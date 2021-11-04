"Под угрозой моя карьера и репутация": украинский актер Томусяк назвал "ужасной ошибкой" внесение его имени в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины
Украинский актер Валентин Томусяк, которого Минкульт 1 ноября добавил по представлению СБУ в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, заявил, что произошла "ужасная ошибка".
Об этом актер написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого "Солнцепёк". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту", - написал он.
Более того, по словам актера, он не был в России или на оккупированных РФ территориях с начала войны.
"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", - резюмировал Томусяк.
Напомним, согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек.
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чому не читав "русскую пословицу"
Українофоби-рашисти спокійно приїздять в Україну, заробляють тут, а нормальних людей пресують.
Так само як вписали 120 штук не тих ворів у законі.
я вчера три сайта связанных с кино пробежал - нет в его фильмографии "Солнцепека"
Жизнь она такая.
В 14-ом (когда через линию разграничения шастали все) мой знакомый из наших людей (пьёт в меру) сделал замечание бойцу . С его слов калаш не стоял на предохранителе. Боец его послал на .... знакомый послал в ...... Не подрались. Но сейчас он в "Миротворце" и чёрном списке СБУ, чуть дальше Гиркина, но ближе Безлера. Ото так.
В Красноярске, в скверике, стоял памятник декабристу Ентальцеву (он там умер).
Рас....дяй, гвардейский поручик, в тот день проходил по Сенной площади. Но у жандармского полковника (который вёл следствие) он француженку раньше отбил. Там что то с минетом связано было. В итоге поручик - первый якобинец, друг Руссо и подрыватель устоев. На каторгу не натянул. Но ссылку сплёл. Ото так.
а написание фамилий боевиков с большой буквы тебя полностью палит сер гей
Грамматика, и культура общения.
а фимилии есть у людей а не у животных с триколором которые воевали в моей стране.
Сидить собі такий новоспечений "літінант чотири місяці 26 тисяч", а йому пілковнік каже " віжу я шта в ІТ шаріш раз фільми смотришь па тіліфону. Ну ка мне актеров списак сделай та пабістраму. АТ єтава зависит как бістра я стану гініралам.
Літінант 4 місяці 26 тисяч забиває в Гугл актери театра і кіно і опа---- спісак гатов! Цілих 120 шт
В список які загрожують національній безпеці України треба записати всіх кацапів, а список з 200-300 козломордих повинен включати тих, які не несуть загрози.
Дело Шеремета показало всю "порядочность" власти Зеленского.
Продержали невиновных два года в СИЗО при том, что по видео элементарно видно, что люди по росту не подходят. Их эксперты фальсифицировали доказательства. Даже дело не закрыли еще при всем этом маразме обвинения. Сволочи и бездари.
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/123568/annot/ Благие намерения (Россия, Украина)
Костя взрослый
2017
смотреть онлайн
Мой лучший враг (Россия, Украина)
Роман - главная роль
2018
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/128073/annot/ По щучьему велению (Беларусь, Россия, Украина)
Игорь
массажист