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Новости Борьба с коронавирусом
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В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

Президент США Джо Байден заявил, что полноценная кампания по вакцинации детей начнется со следующей недели, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.

Об этом он сказал во время телеобращения в среду из Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение месяцев мы планировали и готовились к вакцинации наших детей. Наша программа активизируется на этой неделе, и каждый день будет отправляться (по стране. – Ред.) все больше доз, чтобы мы смогли запустить ее на полную следующую неделю", - заявил президент США.

Он сообщил, что в стране для иммунизации маленьких детей разворачивается 20 тысяч пунктов, что позволит привить около 28 миллионов новых пациентов.

"Это, в том числе, места, которые родители хорошо знают и которым доверяют - их местные аптеки, их педиатры, семейные врачи и детские больницы", - уточнил Байден.

Президент подчеркнул, что утвержденная вакцина является безопасной и эффективной.

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"Поэтому вакцинируйте своих детей, чтобы защитить себя, защитить других, остановить распространение вируса и помочь нам преодолеть эту пандемию", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось, во вторник американский регулятор Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) окончательно рекомендовал применение в США вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет. Детей будут прививать дважды с интервалом в три недели, однако, в отличие от взрослых, уменьшенными дозами.

вакцина (3815) дети (6606) статистика (2311) США (27325) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+11
Алярм!!! Ахтунг!!! Риптилоиды убивают нашихдитей!!! Эта загавар! Мы имеим прАва на канституцию!!! Спасиба братьям одиннаротам ис питира и масквы за деньги на пратесты!!! Паши-мирсидесу отдельнае агромнае спасиба за изду на мирсидеси и тожи деньги на пратесты!!! Нада цилавать иконы!!!
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04.11.2021 09:02 Ответить
+10
Сейчас у антиваксеров начнут взрываться днища
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04.11.2021 09:06 Ответить
+8
ты такой смелый потому как своих детей нет? ну их и не будет,ибо тебе уже ввели сыворотку! гы-гы))))
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04.11.2021 09:11 Ответить
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Подивіться на ролики які крутить влада про переповнені лікарні практично скрізь люди похилого віку. Це влада піклується про них бо у них (мама любит скорость https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C).
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04.11.2021 12:15 Ответить
Ты какие-то курсы усовершенствования заканчивал или просто таким долбобёом уродился?
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04.11.2021 10:00 Ответить
********* был твой папа , когда по буховке заехал твоей маме.
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04.11.2021 10:15 Ответить
Ну вот, я так и знал что ты долбобё от рождения и курсов никаких не заканчивал, что подтверждает передачу долбобеизма от твоих родителей к их вышкребку.
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04.11.2021 10:23 Ответить
Кто о чем , а идиотик о курсах ((:
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04.11.2021 10:28 Ответить
Это голимый правокатор-питушок,тарапулька,работа у нее такая
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04.11.2021 10:23 Ответить
Хочу привести очень простой пример На который думаю многие ( или почти никто) не обратил внимание. Вчера и позавчера мы могли наблюдать матчи Лиги Чемпионом Динамо- Барселона, Реал - Шахтер, Шериф- Интер. Многие подумают ну и при чем тут тема ковида.. Так вот В Испании стадион был заполнен до отказа, в Испании привито двумя дозами 80% взрослого населения , но при этом ВСЕ на трибунах В МАСКАХ, У нас ( где привито 2 дозами - 18%) и в Молдове ( где привито 2 дозами порядка 21%) и пускают на стадион 50% ( при том что они все равно сидят кучно) ВСЕ БЕЗ МАСОК . Вывод - "САВОК" не победим ( 30 лет ничего не изменил) и Пукин прав об " едином постсоветском народе", Это и по количеству вакцинированных и главное по отношению к пандемии .Испанцы не смотря на почти что поголовную вакцинацию все в масках ( про дистанцию на стадионе говорить глупо).. Поэтому возмущает отношение наших людей ( ну и молдаван) к подходу к карантинным мероприятиям на много больше чем к проблеме с вакцинацией. Но маемо що маемо.
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04.11.2021 10:00 Ответить
Когда показывали бой Усика и Джошуа , то стадион в Англии был весь заполнен и ВСЕ были без масок.
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04.11.2021 12:03 Ответить
Не боксом не интересуюсь. я больше по футболу. Ну и я привел пример Испании, а вы Англии. ( вероятно там выходцев из совка больше..)
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04.11.2021 14:01 Ответить
Незаконність вимоги вдягнути захисну маску.

Діючий в Україні карантин містить норми (правила та заборони), що обмежують права і свободи людини, встановлені http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Зокрема, правила карантину обмежують свободу пересування людини, встановлену http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_97/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#97 статтею 33 Конституції України .

Це обмеження полягає в тому, що на період дії карантину заборонено перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно(підпункт 1 пункту 10 Постанови КМУ за No641 від 22.07.2020 року Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

Тобто, гарантована http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією свобода пересування обмежена нормативно-правовим актом Кабінету міністрів України (підзаконним актом). Це обмеження відбулось з метою захисту суспільного інтересу, який полягає в протидії поширенню особливо-небезпечної хвороби.

Аналізуючи цю норму, а саме - застосовуючи зазначені вище норми http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України ,слід абстрагуватись від конфлікту особистого і суспільного інтересу, оскільки вирішальним у правозастосуванні, незалежно від будь-яких цілей і причин, є строга відповідність дій та рішень Уряду http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T161403.html?pravo=1 законам України і http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України . У разі, якщо з`ясовується, що ці рішення суперечать http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України , громадяни зобов`язані відмовитись від їх виконання. А у разі, якщо вони їх виконають, настане відповідальність, передбачена http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2021_03_30/pravo1/T012341.html?pravo=1 Кримінальним кодексом України .

Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 ст. 64 Конституції України ). Отже, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституція (найвищий закон) чітко і конкретно встановлює, щообмеження свободи пересування людини може бути встановлено лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Наразі, станом на момент розгляду справи в судовому засіданні, в Україні не введено ані воєнний, ані надзвичайний стан. Такі стани вводяться за указом Президента, затвердженим Верховною Радою України. Такого указу не існує. Відтак, будь-яке чинне обмеження свободи пересування, встановлене будь-яким нормативно-правовим актом Уряду, в умовах відсутності ВС чи НС, є таким, що прямо і безсумнівно суперечить http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України . Будь-яка людина повинна відмовитись від його виконання.

А також Кабмін немає повноважень затверджувати санітарні та протиепідемічні правила і норми, тому що це - компетенція МОЗ. Діючі накази МОЗ (про затвердження протоколу лікування COVID-19) встановлюють, що носіння маски здоровим людям в громадських місцях не потрібне.

Висновок: вимога вдягнути захисну маску незаконна. Будь-хто зобов`язаний відмовитись від виконання цієї вимоги. Ті, хто вимагають вдягнути захисну маску, підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин.
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04.11.2021 12:28 Ответить
Взяв з відси

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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04.11.2021 12:29 Ответить
Когда принимали статьи этого закона.. О подобной пандемии ни кто и не думал ( как впрочем и о войне), не кто не мог даже представить о нашей нынешней жизни, как в сюрреализме - войны за порогом, мировой пандемии, системном кризисе,. и прочих прелестях.. Ну тогда значит власти нужно вводить ЧП ( чрезвычайное положение в стране с работой по принципу указов и жесткого их выполнения в связи с сложившейся обстановкой) Ну и еще посмотрел бы я на "плюющих" на решение центральной власти , даже не в очень то людоедские 60-70 года прошлого века на нашей же территории. Ну это так размышления в слух. Не нравится этот пример , возьмите ограничения в странах демократического Запада или наоборот в странах тоталитаризма ( Китай Раша..). Если по поводу принудительной вакцинации ( хотя она все же обязательна для значительных категорий населения по профессиональному признаку) еще есть вопросы, то уж по поводу остальных ограничений ( включая маски) у меня вопросов нет. У вас другое мнение, имеете право, как впрочем я на свое.
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04.11.2021 14:12 Ответить
Вибачте але після всієї брехні яку льє влада (При введенні попереджувального карантину МОЗ орієнтувався на приклад інших країн. А парки і сквери для прогулянок закрили задля "психологічного ефекту", аби визвати у громадян тривогу і відчуття небезпеки. Про це розповів заступники міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Хрещатик.News. Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал - тільки актуальні новини Києва! За словами головного санепідемлікаря України, заборона на прогулянки в парках, так само як і дезінфекція доріг, не має під собою епідеміологічного підґрунтя. Проте вона викликає відчуття тривоги і створює певний психологічний ефект, що змушує людей дотримуватись карантину. "Коли я спочатку аналізував ті заходи, які запроваджувались в КНР, а потім в Італії, також з точки зору епідеміології, розмірковував, а навіщо вони це роблять. Якщо це крапельна інфекція, вона не впливає, наприклад на ці шляхи розповсюдження. Потім, коли починали аналізувати через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, тому потрібно створити психологічний якійсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту у людей з'являлось відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які вводились урядом", - пояснив сенс обмежувальних заходів українського карантину Віктор Ляшко.)

Джерело: https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/ https://khreschatyk.news/parky-i-skvery-zakryvaly-dlya-zalyakuvannya-gromadyan-vyznav-viktor-lyashko/

Вірити їм себе не поважать.
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04.11.2021 15:29 Ответить
Завтра він розповість що весь цей бардак для психологічного ефекту щоб більше людей загнати на ширкую
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04.11.2021 15:30 Ответить
Підлітки вже роблять вакцину, донька моїх друзів вже зробила першу. До речі, сама виявила бажання, ніхто з батьків її не примушував. В 15 років вона все з'ясувала про вакцини, зважила всі за та проти, та як доросла людина прийняла рішення. Ніякі байки антиваксерів про бесплідність, смерть та чіпи її не зупинили.
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04.11.2021 10:26 Ответить
ну все, побегу и сама колоться. раз 15летняя взвесила все за и против..
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04.11.2021 10:40 Ответить
Ні в якому разі. Сидіть дома - відстрілюйтесь. Зрідка підіймайте перископ.
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04.11.2021 11:00 Ответить
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04.11.2021 11:05 Ответить
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04.11.2021 19:56 Ответить
Процент антиваксеров = проценту дебилизации страны.
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04.11.2021 10:29 Ответить
Да, только всё наоборот!
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04.11.2021 10:50 Ответить
Билл Гейтц своих детей показательно уже вакцинировал ?
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04.11.2021 10:38 Ответить
Показательно для кого? Для Украины и Совковии? (Соковия - в "Мстители" от Марвел) А что надо было транслировать? По спецзаказу?
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04.11.2021 10:57 Ответить
я предлагаю ковидобесам уколоть своих 5-летних детей, но оставить в покое чужих
сволочи, вы - ссыкуны на службе у негодяев
только в этом году в Чикаго погибло от огнестрельных ранений больше детей, чем по всем США - от короновируса
американских детей не прививают от гриппа, у них гораздо больше шансов умереть от заразных болезней, в автокатастрофах и даже от ОРВИ
но компания Пфайзер видит потенциальный рынок в виде 1 миллиарда детей по всему миру, и им наплевать на всех нас
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ вакцина пусть убьёт красные кровяные тельца в крови ВАШИХ, но не наших детей
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04.11.2021 10:39 Ответить
Ваші кацапята на расєї у лайні тонуть, коли падають у дірку туалетів на вулиці. Краще про них турбуйся, а у американських дітей майбутнє забезпечено.
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04.11.2021 11:08 Ответить
Да,но недолгое,после уколом шмурдяком
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04.11.2021 11:49 Ответить
Шмурдяк - це ваш «спутнік», який зроблений бидлом для бидла,
а Pfizer, Moderna, J&J зроблені справжніми фахівцями по ******** технологіям, для людей всього світу, а це серьозна відповідальність перед людством. Американці вже не раз рятували світ від усілякої чуми, це черговий та не останній.
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04.11.2021 12:14 Ответить
Хтось забрехався
https://www.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm The best way to prevent flu is with a flu vaccine. CDC recommends that everyone 6 months and older get a seasonal flu vaccine each year, ideally by the end of October. Children can get vaccinated as soon as vaccine becomes available-even if this is in July or August. However, as long as flu viruses are circulating, vaccination should continue throughout flu season, even in January or later. More information on flu vaccination timing is available below. Keep in mind that vaccination is especially important for certain people who are higher risk of developing serious flu complications or who are in close contact with higher risk persons. This includes children at higher risk of developing complications from flu illness, and adults who are close contacts of those children.
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04.11.2021 16:30 Ответить
_Всего пару лет назад создали новую вакцыну - и уже ребятёнков рвутся ею переколоть! Вот уррроды! Пынок сбыта они расширяют, понимаете ли...
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04.11.2021 19:41 Ответить
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