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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, это очень опасно, - врач Кипшидзе

Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, это очень опасно, - врач Кипшидзе

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается, он потерял 10% своего веса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"В среду были получены результаты тестов состояния здоровья Михеила Саакашвили, и по заключению врачей консилиума, они ухудшились по сравнению с прежним консилиумом, состоявшимся неделю назад. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Опасная ситуация может возникнуть в любую минуту", - заявил Кипшидзе журналистам после посещения в среду вечером экс-президента в тюрьме.

Он сообщил, что следующий консилиум состоится в пятницу.

"Михеил Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, что очень опасно", - сказал Кипшидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости буду просить министра юстиции Грузии перевести Саакашвили в городскую больницу, - Денисова

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

голодовка (829) Грузия (4506) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+18
10% ! Люди мечтают так похудеть, деньги платят диетологам! Это прекрасно!
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04.11.2021 08:24 Ответить
+7
Ясько радываться должна, будет у нее стройный, подтянутый мужик, прям как Володя Гройсман
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04.11.2021 08:30 Ответить
+7
Карлсону лишние кг ни к чему
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04.11.2021 08:31 Ответить
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10% ! Люди мечтают так похудеть, деньги платят диетологам! Это прекрасно!
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04.11.2021 08:24 Ответить
Ясько радываться должна, будет у нее стройный, подтянутый мужик, прям как Володя Гройсман
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04.11.2021 08:30 Ответить
И розенко....
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04.11.2021 08:37 Ответить
Кипшидзе опять кипшует.....
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04.11.2021 09:32 Ответить
минет делать фигура тела значения не имеет.
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04.11.2021 08:56 Ответить
Если она его любит, а не его деньги, то должна быть заинтересована в похудении Мишико. Ведь лишний вес это дополнительная нагрузка на сердце. А раз похудеет, то значит и проживет дольше. Но это если если
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04.11.2021 09:00 Ответить
кому он на хрен нужен
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04.11.2021 08:30 Ответить
золотые слова!
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04.11.2021 09:11 Ответить
Не уважний якийсь він, загубив, треба тепер пошукать
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04.11.2021 08:31 Ответить
А чего искать. Все 20кг у него в углу камеры лежат.
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04.11.2021 09:20 Ответить
логічно, треба просто це все з'їсти і він знову погладшає)
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04.11.2021 09:43 Ответить
САМ ДУРАК !😹МИШИКО аферист международного масштаба ,в своё время украл из бюджета Грузии на специальное лечебное голодание 100 000 $- бумеранг 🪃 возвращается !
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04.11.2021 08:31 Ответить
Понятно, тюремная еда. Не может Миша такое есть, привык к другому. Писали , что похудел на 12кг или на 20. Сколько же он весил?
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04.11.2021 08:31 Ответить
ліза Ясько за 20кг говорила. Кому краще знати, як не їй?
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04.11.2021 09:06 Ответить
По данным Денисовой, Саакашвили на 3 ноября голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. (С)

Яким чинов він їх потєрял, не уточнюють.
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04.11.2021 09:11 Ответить
чином
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04.11.2021 09:11 Ответить
Если 20 кг - это 10%, то Карлсон на тяжелой реформаторской работе наел харю на 200 кило. Так ему и похудеть не помешает. От дистрофии при весе 180 он не умрет точно. Либо кто-то врет.
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04.11.2021 09:15 Ответить
Нехай дають об'єми грудної клітини, брюха, ..опи до і після - ми самі визначимо - схуд чи не схуд, і на скіки, чи просто шось потєрял в туалеті.
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04.11.2021 09:22 Ответить
Карлсону лишние кг ни к чему
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04.11.2021 08:31 Ответить
В 1989 году в учебке Гайжюнай за первые два месяца службы «похудел» на 15 кг, с 70 до 55.
Жаль не знал, что это опасно. Может сержанты не так гоняли бы ))
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04.11.2021 08:33 Ответить
Небезпечно 25% і, бажано межу 18% не переходити. Через рік можна скинути наступні 10-18%, якщо мова йде про зайву вагу.
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04.11.2021 08:47 Ответить
Нажаль в совковій армії цього не знали )
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04.11.2021 08:55 Ответить
Пусть врач не кипишидзе. Все будет за.битдзе
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04.11.2021 08:35 Ответить
як на мене це чудова новина! це ж була зайва вага)
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04.11.2021 08:35 Ответить
то 10 %, то 20кг. Пора бы определиться
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04.11.2021 08:37 Ответить
Був 2 центнери. А шо?
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04.11.2021 09:10 Ответить
Решил повторить подвиг Нанарного. Кто ему доктор.
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04.11.2021 08:37 Ответить
Ну что он врет, неделю назад он говорил про потерю 20 кг. Получается Саакашвили весил более 200кг.
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04.11.2021 08:37 Ответить
Ну як небезпечно тоді хай починає їсти.
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04.11.2021 08:37 Ответить
Да ну нах! Если он весил 100 кг., то стал весить 90 кг.! Я знал, что он жрет сало по ночам. когда никто не видит. Разве это голодовка? Что страшного в потере такого мизерного процента веса? Жулик он, дешевый пиарщик и симулянт. Никто его не выпустит и будет он весь срок мотать. Фу, ***. Противно читать о нем становится.😡😡
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04.11.2021 08:41 Ответить
наоборот это полезно для организма! Он избавился от всех шлаков, ещё немного и пивное пузо пропадёт, а если возьмётся за железо то станет как Арнольд Шварцнейгер
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04.11.2021 08:41 Ответить
Все намально, и даже где-то полезно. Но если успех подкрепить борщецом, все будет просто прекрасно.
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04.11.2021 08:44 Ответить
От 120кг потерять 12. Миша вне опасности.
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04.11.2021 08:45 Ответить
Да, любой мне кажется, если о весе говорить. Две недели назад, я весила 60 кг, сейчас 54 и очень этому рада, теже 10 %. Не опасно, проверено.
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04.11.2021 09:09 Ответить
Минуточку. Я уже читал, что товарищ Саах... ашвили уже потерял 20 кг веса. Теперь выясняется, что это 10%. Несложные подсчеты дают нам цифру 200 кг начального веса. Да он денег торчит грузинским властям за такую эффективную процедуру похудения.
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04.11.2021 08:47 Ответить
ліза Ясько за 20кг говорила. Кому краще знати, як не їй?
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04.11.2021 09:05 Ответить
"... я помню все твои трещинки" ?
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04.11.2021 09:11 Ответить
Тю, так тогда он и сейчас весит 90-100кг, ему еще можно свободно 30 кг скидывать.
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04.11.2021 08:50 Ответить
Для него это как слону дробина
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04.11.2021 08:51 Ответить
10% при такой корпуленции - это не смерть, а детоксикация.
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04.11.2021 08:51 Ответить
Чим воно думало, коли перлось у Грузію? Отим місцем, що зараз худіє?
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04.11.2021 08:53 Ответить
Міха в кінці тюремного терміну .
.
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04.11.2021 08:54 Ответить
А Саакашвили кто-то заставляет голодать?
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04.11.2021 09:05 Ответить
Анорексія йому загрожує так як мені за рахунок пенсії поїздка на Канари.
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04.11.2021 09:06 Ответить
В 2019 году, я решил похудеть. Вес был 134 кг. За 8 месяцев, сбросил 32 кг. И это только благотворно повлияло на моё здоровье. Поэтому этот КИПИШизде может рассказывать за вред от 10% от 140 кг. Карлсона ЗеДолбо..бам и прочим опжопстам.
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04.11.2021 09:07 Ответить
а что, плохие грузины зашили Михуилу ротик?
Хочет сдохнуть - ок. Его выбор.
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04.11.2021 09:09 Ответить
Гнусньіе комментарии , все от путинских портянок и примкнувших к ним порохоботов. Те попутали , что Саакашвили является личньім врагом Путина , а Пеца просто на подтанцовке.
Михеила нужно срочно спасать .
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04.11.2021 09:13 Ответить
Беги, спасай. У тебя его штаны с пропеллером?
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04.11.2021 09:19 Ответить
как там пагодка в Ольгине, кацапик?
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04.11.2021 12:10 Ответить
Скинув вагу - підвищив дальність і висоту польоту. Тобто модернізував планер. Тепер покращити авіоніку і прокачати моторчик на спині.)
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04.11.2021 09:15 Ответить
Короче ему еще голодать и голодать до реальной угрозы здоровью. А врач брехло.
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04.11.2021 09:15 Ответить
от какого веса 10% - неделю назад писали шо он похудел на 20
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04.11.2021 09:17 Ответить
От 200, чего не понятно )))))
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04.11.2021 09:32 Ответить
Жира накопил в офисе простых решений, нашару бабло получает, теперь грузины его не отпустят, ха-ха
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04.11.2021 09:22 Ответить
Ниче этот врач не понимает. Сбросив вес Карлсон увеличил скорость и самое главное дальность полёта.
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04.11.2021 09:23 Ответить
Если бы он действительно голодал, он потерял уже 40% своего веса, дешёвый пиар.
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04.11.2021 09:34 Ответить
Похже, Михаил идет до конца. Подозреваю. что Зурабишвили таки попадет в учебники истории. и не только. Народ ей этого не простит - никогда.
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04.11.2021 09:41 Ответить
Здається, карлсон отримає премію Дарвіна, посмертно) він же думав що його в Грузії на руках носити будуть - ну так понесуть, шестеро))))))))))))))
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04.11.2021 09:45 Ответить
не похоже. Пиарится, как обычно. С его фигурой 10% - мелочи, здоровье токо лучше станет
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04.11.2021 12:11 Ответить
подкацапники и подбарыжники олигофренически гыгыкают под этой новостью.
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04.11.2021 10:04 Ответить
Зато не COVID-19
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04.11.2021 10:17 Ответить
Valentin Yavorsky , а шо делать ,просто клоуны ,уже надоели в Украине ,а так минус один . Скажите пожалуйста, вот что полезного сделал Михо, для Украины ,ну кроме получения высокой зарплаты ,за нихера неделанье????
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04.11.2021 10:20 Ответить
Весил он как минимум, с учётом роста 150 кг, каким надо быть идиотом, тобы заявить об опасности потери +/- 15 кг и за каких идиотов надо держать людей, доказывая, что за столько времени голодовки он потерял так мало.......... Савченко-2. Мы похоже скоро его увидим с ряхой, поперек себя шире))
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04.11.2021 10:41 Ответить
Так он шо,200 кг весил? его бл..на говорила на 20 кг похудел))
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04.11.2021 11:19 Ответить
Весил я 100 кг. Стыдоба. Пошел в зал, начал бегать, меньше стал есть. Сейчас 80 кг. Очень рад. - 20%.
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04.11.2021 11:48 Ответить
Важил 100 кг теперь 90...Катастрофа
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04.11.2021 16:48 Ответить
Да и х... на него.Задолбало уже каждый день про него читать.Ничего важнее в мире не происходит?
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04.11.2021 17:52 Ответить
 
 