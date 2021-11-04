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Новости Коронавирус и карантин
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Reuters о выходе из пандемии: Контроль над коронавирусом будет установлен к концу 2022 года, он может перейти в сезонную болезнь

Reuters о выходе из пандемии: Контроль над коронавирусом будет установлен к концу 2022 года, он может перейти в сезонную болезнь

Пандемия коронавируса может завершиться в некоторых странах в 2022 году. При этом COVID-19 может перейти в форму сезонной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Эпидемиологи ожидают, что первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. В частности, Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако ученые предупреждают, что коронавирус остается непредсказуемым вирусом, который мутирует по мере распространения среди невакцинированного населения.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом... когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - заявила Мария Ван Керкхове, эпидемиолог, возглавляющая работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19.

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Ожидается, что COVID-19, как и другие эндемические заболевания, такие как малярия, будет оставаться основным фактором заболеваемости и смертности в течение многих лет.

"Эндемичный - не значит доброкачественный", - сказала Ван Керкхове.

Некоторые эксперты говорят, что в конечном итоге коронавирус будет вести себя более похоже на корь, которая до сих пор вызывает вспышки в тех группах населения, где низкий уровень охвата вакцинацией.

Другие считают, что COVID станет больше похожим на сезонное респираторное заболевание, такое как грипп. Или же вирус может стать менее убийственным, поражая в основном детей, но на это могут уйти десятилетия.

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вы уже считали что ничего страшного нет,когда в Китае вспыхнула эта хрень,и весь ваш счёт вышел паром пердячим.
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04.11.2021 09:03 Ответить
Прощавай Covid-19 і здрастуй Covid -22.
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04.11.2021 09:40 Ответить
Чекаємо 22 divoC
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04.11.2021 09:43 Ответить
 
 