг.
это примерно как виноват не водитель а гололед если прокладка за рулем не учел обстановку и гнал 100. а тут дерево.
у тебя профдеформация и ты всеми силами отводишь экипаж от удара? нахрена только непонятно. они там не для мебели сидят.

не надо считать себя пупом земли и лезть комментировать мнение другого человека при условии что он написал не аксиому а только предположение
показать весь комментарий
04.11.2021 16:55 Ответить
..повторю для особо ТУПЫХ!!! На Ан-12 заход на посадку выполняется ТОЛЬКО с закрылками на 25 или 35!!! НЕТ в руководстве захода на 15 градусов!! Для тебя...Стрелок... прописные истины в авиации так же далеки..как квантовая физика!!!))) Для тебя... как называется их действия..Экипажа!!! А ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ!! Попадания в условия... к действиям в которых экипаж НЕ ПОДГОТОВЛЕН!!!! Именно заход должен был быть в этих условиях с 25 градусов.... И это основной вариант. Если у них было 35... больше говорить НЕЧЕГО!!! А про **клевок**...ты и близко не знаешь..ибо Ан-12 это ЕДИНСТВЕННЫЙ самолёт.. подверженный опасному клевку при обледенении стабилизатора. И мнение другого ..такого же брехуна.. пишущего с заходом на 15 градусов..аналогично Вашему. Нулевому!!
показать весь комментарий
04.11.2021 17:08 Ответить
Буквально минуту назад говорил по телефону с бывшим командиром Ан12, который пролетал на нем с 1989 по 2012 год.
Его мнение, основанное на сообщениях, что было обледенение,что все же был клевок .
По поводу обледенения, так с его слов на Ан12 в условиях обледенения не рекомендуется заход в закрылками на 35, а лишь на 15.
А если уж появились признаки клевка , то убирать закрылки надо энергично, но импульсами. А ПОС включать заранее.
При выполнении всех этих условий полет в условиях обледенения не приводит к катастрофе.
Ну, а что там на самом деле было так надо ждать расшифровок.
Как - то так...
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoljota-an-12-ew-518ti-v-irkutskoj-oblasti-03-11-2021.49015/post-3124985
показать весь комментарий
04.11.2021 15:03 Ответить
.. передайте Вашему мнимому горе-КВС...что при обледенении заходят с закрылками на 25.... а не на 15...))) И клевок бывает НЕ ПРИ УБОРКЕ закрылков... а при довыпуске с 25 до 35 градусов!!! Учитывя то..что самолёт находился на посадочной прямой на удалении 5 км. от торца вся механизация у него была уже в посадочном положении. Была бы она у него на 25 градусов... он имел больше шансов в условиях обледенения уйти на второй круг... Была на 35...и сильное обледенение... шансы значительно уменьшаются!!! Поэтому и заходят в условиях обледенения на 25 градусов....И только дурачки... не включают ПОС некоторых элементов самолёта , как то ПВД...при снижении в облаках ...даже ПРИ ПЛЮСОВОЙ температуре... не говоря уж о минусовой. О Обогреве винтов ..коков....крыла...стабилизатора ...И КИЛЯ!!! я Вам и рассказывать не буду...ибо если всё ЭТО ВКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННО,...самолёт банально не потянет... Всё включается поочерёдно... Такая конструктивная особенность Ан-12!! И Ваш горе-КВС оказывается до того туп...что не знает что в руководстве Ан-12 нет такого захода с закрылками на 15градусов!? И если появляется клевок... то никто и никогда ничего уже НЕ СДЕЛАЕТ!! . Пусть мальчонка расскажет... кто и когда вывел самолёт Ан-12 из положения **клевок**))) И Стрелок!!! Прекращайте так отчаянно врать. Я на Ан-12 с курсантских времён .. и первый полёт в августе 1979 года... Крайний месяц назад.... И не надо мне втирать то...о чём Вы и Ваш горе-КВС понятия не имеют!!!))))
показать весь комментарий
04.11.2021 16:49 Ответить
ты вполне можешь пойти и зарегистрироваться на этом форуме авиаспециалистов. и что то мне подсказывает что там и опыта и налета у людей гораздо больше вашего. меньше снобизма чувак. ты чуть выше писал про 35. тут уже про 25. еще пол часа и будет верные 15
показать весь комментарий
04.11.2021 16:56 Ответить
... научись читать...))))
показать весь комментарий
04.11.2021 17:09 Ответить
простой вопрос - сколько систем ПОС на этой модели? я не про зоны обогрева а про саму систему. даже проще - чем питаются две системы ПОС на Ан-12?
показать весь комментарий
04.11.2021 16:57 Ответить
...дорогой!!! Давай не юродствовать... и не задавать тупые вопросы!!!))) Хочешь понять... что возможно там произошло... спрашивай. Но не ройся в форумах и не вбрасывай сюда мнение подобных тебе **специалистов**. Заметь..я не обсуждаю катастрофу Ил-112в или других типов самолётов... ибо не знаю их оборудования.. их руководства.. и действий экипажа. Ибо действия на разных типах прямо противоположны бывают... Это связано и с заходом..аэродинамикой... двигателями и многим другим. Но скажу сразу... Ан-12... это САМЫЙ СЛОЖНЫЙ В ПИЛОТИРОВАНИИ самолёт из всех . Пилоты освоившие Ан-12 будут летать на всём что летает. Десятки случаев...когда пришедшие на Ан-12 люди с Боингов ..Эйрбасов ( пандемия ..ковид...сокращения в пассажирах) КВСы с немалым налётом НЕ СМОГЛИ освоить Ан-12 и банально летают вторыми пилотами... На этом и закончим!!! )))
показать весь комментарий
04.11.2021 18:50 Ответить
средства и методы,конечно есть..но !
когда попадаешь в подобный заряд,груженый,посадка,и тут вдруг срабатывает сигнализация ПОС,снег в этом заряде жутко липкий и мокрый,т.к. зона перехода с плюса на минус - и у тебя прямо на глазах на дворниках стёкол мгновенно начинает наростать ледяная куетень,да без остановки,и ты понимаешь,что она покрывает и ВНА движков,и кромку крыла и стабилизатора,и АДО-шник со стрелком бегут и неотрывно смотрят и докладывают о их состоянии - то молишься только скорее покинуть эту зону,понимая,что ПОС может и не вытянуть..
Если этот 3,14дец связан еще с уходами на второй круг и прочими подобными манёврами у земли - это просто ну очень невесело..
мужикам не повезло,вот и вся причина..
показать весь комментарий
04.11.2021 14:11 Ответить
Вам не стоит объяснять ему то... что он даже не пытается осознать))) Если бы человек хоть раз в жизни попал в ливневый снег или ливневый дождь на посадке... и видел все это из кабины... тут просветление пришло бы мгновенно. Человек никогда не видел сплошной белой стены... в которой летит самолёт... Он не понимает...что такое налипание мокрого снега... никогда не видел обледеневшего крыла..и близко не понимает... что если включить одновременно обогрев крыла ..стабилизатора и киля...то можно сразу петь заупокойную... Бессмысленная трата времени для тех... кто даже понятия не имеет...о чём речь!!))))
показать весь комментарий
04.11.2021 16:57 Ответить
Оно там все не управляемое. Ждем когда рашка нае... наедет на бетонную стену.
показать весь комментарий
04.11.2021 09:44 Ответить
Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярье» погибли при крушении самолета Ан-12 в https://m.lenta.ru/tags/geo/irkutskaya-oblast/ Иркутской области . Об этом сообщил губернатор https://m.lenta.ru/tags/persons/kobzev-igor/ Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
показать весь комментарий
04.11.2021 09:45 Ответить
В Россее решили не экономить деньги на утилизацию старого советского хламья.
Патриотический Экипаж получил задание максимально дёшево похоронить наследие
советского Режима. За что, Души погибших, посмертно и тайно, приняли лично от ВВП (естесственно , пройдя двухнедельный карантин, вакцинировавшись Спутником-V и, на всякий Случай - Pfizer) Похвальную Грамоту. Сопровождавшие оказались просто "не в то время, не в том месте" короче, сами виноваты.
показать весь комментарий
04.11.2021 10:29 Ответить
..что скажешь о украинских двадцати Ан-12....модернизированных... имеющих признание европейской EASA и американской САА... коим уже более 50-ти лет и регулярно выполняющих транспортные перевозки по всему миру...включая США... куда НОВЫМ самолётам многих авиакомпаний путь заказан.? Что скажем... что 50 летний Ан-12 по техническому состоянию соответствует нормам... позволяющим выполнять эти полёты? Или как всегда завизжим...что хлам... плохое состояние..старьё... пьяные инженеры и незаконные сертификаты лётной годности ..выданные за деньги? Или столь понятные Вам аргументы так ж воспринимают в авиационных администрациях США и Европы... допускающих свободную эксплуатацию Ан-12 в своих аэропортах? Там тоже все идиоты?
показать весь комментарий
04.11.2021 12:11 Ответить
Ан-12 великолепньій транспортник. Американцьі поступили мудро , пойдя по пути глубокой модернизации своих аналогов - Си-130 "Геркулес". Теперь россияне не имеют транспортника , работающего с грунта , а Ан-70 они же и загнобили , идиотьі.
показать весь комментарий
04.11.2021 12:46 Ответить
.. у нас априори никогда не рассматривались вопросы модернизации. У нас всё было просто! Есть Ли-2..сделали Ан-8 Ли-2 похерили... Ан-8... сделали Ан-12 ... Ан-8 похерили... Ан-12... сделали Ил-76... Забыли о Ан-12... Хотя Ил-76 и Ан-12 разные самолёты по классу... И чем было модернизировать Ан-12? Дерьмо... которое наставили в Ил-76... называющееся тогда самолётом какого то там поколения... было таким же дерьмом..как и на Ан-12. А по двигателям..их надёжности и эффективности Ил-76 был вообще шагом назад!!!)) ТО же самое с Ан-22... прекраснейшим самолётом!! А у нас... Придумали Ил-76... порезали стапеля Ан-12 и Ан-22 в Ташкенте и забыли..))) А на Западе не забыли. И модернизируют свои 60-летние С-130... Китайцы использовали базу Ан-12 по полной и продолжают эксплуатировать и модернизировать. Правда только у себя или в паре стран..типа Венесуэла... Но увы..будущего у наших Ан-12 маловато. Умеренная модернизация до минимальных европейских стандартов... Сейчас уже использование китайских запчастей... что вынужденно... Продление по состоянию до 65 лет.... (кстати самое интересное..что самолёты до 65 года значительно лучше..чем выпущенные Ташкентом в конце 60-х начале 70-х.) Ну и эксплуатация. Гражданские Ан-12 со значительно !!! большим налётом порой значительно лучше по состоянию..чем бывшие военные с небольшим налётом. Парадокс..но это реальность. О россиянах говорить нет смысла. Ил-112в... мёртвый уродец.... Ил-76... вынужденная мера восстановления производства из за невозможности построить что то вроде Ан-70... не говоря уж о новой модели.
показать весь комментарий
04.11.2021 13:10 Ответить
Они все были вакцинированы.
показать весь комментарий
04.11.2021 10:45 Ответить
Пора во всех аэропортах копростана, открывать залы завещаний!
Пусть пишут, перед посадкой на аэроплан...
показать весь комментарий
04.11.2021 10:51 Ответить
 
 