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20 110 66

"Под угрозой моя карьера и репутация": украинский актер Томусяк назвал "ужасной ошибкой" внесение его имени в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Украинский актер Валентин Томусяк, которого Минкульт 1 ноября добавил по представлению СБУ в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, заявил, что произошла "ужасная ошибка".

Об этом актер написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого "Солнцепёк". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту", - написал он.

Более того, по словам актера, он не был в России или на оккупированных РФ территориях с начала войны.

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", - резюмировал Томусяк.

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Напомним, согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек.

Под угрозой моя карьера и репутация: украинский актер Томусяк назвал ужасной ошибкой внесение его имени в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины 01

актер (297) кино (1537) Министерство культуры и информационной политики (780) СБУ (20120) черный список (107)


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Топ комментарии
+68
А лизоблюдов из Сватов внесли в список?
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04.11.2021 09:11 Ответить
+37
Почитайте пост актора. Він не був в росії, не знімався в паРашенських фільмах.
Українофоби-рашисти спокійно приїздять в Україну, заробляють тут, а нормальних людей пресують.
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04.11.2021 09:32 Ответить
+36
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04.11.2021 09:13 Ответить
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А лизоблюдов из Сватов внесли в список?
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04.11.2021 09:11 Ответить
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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04.11.2021 09:27 Ответить
Так, у список нагороджених особисто нелохом.
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04.11.2021 10:08 Ответить
Голова не для того дана, чтобы шапку носить, а чтобы ум-разум копить.
чому не читав "русскую пословицу"
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04.11.2021 09:12 Ответить
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04.11.2021 09:13 Ответить
Так занеси денег и вычеркнут из спписка,
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04.11.2021 09:36 Ответить
нет,это не ошибка! это возврат сталинских троек,доносов,наклёпов...вы же желали чтобы только не барыга? отримайте!
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04.11.2021 09:13 Ответить
Ага, чтоб "как в Беларуси". Полкчили
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04.11.2021 14:41 Ответить
Кіно внє палітікі?
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04.11.2021 09:14 Ответить
Почитайте пост актора. Він не був в росії, не знімався в паРашенських фільмах.
Українофоби-рашисти спокійно приїздять в Україну, заробляють тут, а нормальних людей пресують.
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04.11.2021 09:32 Ответить
Так Вава і каже що артисти внє палітікі.
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04.11.2021 09:36 Ответить
Що там за телепні в СБУ? Це ж не вперше, понабирали сміття. Було би добре, якщо винні, заплатили актору компенсацію.
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04.11.2021 09:15 Ответить
Заплатять, але з наших податків.
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04.11.2021 09:21 Ответить
Та отож.
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04.11.2021 11:19 Ответить
Так он участвовал в этой сраной кацапской поделке "солнцепек" или нет? У кого-то хватило нервов посмотреть?
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04.11.2021 09:16 Ответить
Ні.
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04.11.2021 09:21 Ответить
ні участвовал чи ні посмотреть?
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04.11.2021 12:19 Ответить
Береза говорит 20 минут титры перечитывал - нет там Томусяка
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04.11.2021 09:28 Ответить
Не в титрах дело. Морду ж то его не перепутаешь.
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04.11.2021 09:44 Ответить
С тебя 300тыс. Все просто.
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04.11.2021 09:18 Ответить
Та да! Тому як ввімкнув наївного. З нього - баббл, із СБУ - вибачення. Можна і навпаки, але гроші - вперед. (с)
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04.11.2021 09:21 Ответить
Помилились. Буває.
Так само як вписали 120 штук не тих ворів у законі.
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04.11.2021 09:20 Ответить
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04.11.2021 10:11 Ответить
Насправді, виправдовуватися не треба. ПОЗОВ ПРОТИ ПРЕЗИДЕНТА ТА РНБО ТРЕБА ПОДАВАТИ! І про відшкодування моральних збитків не забути.
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04.11.2021 09:21 Ответить
Тема си..к не раскрыта, чувак снимался, или не снимался?
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04.11.2021 09:21 Ответить
Нет не снимался,он с начала войны вообще в кацапстане не был -просто кому то из зескота не нравится,видно...
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04.11.2021 09:54 Ответить
"Ти не один". Більшість виборців вже також впевнені що з їх сторони в 2019 році "проізошла ужасная ошібка" в виборі влади.
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04.11.2021 09:22 Ответить
К сожалению нет.
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04.11.2021 11:43 Ответить
Дело в том, что на российском сайте кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актеров, снятых в этой картине.
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04.11.2021 09:25 Ответить
на каком?
я вчера три сайта связанных с кино пробежал - нет в его фильмографии "Солнцепека"
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04.11.2021 09:35 Ответить
Опять 108 ошибок... Ну что ты будешь делать... Проклятые двоечники
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04.11.2021 09:26 Ответить
Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку Источник: https://censor.net/ru/n3297574

Жизнь она такая.
В 14-ом (когда через линию разграничения шастали все) мой знакомый из наших людей (пьёт в меру) сделал замечание бойцу . С его слов калаш не стоял на предохранителе. Боец его послал на .... знакомый послал в ...... Не подрались. Но сейчас он в "Миротворце" и чёрном списке СБУ, чуть дальше Гиркина, но ближе Безлера. Ото так.
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04.11.2021 09:27 Ответить
Для РНБО вже традиційно вводити санкції проти непричетних і оминати ворогів. Офіційний перелік акторів,каскадерів фільму "Сонцекпек" Томусяка - немає. Санкції, напевно, за те що в "Сватах" не знімався?
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04.11.2021 09:34 Ответить
Как шас помню.
В Красноярске, в скверике, стоял памятник декабристу Ентальцеву (он там умер).
Рас....дяй, гвардейский поручик, в тот день проходил по Сенной площади. Но у жандармского полковника (который вёл следствие) он француженку раньше отбил. Там что то с минетом связано было. В итоге поручик - первый якобинец, друг Руссо и подрыватель устоев. На каторгу не натянул. Но ссылку сплёл. Ото так.
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04.11.2021 09:51 Ответить
бред сивой кобылы
а написание фамилий боевиков с большой буквы тебя полностью палит сер гей
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04.11.2021 09:36 Ответить
Имена собственные "Россия", фамилии людей "*****" пишутся с большой буквы.
Грамматика, и культура общения.
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04.11.2021 09:54 Ответить
собственное имя "расии" - мордор
а фимилии есть у людей а не у животных с триколором которые воевали в моей стране.
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04.11.2021 11:56 Ответить
Солдат міг і шмальнути... На посту, в зоні АТО. Часто за долі секунди потрібно зреагувати. В орків за таке при доророзі закопують. А ми толерантні...
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04.11.2021 09:38 Ответить
Правильно сделали что внесли. Если такой умный пусть бы этот ватный знакомый сам пошёл в армию
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04.11.2021 10:07 Ответить
Це логічно, ві загрожує нац безпеці пейсатої частини України!
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04.11.2021 09:27 Ответить
Хто всі ці люди?
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04.11.2021 09:28 Ответить
Ще один приклад, як функціонуватиме т.зв. "закон про олігархів"
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04.11.2021 09:30 Ответить
Бидлота дорвалась до влади. От і результат. Фактично це історія більшовиків 1917р, яка повторюється в нашій Країні, в 21столітті.
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04.11.2021 09:36 Ответить
Товарищ Сталин, сори ЗЕк, - это страшная ошибка
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04.11.2021 09:37 Ответить
Гн. Актер, как вас там. Вы совсем охренели? Вас внесли в список по представлению самой СБУ, сам Данилов ставил закорючку под вашей фамилией. И вы смеете утверждать, что не виноваты? То есть, наши органы врут, а вы вот весь такой белый и пушистый? Да это дискредитация! Работа на врага! Вы мерзавец! Ждите расстрельную команду.
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04.11.2021 09:38 Ответить
список актёров в фсб утверждали!? ни чего нового сбу передало фсб для редактирования и утверждения
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04.11.2021 09:38 Ответить
А де сєпар і ворог сівоха? Чому нема у списку?
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04.11.2021 09:42 Ответить
Ви забули про попередні помилки РНБО?
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04.11.2021 09:46 Ответить
Ахахаха)))когда за вашим папой придут просто так -вы обязательно вспомните это выражение "нет дыма без огня"...капец ,21век,а у некоторых так и остался присталинский менталитет ...
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04.11.2021 10:00 Ответить
Пані Валеріє, той менталітет можна змінити тільки "радикальним засобом від перхоті"ю
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04.11.2021 10:13 Ответить
Кстати,пост про "нет дыма без огня" теперь сами убирайте -зекрысам пришлось актера вычеркнуть из этого списка,т к всем об этой их подлости стало известно )
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04.11.2021 10:06 Ответить
Убрал! Не вижу в этом ничего плохого, признавать свои ошибочные мнения. Спасибо за информацию.
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04.11.2021 14:13 Ответить
А еще есть "напустить тумана", "мутить воду"
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04.11.2021 11:50 Ответить
ничего сбушники и власть сделать толком не умеют , такое ощущение что когда этот список составляли либо были обдолбаны чем то либо в хлам пьяные
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04.11.2021 09:45 Ответить
Головне не якість а кількість!
Сидить собі такий новоспечений "літінант чотири місяці 26 тисяч", а йому пілковнік каже " віжу я шта в ІТ шаріш раз фільми смотришь па тіліфону. Ну ка мне актеров списак сделай та пабістраму. АТ єтава зависит как бістра я стану гініралам.
Літінант 4 місяці 26 тисяч забиває в Гугл актери театра і кіно і опа---- спісак гатов! Цілих 120 шт
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04.11.2021 09:58 Ответить
"...Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек..."

В список які загрожують національній безпеці України треба записати всіх кацапів, а список з 200-300 козломордих повинен включати тих, які не несуть загрози.
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04.11.2021 10:01 Ответить
А мабуть Ви маєте рацію...
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04.11.2021 10:14 Ответить
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04.11.2021 10:18 Ответить
Порядочные люди имеют честь извиниться и попросить прощения, если ошиблись.
Дело Шеремета показало всю "порядочность" власти Зеленского.
Продержали невиновных два года в СИЗО при том, что по видео элементарно видно, что люди по росту не подходят. Их эксперты фальсифицировали доказательства. Даже дело не закрыли еще при всем этом маразме обвинения. Сволочи и бездари.
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04.11.2021 10:33 Ответить
Что бы точно избежать ошибок, надо его сперва расстрелять, а потом посмертно реабилитировать, тогда все будут довольны.
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04.11.2021 10:34 Ответить
Почему почему........- потому что гладиолус
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04.11.2021 10:54 Ответить
2017

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/123568/annot/ Благие намерения (Россия, Украина)
Костя взрослый

2017
смотреть онлайн
Мой лучший враг (Россия, Украина)
Роман - главная роль

2018

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/128073/annot/ По щучьему велению (Беларусь, Россия, Украина)
Игорь
массажист
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04.11.2021 12:15 Ответить
реклама солнцепека прошла успешно
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04.11.2021 12:31 Ответить
По ходу он врет и хайпожорит
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04.11.2021 13:30 Ответить
А лизоблюдов из Сватов внести в список запретил Зеленский! Это же его бабало!!!
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04.11.2021 17:09 Ответить
 
 