COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения
В Украине зафиксированы 27 377 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 ноября. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 29 октября - 26 870 случаев заражения за сутки и 28 октября - 26 071.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 03 ноября в Украине:
зафиксированы 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 787, медработников – 426);
299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 5 472 человека;
летальных случаев – 699;
выздоровели – 12 464 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 006 463 человека;
выздоровели – 2 479 138 человек;
летальных случаев – 70 146;
проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.
С начала вакцинальной кампании привиты 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 18 578 609 прививок.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
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Мета візиту - перевірка роботи Центру вакцинації. Керівництво області, району та міста побаченим виявилися задоволеними. Адже Трускавецький Центр вакцинації - один з найкращих на Львівщині, в ньому щотижня вакцинується біля тисячі осіб, що значно перевищує загальнообласні статистичні показники на душу населення.
Зе давно вирішили вакцинувати Трускавець, щоб проводити свої "з'їзди" в "Пана Ріксуса"
Може... Ну ви мене коротше зрозуміли.
Як би не було масок ,лохдаунів,і ширялова то спокійно би жили собі і лікували свої хвороби,а не лоховід.
Наркомани наприклад теж довго не живуть ,бо регулярно ширяються.
Да, вирус есть но он практически не страшен для людей до 50-60 лет без тяжелых хроничек. Т.е. государство должно было активно прививать больное старшее поколение которое сейчас в больничках а не заниматься той х"рней которой оно занимается - кошмаря всю страну чтобы скрывать воровство из бюджета в огромных размерах!
Необходимо потакать для рейтинга.
Наступна владна команда (без прізвищ) мусить покарати за цей геноцид власних громадян. Щоб наступним не хотілось красти з "ковід-фонду" на дороги.
Вакцинацию прошли лишь 66% немцев.
- В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.За неделю-у нас за день.Слабаки немцы.
Вакцінувати під час піку захворюванності-Маладець
Збирати на вакцінацію сотні в хірургічних масках в приміщеннях без витяжної вентиляції-Маладець
Вакцінувати без визначення титру антитіл та ПЛР-Маладець.
Вакцини першої та другої дози розроблялись під інший варіант спайкового білку, третю дозу отримали одиниці.
Вакцінованих смерть забирає також ,через ускладнення-Маладець.
Існує авральна система подолання.
Прихована статистика кількості залишившихся в медицині робітників.
Треба заробітчан повертати-клубника, чорника, яблука закінчився сезон польових робіт, розпочався сезон Ковіду- треба за хворими дивитись, перегортати, виносити.
Влада надає кошти під час епідемії, в інші часи кладуть асфальт.
с помощью современных методов его можно обнаруживать постоянно и объявлять человека то заболевшим,то выздоровевшим.
Сейчас на слуху только короновирус, как в Украине, так и в России, где любая статистика смертности засекречена, а тут такая открытость? Странно, Да?
Ну очень удобно для корумпированных властей, люди запуганы, им не до коррупции, права и свободы ограничены, властям можно делать все!
Терпилы сидят по домам и трусятся от постоянно нагнетаемой паники, и любую смерть считают смертью от короновируса. Умер человек от сердечно-сосудистой приступа, короновирус! Ну он везде в окружающей среде, и человек контактирует с ним,и на слизистых оболочках можно обнаружить а можно и не обнаружить в зависимости от ситуации.