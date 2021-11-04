Рада сегодня рассмотрит назначение четырех министров, главы Аппарата ВР и налоговый законопроект 5600

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит вопросы назначения новых министров обороны, реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, экономики и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кадровые вопросы предложены для рассмотрения в начале заседания. Так, первым вопросом Рада рассмотрит назначение Алексея Резникова министром обороны. Далее планируется голосование за назначение Ирины Верещук вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности; Юлии Свириденко – первым вице-премьер-министром – министром экономики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После этого парламентарии планируют рассмотреть вопрос о назначении Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады.

Планируется также рассмотрение проекта постановления №6270 об освобождении Виталия Греня от должности члена Центральной избирательной комиссии.

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Среди вопросов повестки дня – рассмотрение проекта постановления №6252 "О внесении изменения в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". Документом предлагается предусмотреть, что три недели – с 16 ноября по 3 декабря – будут пленарными.

К рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" и №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:

ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;

законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;

законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;

законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств;

Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о:

внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (второе чтение);

о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (второе чтение).