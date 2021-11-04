В США начинается масштабная COVID-вакцинация детей 5-11 лет, которая охватит 28 млн маленьких пациентов

Президент США Джо Байден заявил, что полноценная кампания по вакцинации детей начнется со следующей недели, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.

Об этом он сказал во время телеобращения в среду из Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В течение месяцев мы планировали и готовились к вакцинации наших детей. Наша программа активизируется на этой неделе, и каждый день будет отправляться (по стране. – Ред.) все больше доз, чтобы мы смогли запустить ее на полную следующую неделю", - заявил президент США.

Он сообщил, что в стране для иммунизации маленьких детей разворачивается 20 тысяч пунктов, что позволит привить около 28 миллионов новых пациентов.

"Это, в том числе, места, которые родители хорошо знают и которым доверяют - их местные аптеки, их педиатры, семейные врачи и детские больницы", - уточнил Байден.

Президент подчеркнул, что утвержденная вакцина является безопасной и эффективной.

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"Поэтому вакцинируйте своих детей, чтобы защитить себя, защитить других, остановить распространение вируса и помочь нам преодолеть эту пандемию", - подчеркнул президент США.

Как сообщалось, во вторник американский регулятор Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) окончательно рекомендовал применение в США вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет. Детей будут прививать дважды с интервалом в три недели, однако, в отличие от взрослых, уменьшенными дозами.