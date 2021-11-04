COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 27 377 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 ноября. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 29 октября - 26 870 случаев заражения за сутки и 28 октября - 26 071.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 03 ноября в Украине:

зафиксированы 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 787, медработников – 426);

299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 472 человека;

летальных случаев – 699;

выздоровели – 12 464 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 006 463 человека;

выздоровели – 2 479 138 человек;

летальных случаев – 70 146;

проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 18 578 609 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







