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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 27 377 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 4 ноября. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 29 октября - 26 870 случаев заражения за сутки и 28 октября - 26 071.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 03 ноября в Украине:

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 зафиксированы 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 787, медработников – 426);

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01299 272 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 госпитализированы – 5 472 человека;

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 летальных случаев – 699;

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 выздоровели – 12 464 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире растет число летальных случаев от COVID-19: за сутки умерли 7 799 человек. Украина - в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 заболело – 3 006 463 человека;

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 выздоровели – 2 479 138 человек;

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 летальных случаев – 70 146;

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 01 проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.

С начала вакцинальной кампании привиты 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 682 891 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 18 578 609 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 10
COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 11
COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 12
COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения 13

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Непонятно почему такую страшную епиденмию не боятся в Трускавце. Хоть кто бы маску одел
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04.11.2021 08:17 Ответить
+11
Не правильный вывод, потому что неизвестно сколько было бы в эти дни заболевших и умерших, если бы вообще вакцинации не было.
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04.11.2021 08:38 Ответить
+10
Цензор не радовался, он констатировал факты. Это 73% должны радоваться - почти 70 тыс смертей и сотни тысяч искалеченых судеб потому что им сказали по тв, что хуже не будет если избрать клоуна
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04.11.2021 08:46 Ответить
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Непонятно почему такую страшную епиденмию не боятся в Трускавце. Хоть кто бы маску одел
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04.11.2021 08:17 Ответить
Потому что слуги рискуют своим здоровье заради хазяинов
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04.11.2021 08:19 Ответить
Может нечистую силу вирус обходит стороной
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04.11.2021 08:20 Ответить
Как показывает практика (репортажи с ковид больниц) умирают в основном своем большинстве пожилые люди. Где тут на фотке хоть один пожилой? Плюс они все вакцинированные и при бабле. По этому если шо - их любая больница возьмет...
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04.11.2021 08:22 Ответить
Сьогодні, 4 серпня, у Центрі вакцинації проти коронавірусу, який розміщений в приміщенні КНП «Трускавецька міська лікарня», побували поважні гості, а саме голова Львівської ОДА Максим Козицький, голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк, заступник голови Дрогобицької РДА Тарас Матолич, начальник департаменту охорони здоров`я Львівської ОДА Орест Чемерис. В якості господарів вітали гостей в.о. міського голови Трускавця Олександр Ткаченко та головний лікар Трускавецької міської лікарні Ігор Стасик.

Мета візиту - перевірка роботи Центру вакцинації. Керівництво області, району та міста побаченим виявилися задоволеними. Адже Трускавецький Центр вакцинації - один з найкращих на Львівщині, в ньому щотижня вакцинується біля тисячі осіб, що значно перевищує загальнообласні статистичні показники на душу населення.

Зе давно вирішили вакцинувати Трускавець, щоб проводити свої "з'їзди" в "Пана Ріксуса"
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04.11.2021 08:27 Ответить
Бо зараза до зарази не пристає.
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04.11.2021 15:49 Ответить
Чемпионы!
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04.11.2021 08:17 Ответить
Чемпионы? Или плато от ляшка и радуцкого?
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04.11.2021 08:18 Ответить
только статистика за 6 дней: с 23/10-28/10 заболевших 126 425, смертей 3 201; с 30/10 - 04/11 заболевших 127 789 ( +1%) , смертей 3294 ( +3%) ( указаны даты обнародования отчетности, понятно, что это данные за предыдущие сутки)
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04.11.2021 08:23 Ответить
Шош такоє? Чим більше ширяються, тим більша захворюваність.
Може... Ну ви мене коротше зрозуміли.
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04.11.2021 08:31 Ответить
Не правильный вывод, потому что неизвестно сколько было бы в эти дни заболевших и умерших, если бы вообще вакцинации не было.
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04.11.2021 08:38 Ответить
Якби дуже широке і глибоке! Якби у роті росли гриби то не треба би було ходити до лісу.
Як би не було масок ,лохдаунів,і ширялова то спокійно би жили собі і лікували свої хвороби,а не лоховід.
Наркомани наприклад теж довго не живуть ,бо регулярно ширяються.
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04.11.2021 09:23 Ответить
Ну и живите себе спокойно. Никаких вирус в природе не существует. Их придумали то ли Черчилль, то ли австрийский генштаб в 18-м году.
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04.11.2021 17:06 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80 Луї Пастер. Просто імбецили котрі продовжують думати що цей йолоп їх "відкрив ,а не придумав,кошмарять себе і весь світ!
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04.11.2021 18:53 Ответить
То был.бот/троль/падло.....
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04.11.2021 09:57 Ответить
еще один бессимптомный носитель интеллекта. ваши возле вр кучкуются, с баннерами.
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04.11.2021 08:56 Ответить
Так подыхают сейчас одни антиваксеры.
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04.11.2021 08:58 Ответить
Нет.они теперь бессмертные,терминаторы!
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04.11.2021 09:59 Ответить
Заметьте, за все время "страшной коронавирусной пандемии" не умер ни один депут ВР и это при том что официально на данный момент около половины депутатов не привиты и все ходят без масок, по ресторанам и т.д. Если не привиты депутаты то скорее всего и их жены не привиты и дети. В чем секрет, или страшная пандемия только для плебеев?
Да, вирус есть но он практически не страшен для людей до 50-60 лет без тяжелых хроничек. Т.е. государство должно было активно прививать больное старшее поколение которое сейчас в больничках а не заниматься той х"рней которой оно занимается - кошмаря всю страну чтобы скрывать воровство из бюджета в огромных размерах!
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04.11.2021 08:38 Ответить
гепа здох. но харьковчане не расстроились и выбрали его труп мером
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04.11.2021 08:49 Ответить
трупик©️
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04.11.2021 08:56 Ответить
Його постріл снайпера догнав.
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04.11.2021 09:24 Ответить
Вы поняли?от шмурдяка будет вся беда!это же очевидно с самого начала!
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04.11.2021 10:00 Ответить
Всё правильно. Только глупые немцы голову пеплом посыпают, что не начали раньше делать третью прививку, как в Израиле. А вы равняйтесь на Россию: оттуда поток призывов к украинцам не делать прививку. У себя же собираются ввести карательные меры к нежелающим прививаться.
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04.11.2021 12:11 Ответить
Цензор вы же так радовались , что на московии много умерло! Вы идиоты смотрите, что в Украине твориться!!!
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04.11.2021 08:40 Ответить
Цензор не радовался, он констатировал факты. Это 73% должны радоваться - почти 70 тыс смертей и сотни тысяч искалеченых судеб потому что им сказали по тв, что хуже не будет если избрать клоуна
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04.11.2021 08:46 Ответить
Аудитория состоит из недоразвитого быдла.
Необходимо потакать для рейтинга.
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04.11.2021 08:48 Ответить
Правильно.нету лучше счастья,чем несчастье соседа,да?теперь на себя посмотрите,все возвращается бумерангом
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04.11.2021 10:02 Ответить
Это только бронзовая медаль, зелени нужно еще поднажать.
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04.11.2021 08:41 Ответить
В Европпе-серебро.
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04.11.2021 09:31 Ответить
зескот73% пугали какими-то вымышленными фейками про Супрун. А теперь когда те кто пугал дорвались до власти, стали теми преславутыми докторами смерть
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04.11.2021 08:43 Ответить
лапшу вешали еще ту, была технология - обгадить всех и так прийти к власти, а народ безмозглый...
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04.11.2021 09:50 Ответить
Як там "Велике крадівництво"? Ще рекламу, що відремонтували за ковідні гроші дороги не познімали?
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04.11.2021 08:44 Ответить
Зі ці цифри має бути кримінальна відповідальність влади.
Наступна владна команда (без прізвищ) мусить покарати за цей геноцид власних громадян. Щоб наступним не хотілось красти з "ковід-фонду" на дороги.
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04.11.2021 09:34 Ответить
завышенные цены на продукты и коммунальные услуги вот это геноцид
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04.11.2021 09:58 Ответить
завышеные цены на продукты - это последствия подорожания энергоносителей и горючего. Никто не будет производить и везти за сто км себе в убыток. А криминал да - есть в том что ВОРУЮТ безбожно эти конторы которые производят и разпределяют Энергетику и горючку в нашей стране. И крышуется это с самых верхов, сюда же Таможня и контрабанда. Взятки - вот вам и 60% от стоимости продуктов и тарифов.
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04.11.2021 10:12 Ответить
Как в Бразилии - сделать, но вряд ли. Наша Вата на такое не пойдет. Слишком большой ЛОХТОРАТ.
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04.11.2021 10:14 Ответить
В Германии бьют тревогу из-за "пандемии непривитых"
Вакцинацию прошли лишь 66% немцев.
- В среду власти сообщили о 2220 пациентах, находящихся на койках интенсивной терапии. Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерло 666 человек.За неделю-у нас за день.Слабаки немцы.
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04.11.2021 09:40 Ответить
Ціною своїх життів антиваксери продовжують агітувати за вакцинацію...
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04.11.2021 10:00 Ответить
Побеспокойся за упоротых,хотя нет,не надо.им уже ничего не поможет!
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04.11.2021 10:04 Ответить
Самокритично...
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04.11.2021 10:08 Ответить
Может херсонские медики поделятся секретом чуда с остальной Украиной?
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04.11.2021 11:02 Ответить
Коли більше 30000 може когось усунуть, але всі своі та рідненьки.
Вакцінувати під час піку захворюванності-Маладець
Збирати на вакцінацію сотні в хірургічних масках в приміщеннях без витяжної вентиляції-Маладець
Вакцінувати без визначення титру антитіл та ПЛР-Маладець.
Вакцини першої та другої дози розроблялись під інший варіант спайкового білку, третю дозу отримали одиниці.
Вакцінованих смерть забирає також ,через ускладнення-Маладець.
Існує авральна система подолання.
Прихована статистика кількості залишившихся в медицині робітників.
Треба заробітчан повертати-клубника, чорника, яблука закінчився сезон польових робіт, розпочався сезон Ковіду- треба за хворими дивитись, перегортати, виносити.
Влада надає кошти під час епідемії, в інші часи кладуть асфальт.
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04.11.2021 11:25 Ответить
За все время пандемии из трёх миллионов как вы говорите там, заболевших, семьдесят тысяч умерших? ~3%? Если бы не массовое нагнетание психоза и парки, никто бы не знал что есть какая либо эпидемия. Короновирусы постоянно обитают вокруг нас, организм постоянно с ними контактирует, но это не повод объявлять человека заболевшим, есть такие которые живут в человеческом организме, как короновирус герпеса,
с помощью современных методов его можно обнаруживать постоянно и объявлять человека то заболевшим,то выздоровевшим.
Сейчас на слуху только короновирус, как в Украине, так и в России, где любая статистика смертности засекречена, а тут такая открытость? Странно, Да?
Ну очень удобно для корумпированных властей, люди запуганы, им не до коррупции, права и свободы ограничены, властям можно делать все!
Терпилы сидят по домам и трусятся от постоянно нагнетаемой паники, и любую смерть считают смертью от короновируса. Умер человек от сердечно-сосудистой приступа, короновирус! Ну он везде в окружающей среде, и человек контактирует с ним,и на слизистых оболочках можно обнаружить а можно и не обнаружить в зависимости от ситуации.
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05.11.2021 04:28 Ответить
Нужно больше митингов антиваксов
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06.11.2021 00:32 Ответить
 
 