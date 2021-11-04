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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: Тернопольщина вернулась в "желтую" зону, в Киеве и 20 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: Тернопольщина вернулась в

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 4 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 800 (превышение в 10,7 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Сумской области (1 385) и Херсонской области (1 343).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: за сутки умерли 699 пациентов, зафиксированы рекордные 27 377 новых случаев заражения

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме не более 20% для "оранжевой" зоны в стране этот показатель составляет 20,2%. Более того, в 14 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 3 ноября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 91,5 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 20 областях.

Также в Украине заняты 69,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 13 областях.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 15 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в шести областях - "оранжевой", в трех - "желтой", в частности в "желтую" зону по показателям перешла Тернопольщина.

Эпидзонирование Украины: Тернопольщина вернулась в желтую зону, в Киеве и 20 областях красный уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Давным-давно укололся. И жив-здоров. А ты чего из-под забора лаешь? Чего такое злое? Ссышь в реанимации задохнуться? Правильно, бойся. А в Моршине хер ложили на твои страхи. Иди уколись и не истери здесь. И поблагодари братьёв своих из Питера и Москвы за деньги.
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04.11.2021 09:22 Ответить
+1
Моршин. Антиваксеры, есть чё перднуть ротом?
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04.11.2021 09:14 Ответить
+1
Якщо можете, надайте для порівняння захворюваність у Моршині в до вакцинальний період. Бажано початок листопаду 2020 року. Бажано порівнювати захворюваність за аналогічні періоди та в одному і тому ж місці. Можливо не все так райдужно, як Вам розповідають. А може завдяки саме Вам кількість охочих вакцинуватись суттєво збільшиться.
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04.11.2021 09:34 Ответить
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Моршин. Антиваксеры, есть чё перднуть ротом?
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04.11.2021 09:14 Ответить
Давным-давно укололся. И жив-здоров. А ты чего из-под забора лаешь? Чего такое злое? Ссышь в реанимации задохнуться? Правильно, бойся. А в Моршине хер ложили на твои страхи. Иди уколись и не истери здесь. И поблагодари братьёв своих из Питера и Москвы за деньги.
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04.11.2021 09:22 Ответить
Кто вы, мракобесы, такие, чтобы кому-то указывать места? Кто дал вам такое право? 3 и 2 сложить не в состоянии, а все туда же. Вы даже советы давать не можете, потому что в нынешнее время даже в маршрутке вам места нет. И с работы вас скоро погонят, как прокаженных. Тебе хлеба купить в магазине или еще пускают? Не даю команду и не советую, просто напоминаю: поблагодари своих одиннаротных братьев из Питера и Москвы за деньги на протесты. И Пашу-Мерседеса, гниду гебнявую, тоже.
И вообще, не мешай мне, я обновления качаю через 5G. Хочу 1С прямо в мозг установить с помощью чипа, ага. Ты не в курсе, где драйвера скачать?
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04.11.2021 10:05 Ответить
Зашибись, что ты все понимаешь и таким отсталым, как я, все разъясняешь. Умничка. Так хлеба купить тебе?
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04.11.2021 10:36 Ответить
Вась, хлеба-то купить???
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04.11.2021 10:46 Ответить
Да уж побогаче тебя, мракобеса. Продавали и продавать будут. А тебе купить?
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04.11.2021 11:10 Ответить
Стой, стой, возвышенный! Ты про хлеб мне не ответил! Я же помочь хочу...
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04.11.2021 11:21 Ответить
И еще, вася. Ты с рождения и до смерти живешь в мире, где всеми манипулируют. Информационные технологии, цифровые, финансы и многое-многое другое. Каким идиотом нужно быть, чтобы сраную прививку считать вселенским злом? Мы получаем в жизни массу прививок, но эта тебя вот прям порвала. Вась, ты дурачок? Хотя чего я спрашиваю, ты безусловно дурачок.
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04.11.2021 10:44 Ответить
Зато ты пипец какой возвышенный! Ты - ярчайший пример эффекта Данинга-Крюгера, вася. Но лечить твои мозги я не буду. Ты дурак, дураком и подохнешь. Дай Бог, чтобы не в реанимации от удушья. Так хлеба-то купить тебе, мракобес?
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04.11.2021 11:12 Ответить
Якщо можете, надайте для порівняння захворюваність у Моршині в до вакцинальний період. Бажано початок листопаду 2020 року. Бажано порівнювати захворюваність за аналогічні періоди та в одному і тому ж місці. Можливо не все так райдужно, як Вам розповідають. А може завдяки саме Вам кількість охочих вакцинуватись суттєво збільшиться.
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04.11.2021 09:34 Ответить
 
 