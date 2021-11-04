Рада сегодня рассмотрит назначение четырех министров, главы Аппарата ВР и налоговый законопроект 5600
Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит вопросы назначения новых министров обороны, реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экономики и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кадровые вопросы предложены для рассмотрения в начале заседания. Так, первым вопросом Рада рассмотрит назначение Алексея Резникова министром обороны. Далее планируется голосование за назначение Ирины Верещук вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юлии Свириденко – первым вице-премьер-министром – министром экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После этого парламентарии планируют рассмотреть вопрос о назначении Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.
Планируется также рассмотрение проекта постановления №6270 об освобождении Виталия Греня от должности члена Центральной избирательной комиссии.
Среди вопросов повестки дня – рассмотрение проекта постановления №6252 "О внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". Документом предлагается предусмотреть, что три недели – с 16 ноября по 3 декабря – будут пленарными.
К рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" и №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".
Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:
- ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;
- законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;
- законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;
- законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств;
Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о:
внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (второе чтение);
о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (второе чтение).
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4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%87%d0%b8%d1%81.html#comments Комментарии: 3
Нынешняя волна кадровых чисток, наверное, уже последняя. Далее будет предсмертный фарс. Возможно, вынос из кабинета…
Бесконечная кадровая чехарда Зеленского и Ермака объясняется тем, что они наивно надеятся найти таких управленцев, которые бы удовлетворяли следующим несовместимым критериям:
1. Быть послушными холуями, чтобы ОП мог свободно , в любое время ,вмешиваться в работу любого ведомства и давать ценные указания.
2. Не воровать лично, а обеспечивать восходящий поток наверх, за небольшой процент от потока. Не мешать ОП реализовывать свои схемы.
3. Эффективно управлять вверенным участком, чтобы Зеленский мог приписать себе в заслугу эти успехи
4. Кандидат должен также учитывать интересы Коломойского и самому искать варианты выходы , если эти интересы идут в противоречие с интересами З и Е.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Легко видеть, что таких чудо - управленцев не существует в природе. Холуи есть, точнее холуев навалом. Но холуи не могут обеспечит выполнение п. 2,3 и 4. Именно потому что они холуи.
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D1%82.html «Горячая картошка» по-президентски: что может спасти Зеленского от крупных проблем
Кроме того, опыт показывает, что любой холуй буквально с первого дня начинает жестко работать на свой карман, то есть берет не по чину, не » как договаривались».
Почему?
Потому что холуй понимает, что ему выпала редкая удача, что больше такого в жизни никогда не будет, потому что холуй осознает, что он бездарная никчемность и поэтому с первого дня судорожно начинает набивать карманы. Тем более, что максимум, что может сделать с холуем Зеленский, это только его уволить, » по семейным обстоятельствам», да ещё и публично поблагодарить, чтобы сор из избы не выносить.
- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html Эпоха Огидности Зеленского - политолог
Сейчас мы присутствуем при замене старой колоды холуев, на новую.
С каждой кадровой заменой ситуация с государственным управлением все ухудшается, потому что новые холуи договариваются на более привлекательных для себя условия и их качество падает, потому работать с одиозным Зеленским и его » Кварталом» соглашаются все более холуистые холуи, полные циники, откровенные болваны и коррупционеры.
Нынешняя волна кадровых чисток, наверное, уже последняя. Далее будет предсмертный фарс. Возможно, вынос из кабинета.