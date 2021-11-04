"Под угрозой моя карьера и репутация": украинский актер Томусяк назвал "ужасной ошибкой" внесение его имени в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины

Украинский актер Валентин Томусяк, которого Минкульт 1 ноября добавил по представлению СБУ в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, заявил, что произошла "ужасная ошибка".

Об этом актер написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого "Солнцепёк". Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту", - написал он.

Более того, по словам актера, он не был в России или на оккупированных РФ территориях с начала войны.

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", - резюмировал Томусяк.

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Напомним, согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: актеры Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 258 человек.