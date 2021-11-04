Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, это очень опасно, - врач Кипшидзе
Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается, он потерял 10% своего веса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михеила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - заявил Кипшидзе журналистам после посещения в среду вечером экс-президента в тюрьме.
Он сообщил, что следующий консилиум состоится в пятницу.
"Михеил Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, что очень опасно", - сказал Кипшидзе.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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Яким чинов він їх потєрял, не уточнюють.
Жаль не знал, что это опасно. Может сержанты не так гоняли бы ))
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Хочет сдохнуть - ок. Его выбор.
Михеила нужно срочно спасать .