В мире растет число летальных случаев от COVID-19: за сутки умерли 7 799 человек. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 ноября в мире зарегистрировали 483 858 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 799 человек (вчера - 6 867).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 248 824 610 случаев инфицирования, из них 483 858 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 037 026 человек, из них 7 799 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 225,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.



