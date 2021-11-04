Эпидзонирование Украины: Тернопольщина вернулась в "желтую" зону, в Киеве и 20 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 4 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 800 (превышение в 10,7 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области (1 385) и Херсонской области (1 343).
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме не более 20% для "оранжевой" зоны в стране этот показатель составляет 20,2%. Более того, в 14 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 3 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 91,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 20 областях.
Также в Украине заняты 69,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 13 областях.
По данным Минздрава, показатели в Киеве и 15 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в шести областях - "оранжевой", в трех - "желтой", в частности в "желтую" зону по показателям перешла Тернопольщина.
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